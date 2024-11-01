El CEO de Volvo le echa la culpa a España (entre otros) por hacer “muy difícil” vender coches eléctricos

El directivo expuso que “sin infraestructura de carga, especialmente en el sur de Europa, es muy difícil implementarla [la movilidad eléctrica]”. La falta de puntos de carga ultrarrápida y su distribución desigual se convierte en una barrera para el uso masivo de coches eléctricos. Según Anfac, en junio de 2025 apenas se había instalado el 17,5% de los cargadores necesarios para cubrir la demanda proyectada a final de año. España ocupa uno de los últimos lugares de Europa en ventas de eléctricos puros, menos del 7 % del total.