Caso real de “despido Hacendado”.

Vamos a comentar una recientísima sentencia de un caso real que lo tiene todo: petición de despido nulo -no improcedente-, testigos favorables a la empresa, pruebas documentales a favor de la empresa, oferta no aceptada por el trabajador, empresa muy grande con mucho dinero… Qué casualidad que la empresa sea Mercadona, aunque tened en cuenta que el método es el mismo en cualquier otra de cualquier sector.