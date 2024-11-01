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El Comité Olímpico Internacional excluye a las mujeres trans de las competiciones femeninas
La norma se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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etiquetas
:
transexualidad
,
deporte
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relacionadas
#1
diarmait
Se agradece un poco de sentido común en este tema, por variar.
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#6
Skiner
*
#1
Lógico, que lo hagan. No se puede tener el cuerpo de hombre y querer competir contra mujeres para aplastarlas.
Que es lo que pasa, raramente alguien con cuerpo de mujer quiere competir contra los hombres.
Independientemente de como se sienta cada uno. La superioridad física de un cuerpo masculino es indiscutible.
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#20
Mauricio_Colmenero
#6
"La superioridad física de un cuerpo masculino es indiscutible."
Prepárate para la lapidación.
Ahora fuera de coñas.
Para deportes físicos, los hombre suelen ser mas fuertes que las mujeres.
Para temas de natación, las personas de raza "blanca" (cafe con leche) suelen ser mejores que los de raza "negra".
Para temas de atletismo, las personas de raza "negra" suelen ser mejores que las personas de raza "blanca" (cafe con leche).
Para temas artísticos y creativos, las mujeres suelen ser mejores que los hombres.
Y ya he abierto el melón.
En breve me cae el strike, por no ser políticamente correcto.
3
K
21
#21
Skiner
*
#20
A ver amigo, era una generalización en una frase.
Sin querer entrar en el detalle.
Si lo quieres entender como es adelante, si lo quieres sacar de contexto e ir al detalle de acuerdo.
Es ampliamente matizable.
Yo me refería que las marcas atléticas en competiciones similares son considerablemente mayores en versiones masculinas que en femeninas.
(corren más rápido, lanzan más lejos, saltan más alto o lejos, etc...)
Las únicas mujeres que han hecho marcas que incluso han superado a las marcas masculinas han sido aquellas mujeres de la RDA que estaban sometidas a dopaje de estado y hormonas masculinas a tope.
3
K
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#43
Kyoko
#20
La diferencia es que no hay una clara división entre "razas", entre la persona mas blanca a la mas negra hay multitud de personas con tonos intermedios. Ademas de que no es solo entre "razas", por ejemplo en maratones los etiopes y kenianos se llevan las medallas en masa, pero no los nigerianos. A pesar de eso las personas que "se sienten" de otra raza estan mal vistas, que se lo digan a Rachel Dolezal (mujer blanca que se hizo pasar por negra, bueno, por…
» ver todo el comentario
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K
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#11
Mauricio_Colmenero
#1
Por partes ...
- Si un señor con barba, pelo en el pecho, y genitales masculinos mañana se considera mujer, se cambia rápido de sexo en el registro civil, y se le niega cualquier derecho (entrar en un vestuario de mujeres, ser cacheado por una policía femenina, dirigirse a esa persona como mujer, presentarse como mujer a unas oposiciones con pruebas físicas ) ... eso es delito de odio (art. 510 del CP), de 1 a 4 años de prisión mas la multa económica.
Pero si el COI dice que no puede presentarse a competiciones femeninas ... ¿eso que es?
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#18
Skiner
#11
El COI es una organización privada y puede poner las normas que quiera.
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9
#22
Mauricio_Colmenero
*
#18
Gimnasio femenino, donde solo admiten mujeres (se sienten mas cómodas)
Se presenta una mujer (con barba, pelo en el pecho y genitales masculino) que dice auto percibirse mujer, se acaba de cambiar de sexo en el DNI, y pide la admisión.
Solo hay un vestuario.
¿ Que hace ese gimnasio ?
Ese gimnasio es una organización privada, ¿puede poner las normas que le de la gana?
1
K
2
#24
Skiner
#22
Un gimnasio tiene derecho de admisión, si no les parece adecuado no te dejan entrar y punto.
