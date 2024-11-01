·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12973
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7012
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5448
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4607
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
3035
clics
Larry C. Johnson – Cómo Irán puede derrotar a Donald Trump [en]
más votadas
419
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
686
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
396
Una misión de la ONU declara su "horror" por la muerte de funcionarios iraníes en ataques "selectivos" de EEUU
329
Bruselas propone exigir fabricación europea a las industrias clave que reciban dinero público
674
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
28
clics
China ordena a las principales refinerías que detengan las exportaciones de diésel y gasolina [EN]
En Asia, el país ocupa el tercer puesto en exportaciones marítimas, solo detrás de Corea del Sur y Singapur.
|
etiquetas
:
china
,
diésel
,
petróleo
6
1
0
K
89
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
89
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Lusco2
*
Quién se une a mi banda Mad Max para conseguir gasofa?
3
K
50
#2
Pacman
#1
mad max clásico, Al estilo del Cortauñas. O Mad max del guitarrista que lanza fuego?
Yo soy del clásico, os aviso.
0
K
18
#3
kaos_subversivo
#1
ya me podia haber pillado 20 años antes... Ahora no estoy para esos trotes
1
K
25
#5
veratus_62d669b4227f8
#1
De momento no hará falta, las gasísticas Usanas ya han dicho hoy que tienen gas disponible para su venta, el que haga falta. Que curioso todo esto de Ucrania, Venezuela, Iran....
1
K
27
#4
lameth
Y eso que decian que China no iba a hacer nada...
0
K
10
#6
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
Y no va a hacer nada, ante la situación de no recibir el petróleo que recibe de Ormuz y poder refinarlo y exportarlo.
Deja de exportarlo para que no le falte para su consumo interno.
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Yo soy del clásico, os aviso.
Deja de exportarlo para que no le falte para su consumo interno.