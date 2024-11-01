edición general
Chef Dani García: “Poner cebolla en la tortilla es adulterarla, yo añado una mayonesa de aceite de oliva y no la cuajo con huevo”

Dani García no esquiva la polémica, la corta de raíz. En su visita de ayer a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro 'Cocina en Casa como Dani', el chef andaluz sentenció lo que para él es incuestionable: la tortilla española no lleva cebolla. Y lo hizo con una frase tan clara como contundente: “Es una polémica absurda”.

OriolMu #6 OriolMu
Lo llaman "El hormiguero" porqué "El carrusel de los necios patrios" era demasiado largo. Menuda bazofia de telebasura presentada por un misógino, facha, machista...
mmlv #9 mmlv
Eso de la patata, los huevos y la cebolla es una gilipollez, yo a la tortilla de patatas solo le pongo morcilla de Burgos y un poco de kimchi
#12 diablos_maiq *
#9 ¿sin anchoas ni miel? o_o
#3 Suleiman
Cuanta gilipollez. Cada uno se come la tortilla como le gusta y punto.
#18 MPPC
#3 Bendita variedad!
Forni #13 Forni
He probado su tortilla, dinero tirado.
ipanies #4 ipanies
Normal que semejante persona vaya al hormiguero...
#15 eugeniodl
#4 A mí me queda una duda, ¿este "chef" es tonto o, sólo lo parece?
ipanies #17 ipanies
#15 Imagino que busca que se hable de él, ya sea mal o muy mal!! xD :troll:
#21 Tensk
#15 Cuando veas en la sección de patatas fritas del súper sus bolsas de "Lord Dani" con su foto llevando gorguera* pues ya te lo dice todo.

* Lo que llevaban en el cuello allá en los tiempos de Cervantes, sí, lo he tenido que buscar.
ombresaco #5 ombresaco
“Aceite de oliva, sal, huevos y patatas. A partir de ahí es adulterarla”, pero Dani García no utiliza aceite para terminar la tortilla, sino un poco de mantequilla. ¿El motivo? El color y la textura.

pues él mismo se describe
Gry #16 Gry
¿Donde escuché yo que el truco de los restaurantes para que la comida esté más rica era ponerle un montón de aceite a todo? xD xD
elgranpilaf #19 elgranpilaf
Cansino ya el tema
#11 DPM
Un magufo con lentes amarillas. Me cuadra.
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
El chiste se cuenta solo.... Locura sincebollista.
Barney_77 #2 Barney_77
#1 "Le añado una mayonesa de aceite de oliva y no la cuajo con huevo” Y la sigue llamando tortilla... Tocate los cojones.
#8 Borgiano
#2 Igual se ha liado y está haciendo unas fabes con almejas.
BastardWolf #14 BastardWolf
#2 la mayonesa de aceite de oliva que está realmente asquerosa, un sabor muy fuerte a virgen extra que te jode completamente los sabores a los que debería acompañar
#20 Tensk
#2 "Añadir cebolla es adulterarla, por cierto, así es cómo la adultero yo aunque diga que no es adulterar porque patata Schrödinger".

:palm: :wall:
#7 chochis
#1 le añade mayonesa en vez de cebolla... Así estamos. Y luego la cuajan con mantequilla! Que quien seré yo que la uso para francesas y huevos a la plancha... Pero para la de patatas?
camvalf #10 camvalf
#1 Todo lo contrario es un claro mensaje a la mafia cebollista, otra forma de adulterar una tortilla de patatas. El chiste se cuenta solo. :roll:
