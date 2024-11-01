edición general
El CEO de Volvo le echa la culpa a España (entre otros) por hacer “muy difícil” vender coches eléctricos

El directivo expuso que “sin infraestructura de carga, especialmente en el sur de Europa, es muy difícil implementarla [la movilidad eléctrica]”. La falta de puntos de carga ultrarrápida y su distribución desigual se convierte en una barrera para el uso masivo de coches eléctricos. Según Anfac, en junio de 2025 apenas se había instalado el 17,5% de los cargadores necesarios para cubrir la demanda proyectada a final de año. España ocupa uno de los últimos lugares de Europa en ventas de eléctricos puros, menos del 7 % del total.

Comentarios destacados:    
javibaz #2 javibaz
Otra opción sería que la propia marca los pusiera, pero por alguna razón no lo contemplan.
3 K 55
Veelicus #3 Veelicus
#2 Es que lo que tienen los liberales, dan por hecho que las infraestructuras se tiene que hacer con dinero publico para que ellos se puedan forrar corriendo los minimos riesgos
5 K 64
cosmonauta #21 cosmonauta
#3 Pensaba que era al revés. Que los liberales prefieren privatizar y gestionar lo público.
0 K 17
#5 Pitchford *
#2 No le veo mucho sentido a que cada marca de coches ande poniendo electrolineras. Creo que lo suyo sería algún tipo de apoyo público para que las instalen empresas privadas, como ocurre con las gasolineras.
0 K 18
javibaz #6 javibaz
#5 si tesla no hubiera apostado por los super cargadores ya hubiera desaparecido como marca.
0 K 12
#12 Pitchford
#6 Era una situación especial, cuando casi era la única marca de coches eléctricos con éxito.
0 K 18
tremebundo #17 tremebundo
#12 Pues ahora Volvo no es la única, pero está en una situación especial: que no vende lo suficiente, y quiere que se lo arreglemos tú y yo con nuestros impuestos.
1 K 19
elGude #11 elGude
#2 Para eso están los estados, para que paguen lo que las empresas no quieren pagar.
0 K 12
oricha_1 #28 oricha_1
#2 Sabes tu todos los tramites y retrasos que hay en Espana para poner un punto de carga? QUe no depende del fabricante?
0 K 7
#4 detectordefalacias
En esencia están reconociendo que la privada no funciona, necesita que la pública asuma los costes para que ellos se queden los pinches beneficios...
3 K 41
#8 Pitchford
#4 Ocurre con casi todas las nuevas tecnologías positivas para el medio ambiente. Que necesitan apoyos públicos para desarrollarse y luego despegan comercialmente como cohetes.
0 K 18
#9 omega7767
#4 o que la pública lo instale y cobre por su uso
1 K 29
Barney_77 #10 Barney_77
Segun tu, las empresas transportistas deberian construir las carreteras e infraestructuras
2 K 35
Destrozo #15 Destrozo
#10 si, o al menos colaborar
0 K 11
Barney_77 #18 Barney_77
#15 Ya lo hacen pagando impuestos.
0 K 7
Destrozo #26 Destrozo
#18 para los beneficios que tienen deberían pagar más. Impuestos también pagamos tú y yo y no sacamos beneficio económico
0 K 11
tremebundo #20 tremebundo
#10 Y las refinerías.
0 K 11
#1 Pitchford
La verdad sorprende ese 7% en España, frente al 18% en Francia o el 20% en Portugal..
1 K 25
elTieso #16 elTieso
Qué raro, este señor no ha dicho nada de lo bajos que son los salarios de los españoles, eso también dificulta comprar un coche eléctrico. Se le habrá pasado.
1 K 17
#23 Pitchford
#16 ¿Y en Portugal son más altos?
0 K 18
#27 Marisadoro
El chino Geely (dueño de Volvo) no sufre la crisis del automóvil: más ingresos y ventas, al tiempo que dispara un 213% el beneficio 3/2025

www.hispanidad.com/economia/chino-geely-dueno-volvo-no-sufre-crisis-au
0 K 16
#25 AMartian
Creo que eso va detrás del 5% para la OTAN
0 K 11
Barney_77 #7 Barney_77
A lo mejor el precio tiene algo que ver, y las pocas ventajas que tiene tener un coche electrico frente a los hibridos enchufables (una estafa por parte de los fabricantes y aceptada por nuestro gobierno) o incluso los eco. Tambien es cierto que un coche electrico es cojonudo si tienes donde cargarlo en casa y si tienes placas solares, como es mi caso, pero para alguien que vive en pisos como ocurre en un gran porcentaje de los españoles y que no tienen garaje como tambien ocurre en un gran porcentaje, pues como que no tiene tampoco una gran ventaja. Yo tengo un electrico y estoy encantado, pero para mucha gente la opcion es seguir tirando del termico.
1 K 10
#13 Pitchford
#7 Habría que comparar con lo que se está haciendo en Portugal, aunque es cierto que el ser un país más pequeño y seguramente con menores recorridos medios diarios les da una ventaja importante.
0 K 18
Pablosky #14 Pablosky
#7 la diferencia entre cargarlo en la calle o en casa puede ser de un 500% (a veces), incluso mucho más si tienes placas solares.

O todos los españoles tienen garaje o lo máximo que se verá por las calles de manera masiva serán los híbridos no enchufables, que aunque ahorran gasolina no es que sean precisamente emisiones 0.
0 K 13
#19 Pitchford *
#14 #7 Viendo todos los bajos comerciales abandonados que hay en los suburbios de las ciudades, no estaría mal tratar de promover los garajes en esas plantas bajas, sacando coches aparcados del espacio público.
0 K 18
aupaatu #24 aupaatu *
Me imagino que existirán reducciones de precios de la electricidad a las estaciones de carga y rebajas fiscales los primeros años de funcionamiento.
Pero las nuevas normativas europeas retrasarán aún más la transición al electico gracias a lobby de la automoción Europea y principalmente el Alemán,que no puede competir con China.
Europa puede esperar a que la tierra cambie de opinión y no cause más desastres de los que estamos presenciando.
Cosas de los cristianos demócratas , sus milagros,sus velas a la Virgen y sus procesiones como plan de futuro.
0 K 8
babuino #22 babuino
Con lo baratos que están los coches eléctricos (los coches, en general), la verdad es que no se entiende.
Algo deben estar haciendo mal los trabajadores españoles que no compran coches (eléctricos o como sean) máximo cada 2-3 años.
Así no se puede.
Ánimo, Sr. CEO de Volvo, estamos con ud. A sus pies y a los de su Sra.
0 K 7

