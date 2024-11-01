edición general
Cinco pueblos de Salamanca se lanzan a por el supertoro turístico que aspira a ser la 'Torre Eiffel española'

Una escultura de un toro de más de 300 metros como gran icono turístico de España. Esta es la idea con la que la Academia Española de Tauromaquia ha puesto en marcha su proyecto 'El Toro de España', una iniciativa "ambiciosa" con la que que pretenden "dotar a nuestro país de un destacado icono turístico-cultural de fama internacional". Se trata de una escultura metálica con la forma de un toro bravo que pretende convertirse en un reclamo turístico al igual que la Torre Eiffel de París.

Supercinexin #1 Supercinexin
Demoler el Valle de los Caídos y calzar ahí el Toro. Eso sí es un símbolo de unión de todos los españoles: los Sanfermines, los correbous, los toros embolaos, els bous a la mar, el de la Vega... Estamos representados ahí todos los paletos cavernícolas, los nacionalistas de toda madre, los fachas y los rojos.
Mark_ #3 Mark_
#1 añade una flamenca y alguien arrastrando una paella y ya estamos todos.
Mark_ #2 Mark_
Cero dudas de que de construirse, va a costar mucho más de lo que parece, que lo vamos a pagar entre todos y que años después se sabrá que hubo corruptelas, sobres y sobornos, ¿verdad?

Además de la puta horterada que supondría plantar un toro de 300 metros en cualquier sitio.
