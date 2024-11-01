El CEO de Volvo le echa la culpa a España (entre otros) por hacer “muy difícil” vender coches eléctricos

El directivo expuso que “sin infraestructura de carga, especialmente en el sur de Europa, es muy difícil implementarla [la movilidad eléctrica]”. La falta de puntos de carga ultrarrápida y su distribución desigual se convierte en una barrera para el uso masivo de coches eléctricos. Según Anfac, en junio de 2025 apenas se había instalado el 17,5% de los cargadores necesarios para cubrir la demanda proyectada a final de año. España ocupa uno de los últimos lugares de Europa en ventas de eléctricos puros, menos del 7 % del total.
O todos los españoles tienen garaje o lo máximo que se verá por las calles de manera masiva serán los híbridos no enchufables, que aunque ahorran gasolina no es que sean precisamente emisiones 0.
Pero las nuevas normativas europeas retrasarán aún más la transición al electico gracias a lobby de la automoción Europea y principalmente el Alemán,que no puede competir con China.
Europa puede esperar a que la tierra cambie de opinión y no cause más desastres de los que estamos presenciando.
Cosas de los cristianos demócratas , sus milagros,sus velas a la Virgen y sus procesiones como plan de futuro.
Algo deben estar haciendo mal los trabajadores españoles que no compran coches (eléctricos o como sean) máximo cada 2-3 años.
Así no se puede.
Ánimo, Sr. CEO de Volvo, estamos con ud. A sus pies y a los de su Sra.