2
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9
#25
Mauricio_Colmenero
*
#24
Para ejercer el derecho de admisión en cualquier local, ya sea una discoteca, un gimnasio, o cualquier espacio ... tienes que especificar bien claro cuales son los motivos ...
Por ejemplo ...
- No puedes ir en zapatillas deportivas.
- No puedes ir en chandal.
- No puedes ir borracho.
- No puedes ir con camiseta de tirantes.
etc ..
Te reto, te reto, a que digas que en un local privado no puede entrar personas trans ... te reto dos veces.
O que no pueden entrar negros, gitanos ...
Te reto.
1
K
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#27
Skiner
*
#25
Amigo, no seas naif o provocador, todos hemos ido a un local y no te han dejado entrar por razones absurdas.
Simplemente porque no eres atractivo o no ibas con chavalas.
Y lo asumes con deportividad, con excusas patilleras.
Es muy sencillo en este caso=> si es un gimansio femenino, pueden entrar las mujeres que hayan sido así desde el nacimiento, o sea con los atributos propios del sexo femenino, y luego si quieres pones a las personas operadas o lo que te parezca bien.
(tu puedes tener un cuerpo de hombre y sentirte la reina de los mares pero a las demás personas tu presencia les genera incomodidad.)
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#31
Mauricio_Colmenero
#27
Lo primero, yo no soy tu amigo.
Una cosa, es una noche de fiesta, donde alguno vaya borracho, juerga, alguno de tu grupo (o yo / tu mismo) vaya mal vestido o bebido ... y el portero te diga que no ...
Otra cosa es que vayas a un gimnasio, y te digan que no.
Ya sea por que eres una persona trans, pobre, gitano, negro, del PP, de Podemos, de VOX ...
¿ Provocador ?
Baja a la tierra, al mundo real.
1
K
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#32
Skiner
#31
Muy triste que te dediques a plantear cosas a los demás.
Me contestas de manera grosera y encima me votas con negativos.
Anda Mauricio vete a la porra.
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#19
diarmait
#11
ya lo he puesto antes, sentido común.
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#46
Kyoko
#11
Ese es el problema, y si el hombre que se siente mujer quiere denunciar, la ley se lo permite.
En el Reino Unido hubo casos y al final el Tribunal Supremo aclaró que cuando su ley de igualdad habla de "mujer" se refiere a mujer biologica. Hubo casos muy sonados, dos en el servicio de salud en que enfermeras se quejaron de tener que compartir vestidores con mujeres trans (con pene).
en.wikipedia.org/wiki/Peggie_v_NHS_Fife&hellip
;
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11
#3
Enésimo_strike
Me parece muy fuerte que en unas competiciones segregadas por sexo biológico se segregue por sexo biológico.
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#8
Skiner
#3
Inaceptable
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#47
ingenierodepalillos
#3
A este paso nunca voy a poder competir en alevines.
1
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25
#2
vicvic
Excelente medida que protege a las mujeres y avanza en favor de una igualdad real, que no feminismo. Como te sientas es cosa tuya pero si tienes características de hombre, compite con los hombres,o en una nueva categoría propia.
3
K
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#15
Mauricio_Colmenero
*
#2
#4
¿ Y las oposiciones a bomberos y policías ?
¿ Y cuando un tío con los huevos negros dice que se niega a ser cacheado por un policía hombre ya que en ese momento se autoidentifica como mujer ? (y que localicen a una policía mujer a las 04:50 AM).
Mi vecino, policía caimán, con mucha calle, los huevos pelados, y mas experiencia que nadie ... dice que tiene la solución ... "Mira chaval, yo en este momento también me autoidentifico como mujer, así que contra la pared y abre las piernas"
4
K
28
#26
Cabre13
No conozco a nadie que esté en contra de medidas como ésta.
Si ha aparecido en los medios como si fuese un tema super importante en torno al cual hay muchísimo debate y varios frentes enfrentados solo es por que es un tema reciente que nunca se había regulado antes y cierta gente usa estas noticias como campo de batalla de la guerrita cultural.
