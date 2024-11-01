edición general
China lidera la investigación en el 90% de las tecnologías cruciales: un cambio drástico en este siglo [EN]

Los resultados reflejan un cambio drástico. A principios de este siglo, Estados Unidos lideraba más del 90% de las tecnologías evaluadas, mientras que China lideraba menos del 5 %. “China ha logrado avances increíbles en ciencia y tecnología que se reflejan en la investigación y el desarrollo, así como en las publicaciones”. De las 74 tecnologías incluidas en el estudio, China ocupa el primer puesto en investigación en 66, mientras que Estados Unidos encabezó las 8 restantes.

