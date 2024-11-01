Cinco pueblos de Salamanca se lanzan a por el supertoro turístico que aspira a ser la 'Torre Eiffel española'

Una escultura de un toro de más de 300 metros como gran icono turístico de España. Esta es la idea con la que la Academia Española de Tauromaquia ha puesto en marcha su proyecto 'El Toro de España', una iniciativa "ambiciosa" con la que que pretenden "dotar a nuestro país de un destacado icono turístico-cultural de fama internacional". Se trata de una escultura metálica con la forma de un toro bravo que pretende convertirse en un reclamo turístico al igual que la Torre Eiffel de París.