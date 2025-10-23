edición general
China aúpa a la cúspide del ejército al general Zhang Shengmin lider de la lucha contra la corrupción

Uno de los aforismos de Mao que más gustan a Xi Jinping es el que reza que “el partido debe mandar sobre el fusil, nunca el fusil sobre el partido”. El presidente chino lo puso en práctica hace una década, para consolidar su autoridad, y lo ha vuelto a hacer esta semana de sesión plenaria del Comité Central. Desde el viernes pasado se conocía la caída en desgracia del número dos del ejército, He Weidong, junto a otros ocho generales, “por graves violaciones disciplinarias” y presuntos delitos de corrupción “de una extraordinaria cuantía”....

cocolisto #2 cocolisto
No voy a decir que un personaje anticorrupción como este general chino, en el ejercito español por ejemplo estaría limpiando letrinas.
platypu #1 platypu
graves violaciones disciplinarias” y presuntos delitos de corrupción
Purgas hijo, se llaman purgas
Asnaeb #3 Asnaeb
#1 O más bien que le han pillado con el carrito del helado.
cocolisto #4 cocolisto
#1 Pa purgas las de San Benito.
Unas cuantas así le vendrían bien a los dirigentes de la UE.
Aquí los purgados somos los ciudadanos.