Se nota sobre todo por que se dedican muchas más energías a soltar parrafadas sobre este tema que a hablar sobre promover el deporte femenino.
3
K
42
#4
Javi_Pina
Me parece una medida lógica y que no puede englobarse en la transfobia. Incluso se ha probado que compitieran juntas y no ha funcionado, habiendo casos incluso de mujeres que de negaban a competir, y es que no tenian posibilidad alguna de ganarlas.
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K
22
#36
Tronchador.
#35
Es que no llegan, la diferencia es tan brutal que ninguna participaría en los juegos olímpicos.
1
K
20
#10
hazardum
Curioso que no digan nada de hombres trans.
Al final es algo que iba a pasar ocurriendo, como mujeres oficialmente deben de tener los mismos derechos igualmente que el resto de mujeres.
Pero compitiendo en deportes que se dividen por género, pueden tener ventajas sobre las demás mujeres, y es difícil en este caso hacer algo que sea justo para todas, la verdad, siempre alguien va a salir perjudicada.
1
K
19
#38
Skiner
*
#10
No hay perjuicio alguno en esto.
Debes competir en función del cuerpo biológico de nacimiento.
Es muy sencillo el tema.
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K
18
#34
NoEresTuSoyYo
A ver si para la próxima te curras un poco mas las etiquetas porque vaya BASURA.
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K
17
#16
pozz
Se impone el sentido comun,.
1
K
16
#17
YSiguesLeyendo
*
reducir el hecho de ser mujer a nacer con vagina es de garrulos. ser mujer no es un hecho biológico. ya está bien de sandeces! biológicamente sólo existen cuerpos con vagina, cuerpos con pene, y cuerpos con genitales mixtos, las demás categorías son culturales. de nada!
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K
13
#30
pelagius
#17
el hecho de ser mujer a nacer se "reduce" nacer con vulva, vagina, útero, trompas, ovarios, cromosomas XX, mamas y canal del parto en la pelvis, además de otras centenas de peculiaridades anatómicas, fisiológicas y psicológicas.
Los cuerpos con genitales mixtos representan menos de un 0,3% de los cuerpos, así que dificilmente puede considerarse una categoría como las otras dos.
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K
19
#13
plutanasio
Y entonces a esas atletas trans les van a hacer unas olimpiadas trans?
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12
#45
DocendoDiscimus
#41
O no hacemos una colecta y simplemente seguimos dando nuestra opinión en las redes sociales como personas libres que somos ignorando los comentarios discriminatorios o falaces que sueltan algunas personas por ahí
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K
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#14
DocendoDiscimus
Es una solución, aunque personalmente no resuelve el problema de fondo, que es darle encaje a las mujeres trans en los deportes olímpicos para evitar que queden discriminadas.
Era evidente que en las competiciones femeninas tenían una ventaja de nacimiento y que esto resultaba injusto de cara a las demás deportistas femeninas. Pero creo que sigue siendo necesario estrujarse el cerebro y buscar una forma en que las deportistas trans (y los deportistas, que también caen en el olvido), puedan participar de competiciones deportivas sin alterar el juego justo.
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K
12
#23
Tronchador.
#14
Desde mi punto de vista todo esto se soluciona llamando a la categoría masculina, categoría absoluta, y la que quiera batierse el cuero que entre en ella, y para las mujeres biológicas que no quieran la categoría femenina.
1
K
20
#35
DocendoDiscimus
#23
Yo siempre he pensado que se pueden hacer diferentes categorías por rendimiento y ya está. Y las mujeres que compitan en la que corresponda según su rendimiento. Si llegan a la de mayor rendimiento, pues mira, mejor.
