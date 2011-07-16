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Caso real de “despido Hacendado”.

Vamos a comentar una recientísima sentencia de un caso real que lo tiene todo: petición de despido nulo -no improcedente-, testigos favorables a la empresa, pruebas documentales a favor de la empresa, oferta no aceptada por el trabajador, empresa muy grande con mucho dinero… Qué casualidad que la empresa sea Mercadona, aunque tened en cuenta que el método es el mismo en cualquier otra de cualquier sector.

| etiquetas: despido hacendado , mercadona
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
#2 JanSolo
Si Mercadona se arriesga a tener que pagar estás indemnizaciones y gastos es porque le sale rentable probablemente porque se salga con la suya en muchos más casos o por el mero hecho del miedo que mete a otros trabajadores para que exijan sus derechos.
13 K 126
sleep_timer #4 sleep_timer
#2 Hasta que los empleados espabilen, se afilien a un sindicado de verdad como CGT (a mi personalmente me ha sacado de algunas cojonudas) y se les acabe el chollo.
5 K 51
ipanies #6 ipanies
#4 Si te afilias a ese sindicato serás un objetivo legítimo de los fachas cuando Feijóo se decida a gobernar... Me lo han dicho en UGT y CCOO. :troll:
4 K 46
sleep_timer #7 sleep_timer *
#6 Llevo años afiliado, y solamente ver la cara de los subnormales de RRHH cuando les dices "Ya se lo comento yo a CGT para informarme bien de eso que dices" merece la pena.
5 K 65
ipanies #8 ipanies
#7 Yo me he sacado unas oposiciones en nivel imposible porque siendo temporal ya me hice enlace sindical y delegado de prevención por CGT en mi ayuntamiento... No te digo na y te lo digo toooooo!!! xD
Ahhhh, la satisfacción ha sido incomparable!! :troll:
0 K 12
elhumero #15 elhumero
#6 Yo llevo años afiliado a uno de los que dices y depende de quien lo lleve.
En mi caso chapeau al tío que lo lleva en mi comunidad, tuve que saltarme a mi delegado sindical.
Te digo que el delegado sindical que teníamos funcionaba muy bien, pero cuando entro el sustituto, que solo quería las horas sindicales, empezó todo a ir de culo.
1 K 29
celyo #22 celyo *
#4 yo por lo que he visto, con CGT he visto muy buena actuación e implicación de sus sindicalistas, hasta incluso estarte apoyando varios de ellos durante el proceso judicial y estar ahí hasta las puertas del juicio, ... incluso irte de cañas con ellos tras el juicio xD

Con la abogada de CGT que nos tocó, no estuve igual de contento por como actuó. Ya pasaron varios años y no se que pensar si se hizo la acción correcta al pactar o no, pero las formas no me gustaron.
0 K 15
wata #5 wata
#2 Te puedo asegurar que ya hay abogados especializados en Mercadona. Y siempre paga.
1 K 21
#9 JanSolo
#5 Poniéndonos en la suposición de que siempre pagan se deducirían 2 cosas: que los jueces lo tienen clarísimo y que las indemnizaciones son demasiado bajas para disuadir a Mercadona de intentarlo porque saca beneficio por alguna parte, probablemente con el miedo. En cualquier caso el daño serio es para el trabajador.
0 K 12
wata #10 wata
#9 Normalmente no se llega ni a juicio. Se acuerda una indemnización y punto. Y pagan. Lo suelen hacer con gente que lleva muchos años y ya está quemada.
2 K 36
#14 Parisienypatatillas
#10 De eso es de lo que habla el artículo. De que mucha gente se queda con el acuerdo de indemnización y a quien le compensa en realidad es a la empresa, que se ahorra una pasta y sigue tranquilamente con sus prácticas abusivas. (Si no he entendido mal tu comentario).
CC #9
0 K 6
Connect #1 Connect
Menuda guerra tiene este blog con Mercadona. Casi todas sus entradas son contra esta marca.
3 K 51
#3 muerola
#1 igual si dejarán de comportarse como una mafia ...
17 K 152
#11 tropezon
#1 Hay laboro, hay meneo
2 K 27
Justiciero_Solitario #12 Justiciero_Solitario *
#1 Por lo que sea...
Mercadona es la empresa de alimentación mas grande de España, claro que tiene y va a tener conflictos laborales. Ahora la progresía patria no puede soportar que un multimillonario tenga la empresa con mejores condiciones y mayores salarios del sector.

PD: Hace poco se subió a portada un artículo de este panfleto donde se aseguraba que el aumento de días de vacaciones a los trabajadores de Mercadona era en realidad una estrategia encubierta para prepararse para la reducción d e jornada laboral... Hay que reírse.
4 K 43
Andreham #16 Andreham
#12 Si tiene las mejores condiciones y salarios, ¿por qué constantemente le salen "conflictos" laborales?
5 K 46
Justiciero_Solitario #17 Justiciero_Solitario
#16 Por que eso ocurre en absolutamente todas las empresas y más en una como Mercadona que tiene 115.000 empleados y para eso están los juzgados de lo social, para resolver los conflictos entre empresa y trabajador.
4 K 41
yopasabaporaqui #18 yopasabaporaqui
#12 La publicidad que tienen es la mejor del sector. Gadis por poner un ejemplo, tiene mejores condiciones condiciones y eso que tampoco son unos santos.
1 K 21
#21 kodinho *
#12 Las mejores condiciones del sector dice el justiciero xD .
No ha trabajao en su vida en un Mercadona, Julio. Tú te crees que tienen el sueldo más acto del sector así por la gracia de Dios? O será para compensar otros pequeños "detalles"?, como su cultura del miedo y la coacción. Solo te digo una última cosa, la cara es el espejo del alma, fíjate en las de los trabajadores cuando vayas a tu querido Mercadona.
1 K 9
Fernando_x #26 Fernando_x
#12 "la progresía" xD

Sí, va a ser eso. Créete lo que te cuentan los medios amigos de Mercadona.
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Ludovicio #24 Ludovicio
#1 Que prueben a dejar de ser el ejemplo básico de todo lo que está mal hecho y lo mismo se olvidan de ellos.
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mr.wolf #13 mr.wolf
Estatuto de los trabajadores, la ley más violada de este país.
Y 7500€ de indemnización por violar derechos fundamentales.... Viva el orden y la ley.
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Nitros #20 Nitros
#13 Y 7500€ de indemnización por violar derechos fundamentales.... Viva el orden y la ley.

A eso súmale todos los salarios de tramitación y cotizaciones a la SS.

Y bueno, ahora que Clara ya sabe que es lo que le tiene que decir al médico para que le den una baja por ansiedad, ni cotiza que va a trabajar poquito.
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mr.wolf #25 mr.wolf
#20 Y ni cotiza que este tipo de empresas van a seguir violando derechos fundamentales.
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elmakina #19 elmakina *
El artículo te vende como maravilloso el cobrar los salarios de tramitación después de tener que recurrir y esperar/meses años, pero habrá que tener en cuenta que normalmente no puedes permitirte estar sin currar tanto tiempo.
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celyo #23 celyo
#19 eso no es así por lo que parece

www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2011/07/16/puedo-cobrar-paro-tr

Los problemas que se plantean para el trabajador se dan en dos situaciones:

La primera, si comienza de nuevo a trabajar en otra empresa y en el proceso judicial se dicta sentencia reconociendo la improcedencia del despido y el empresario en este momento opta por readmitir al trabajador en su antiguo puesto de trabajo; en

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menéame