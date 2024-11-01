Chef Dani García: “Poner cebolla en la tortilla es adulterarla, yo añado una mayonesa de aceite de oliva y no la cuajo con huevo”

Dani García no esquiva la polémica, la corta de raíz. En su visita de ayer a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro 'Cocina en Casa como Dani', el chef andaluz sentenció lo que para él es incuestionable: la tortilla española no lleva cebolla. Y lo hizo con una frase tan clara como contundente: “Es una polémica absurda”.