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K
12
#41
unaqueviene
#14
pues hacéis una colecta y os pagáis una categoría trans en las olimpiadas para descubrir por 5a vez que no iba a presentarse ninguno porque lo que les interesa es competir contra gente que está en inferiores condiciones
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K
11
#42
unaqueviene
que tengas vulva o pene es una consecuencia de millones de células de tu organismo que se gan puesto de acuerdo para ello. Entre todos los comentarios gañanes, definitivamente este se lleva la palma
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11
#40
DDJ
"El COI me va a comer los huevos por detrás"
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#12
Leon_Bocanegra
Vaya hombre. Entonces no va a desaparecer el deporte femenino como decían los agoreros que estaban en contra de la ley trans? Simplemente con prohibir a los trans competir en deporte femenino se acaba el problema y no hace falta joder a todos los trans quitando la malvada ley? Que cosas .
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K
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#28
DayOfTheTentacle
#12
según la ley trans esto es delito de odio...
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K
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#33
Leon_Bocanegra
#28
pues denunciame. Pero no me andes comiendo la cabeza con tus historias.
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K
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#37
DayOfTheTentacle
#33
¿comiendote la cabeza con mis historias? pero si lo has dicho tú
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#7
moco36
Pobre Heather Swanson
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#29
DayOfTheTentacle
que si harkon...
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#5
Borgiano
¿Y qué más da que sea chico o chica?, lo importante es hacer deporte y pasarlo bien.
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#9
Skiner
#5
Si quieres hacer deporte adelante, el problema es cuando quieres competir, ganar competiciones y hacer marcas, que no te corresponden...
2
K
29
#39
Enésimo_strike
#5
¿en las olimpiadas? ¿Donde tres se llevan medallas y el resto de la humanidad se la casca con dos piedras?
No, lo importante de las olimpiadas no es pasarlo bien.
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K
14
#44
audrey2012
#5
Yo hoy voy a tomarme unas copas con mis amigos para pasarlo bien y mañana quizás nos pasemos por una competición de las Olimpiadas a pasar el rato
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K
7
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comentarios)
menéame
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Que es lo que pasa, raramente alguien con cuerpo de mujer quiere competir contra los hombres.
Independientemente de como se sienta cada uno. La superioridad física de un cuerpo masculino es indiscutible.
Prepárate para la lapidación.
Ahora fuera de coñas.
Para deportes físicos, los hombre suelen ser mas fuertes que las mujeres.
Para temas de natación, las personas de raza "blanca" (cafe con leche) suelen ser mejores que los de raza "negra".
Para temas de atletismo, las personas de raza "negra" suelen ser mejores que las personas de raza "blanca" (cafe con leche).
Para temas artísticos y creativos, las mujeres suelen ser mejores que los hombres.
Y ya he abierto el melón.
En breve me cae el strike, por no ser políticamente correcto.
Sin querer entrar en el detalle.
Si lo quieres entender como es adelante, si lo quieres sacar de contexto e ir al detalle de acuerdo.
Es ampliamente matizable.
Yo me refería que las marcas atléticas en competiciones similares son considerablemente mayores en versiones masculinas que en femeninas.
(corren más rápido, lanzan más lejos, saltan más alto o lejos, etc...)
Las únicas mujeres que han hecho marcas que incluso han superado a las marcas masculinas han sido aquellas mujeres de la RDA que estaban sometidas a dopaje de estado y hormonas masculinas a tope.
- Si un señor con barba, pelo en el pecho, y genitales masculinos mañana se considera mujer, se cambia rápido de sexo en el registro civil, y se le niega cualquier derecho (entrar en un vestuario de mujeres, ser cacheado por una policía femenina, dirigirse a esa persona como mujer, presentarse como mujer a unas oposiciones con pruebas físicas ) ... eso es delito de odio (art. 510 del CP), de 1 a 4 años de prisión mas la multa económica.
Pero si el COI dice que no puede presentarse a competiciones femeninas ... ¿eso que es?
Se presenta una mujer (con barba, pelo en el pecho y genitales masculino) que dice auto percibirse mujer, se acaba de cambiar de sexo en el DNI, y pide la admisión.
