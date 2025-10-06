·
9
meneos
14
clics
La CEOE aboga por formar a los menores inmigrantes “para que sean los próximos ingenieros”
[Visible en modo lectura]
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha hecho este lunes varios llamamientos a la llegada de trabajadores inmigrantes como necesaria fuerza laboral.
etiquetas:
ceoe
empresarios
inmigración
actualidad
20 comentarios
actualidad
#2
Sinyu
Próximos ingenieros baratos, pues se presume que es la baratura lo esencial en cada contrato
5
K
76
#6
oricha_1
#2
Mejor que inmigrantes sin formación, con trabajos basura que nunca van a llegar ni a la media del salario del país. Mejor tener inmigrantes con salarios altos y para eso se necesita que se incorporen a sectores esenciales de la economía y no a trabajos basura.
Y te lo dice un ingeniero inmigrante que muchos companeros han venido aqui con un contrato de chaca o visado de estudiante pudiendo trabajar solo trabajar 20h , porque no habia forma legal de entrar al pais con un contrato de trabajo de acuerdo a tu categoria.
Ahora eso si . Si vienes en una patera de forma ilegal y tiras tu pasaporte y dices que tienes 16 años , te dan un móvil, una paguita, alquiler pagado y más. Para terminar luego arrevantando cadenas en un patinete
2
K
2
#17
CerdoJusticiero
#6
Me has hecho dudar entre 'incitación al odio' y 'bulo'.
0
K
12
#20
oricha_1
#17
No tengo culpa que tu cerebro no de para mas y no sepas distinguir la diferencia.
Y para tener que callar a otros tengas que recurrir reportar algo que claramente no es delito. Pero te pega en al cara muy fuerte porque sabes que es verdad
0
K
7
#18
Sinyu
#6
Viendo como van los sueldos, como en el caso de los médicos,me temo que lo de los sueldos altos no va a ser
0
K
10
#3
mente_en_desarrollo
Pues por una vez voy a estar de acuerdo con el capullo de Garamendi. Hay que formar a los inmigrantes.
Ahora bien, eso cuesta dinero, y el interés lo tienen principalmente los empresarios, por lo que ya sabéis, financiad becas, formación continua y demás. Que como bien indica la noticia, los datos macro van bien, pero no llega a la micro, lo que significa que son las empresas las que se están llevando ese dinero.
5
K
55
#9
AntiTankie
#3
no lo veo mal, que puedan desgravar la formacion que pagaran ellos cuando los contraten
0
K
6
#12
meneandro
#3
Ya los estamos formando, y en principio bastante bien por lo que parece. No sólo aprovechan bien su tiempo, sino que encuentran trabajo y por lo tanto aportan dinero para "compensar" esa inversión.
www.20minutos.es/nacional/71-jovenes-migrantes-que-llegaron-espana-com
1
K
21
#16
mente_en_desarrollo
#12
Hombre, en el enlace que pones dice que trabajan principalmente en hostelería y administración y servicios.
Es decir, que la formación sigue siendo de bajo nivel, o formación en otras cosas necesarias como el idioma.
Lo suyo, en la medida de lo posible, sería poder formarlos en titulaciones de más alto nivel que no les condene a trabajos que no requieran titulación. Vamos, como dice el capullo de Garamendi, que puedan ser los próximos ingenieros si así lo desean y están dispuestos a hacer ese esfuerzo. El problema es que al no tener red familiar (normalmente), tiene que ser con un sistema de becas. Ahí es donde tendrían que financiarse desde el sector empresarial, que es quien les sacará rédito.
0
K
15
#19
meneandro
#16
Porque primero tienen que vivir y luego ya... al contrario que los nativos españoles, ellos no tienen una casa y unos padres que les mantengan mientras hacen sus estudios superiores....
Que podrían pedir becas, pero no sé si hoy en día dan para alquilar una habitación y sus gastos y además la matrícula, etc...
0
K
9
#5
Urasandi
Mientras reciban formación en derechos laborales...
2
K
33
#14
Antipalancas21
#5
Eso no es tabú, Garamendi no lo contempla-
1
K
11
#4
kreator
porque les importa una mierda el cacareado patriotismo y la pulserita banderita, lo que quiren SIEMPRE es pagar menos y menos para ganar más y más.
1
K
20
#7
pepel
Hay que conseguir que los migrantes sean Presidentes de la CEOE.
0
K
20
#1
kaos_subversivo
Va a pagar la CEOE su formacion? O quieren que los esclavos venga ya formados por papi estado?
1
K
19
#11
oricha_1
#1
Como te gustaria a ti que fuera? Que los inmigrantes vengan formados o que vengan sin formacion?
0
K
7
#13
Antipalancas21
#1
Garamendi solo se preocupa de subirse su sueldo un 15% anual y llorar por lo poco que ganan los empresarios.
0
K
20
#15
Jonako
#1
Espérate que se den cuenta las derechas que este tipo no sólo está pidiendo más becas, sino que quiere que se las den a los negros... A LOS NEGROS!
1
K
22
#10
johel
Que los formen EN las empresas como hacen en los paises de referencia, aqui "encima de puta pon la cama".
0
K
11
#8
meneandro
Y así es como ven los de la CEOE a sus trabajadores más formados y con más capacidad, no como algo que requiere un esfuerzo muy grande pero que aporta mucho valor, sino como a algo que puede hacerlo "cualquiera" y que es un trabajo sin valor pero que ahora sale muy caro (que ojo, cualquier inmigrante puede hacerlo, me estoy poniendo en su punto de vista). Igual los ingenieros de todas las ramas deberían ponerle los puntos sobre las íes a este tipo de gente.
0
K
9
Ahora bien, eso cuesta dinero, y el interés lo tienen principalmente los empresarios, por lo que ya sabéis, financiad becas, formación continua y demás. Que como bien indica la noticia, los datos macro van bien, pero no llega a la micro, lo que significa que son las empresas las que se están llevando ese dinero.
