Científicos japoneses crean un plástico que desaparece en agua salada en solo una hora: así podría cambiar el futuro del planeta

El trabajo del grupo de Takuzo Aida, del centro RIKEN en Japón arrojó los primeros resultados se publicaron en 2024 en la revista Science. Allí describen un material formado por dos “ladrillos” iónicos sencillos, como el hexametafosfato de sodio, un aditivo alimentario, y monómeros basados en guanidinio. Estos componentes se autoensamblan en agua y forman una red tridimensional muy resistente gracias a unos enlaces llamados puentes salinos. El plástico resultante es duro, reciclable y estable mientras no se le vuelva a aportar sal.

skaworld #8 skaworld
Mola, ahora el rollo es saber si es economicamente viable y fácilmente escalable como substituto que he ahi el problema siempre
#1 capitan.meneito
desaparece en microplásticos? :troll:
Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
Entiendo que por definición no es un plástico, sería un polímero.
Si no recuerdo mal, todos los plásticos son polímeros, pero no todos los polímeros son plásticos.
Si hay algún químico en la sala que aporte luz, se agradecería enormemente.
#2 Marisadoro
... además se degrada en suelo en cuestión de días y aportan fósforo y nitrógeno, algo más parecido a un fertilizante que a un residuo tóxico.
#7 Toponotomalasuerte
Vamos que se disuelve en el agua... Que puede salir mal???
#2 los fertilizantes son el principal contaminante de las reservas de agua dulce de todo el planeta.
Black_Txipiron #4 Black_Txipiron
Y aquí entra mi retorcida mente: ¿Material de soporte para impresión 3D?
#5 To_lo_loco
Asumiendo la realidad de lo que somos y no podremos dejar de ser: unos cerdos egoístas.
#6 mam23
¿han probado a combinarlo con grafeno?
