China ordena a las principales refinerías que detengan las exportaciones de diésel y gasolina [EN]

En Asia, el país ocupa el tercer puesto en exportaciones marítimas, solo detrás de Corea del Sur y Singapur.

#1 Lusco2 *
Quién se une a mi banda Mad Max para conseguir gasofa?
Pacman #2 Pacman
#1 mad max clásico, Al estilo del Cortauñas. O Mad max del guitarrista que lanza fuego?

Yo soy del clásico, os aviso.
#3 kaos_subversivo
#1 ya me podia haber pillado 20 años antes... Ahora no estoy para esos trotes
#5 veratus_62d669b4227f8
#1 De momento no hará falta, las gasísticas Usanas ya han dicho hoy que tienen gas disponible para su venta, el que haga falta. Que curioso todo esto de Ucrania, Venezuela, Iran....
#4 lameth
Y eso que decian que China no iba a hacer nada...
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Y no va a hacer nada, ante la situación de no recibir el petróleo que recibe de Ormuz y poder refinarlo y exportarlo.
Deja de exportarlo para que no le falte para su consumo interno.