Solo hay un vestuario.
¿ Que hace ese gimnasio ?
Ese gimnasio es una organización privada, ¿puede poner las normas que le de la gana?
Por ejemplo ...
- No puedes ir en zapatillas deportivas.
- No puedes ir en chandal.
- No puedes ir borracho.
- No puedes ir con camiseta de tirantes.
etc ..
Te reto, te reto, a que digas que en un local privado no puede entrar personas trans ... te reto dos veces.
O que no pueden entrar negros, gitanos ...
Te reto.
Simplemente porque no eres atractivo o no ibas con chavalas.
Y lo asumes con deportividad, con excusas patilleras.
Es muy sencillo en este caso=> si es un gimansio femenino, pueden entrar las mujeres que hayan sido así desde el nacimiento, o sea con los atributos propios del sexo femenino, y luego si quieres pones a las personas operadas o lo que te parezca bien.
(tu puedes tener un cuerpo de hombre y sentirte la reina de los mares pero a las demás personas tu presencia les genera incomodidad.)
Una cosa, es una noche de fiesta, donde alguno vaya borracho, juerga, alguno de tu grupo (o yo / tu mismo) vaya mal vestido o bebido ... y el portero te diga que no ...
Otra cosa es que vayas a un gimnasio, y te digan que no.
Ya sea por que eres una persona trans, pobre, gitano, negro, del PP, de Podemos, de VOX ...
¿ Provocador ?
Baja a la tierra, al mundo real.
Me contestas de manera grosera y encima me votas con negativos.
Anda Mauricio vete a la porra.
En el Reino Unido hubo casos y al final el Tribunal Supremo aclaró que cuando su ley de igualdad habla de "mujer" se refiere a mujer biologica. Hubo casos muy sonados, dos en el servicio de salud en que enfermeras se quejaron de tener que compartir vestidores con mujeres trans (con pene).
en.wikipedia.org/wiki/Peggie_v_NHS_Fife… » ver todo el comentario
¿ Y cuando un tío con los huevos negros dice que se niega a ser cacheado por un policía hombre ya que en ese momento se autoidentifica como mujer ? (y que localicen a una policía mujer a las 04:50 AM).
Mi vecino, policía caimán, con mucha calle, los huevos pelados, y mas experiencia que nadie ... dice que tiene la solución ... "Mira chaval, yo en este momento también me autoidentifico como mujer, así que contra la pared y abre las piernas"
Si ha aparecido en los medios como si fuese un tema super importante en torno al cual hay muchísimo debate y varios frentes enfrentados solo es por que es un tema reciente que nunca se había regulado antes y cierta gente usa estas noticias como campo de batalla de la guerrita cultural.
Se nota sobre todo por que se dedican muchas más energías a soltar parrafadas sobre este tema que a hablar sobre promover el deporte femenino.
Al final es algo que iba a pasar ocurriendo, como mujeres oficialmente deben de tener los mismos derechos igualmente que el resto de mujeres.
Pero compitiendo en deportes que se dividen por género, pueden tener ventajas sobre las demás mujeres, y es difícil en este caso hacer algo que sea justo para todas, la verdad, siempre alguien va a salir perjudicada.
Debes competir en función del cuerpo biológico de nacimiento.
Es muy sencillo el tema.
Los cuerpos con genitales mixtos representan menos de un 0,3% de los cuerpos, así que dificilmente puede considerarse una categoría como las otras dos.
Era evidente que en las competiciones femeninas tenían una ventaja de nacimiento y que esto resultaba injusto de cara a las demás deportistas femeninas. Pero creo que sigue siendo necesario estrujarse el cerebro y buscar una forma en que las deportistas trans (y los deportistas, que también caen en el olvido), puedan participar de competiciones deportivas sin alterar el juego justo.
No, lo importante de las olimpiadas no es pasarlo bien.