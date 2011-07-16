Caso real de “despido Hacendado”.

Vamos a comentar una recientísima sentencia de un caso real que lo tiene todo: petición de despido nulo -no improcedente-, testigos favorables a la empresa, pruebas documentales a favor de la empresa, oferta no aceptada por el trabajador, empresa muy grande con mucho dinero… Qué casualidad que la empresa sea Mercadona, aunque tened en cuenta que el método es el mismo en cualquier otra de cualquier sector.
| etiquetas: despido hacendado , mercadona
Ahhhh, la satisfacción ha sido incomparable!!
En mi caso chapeau al tío que lo lleva en mi comunidad, tuve que saltarme a mi delegado sindical.
Te digo que el delegado sindical que teníamos funcionaba muy bien, pero cuando entro el sustituto, que solo quería las horas sindicales, empezó todo a ir de culo.
Con la abogada de CGT que nos tocó, no estuve igual de contento por como actuó. Ya pasaron varios años y no se que pensar si se hizo la acción correcta al pactar o no, pero las formas no me gustaron.
CC #9
Mercadona es la empresa de alimentación mas grande de España, claro que tiene y va a tener conflictos laborales. Ahora la progresía patria no puede soportar que un multimillonario tenga la empresa con mejores condiciones y mayores salarios del sector.
PD: Hace poco se subió a portada un artículo de este panfleto donde se aseguraba que el aumento de días de vacaciones a los trabajadores de Mercadona era en realidad una estrategia encubierta para prepararse para la reducción d e jornada laboral... Hay que reírse.
No ha trabajao en su vida en un Mercadona, Julio. Tú te crees que tienen el sueldo más acto del sector así por la gracia de Dios? O será para compensar otros pequeños "detalles"?, como su cultura del miedo y la coacción. Solo te digo una última cosa, la cara es el espejo del alma, fíjate en las de los trabajadores cuando vayas a tu querido Mercadona.
Sí, va a ser eso. Créete lo que te cuentan los medios amigos de Mercadona.
Y 7500€ de indemnización por violar derechos fundamentales.... Viva el orden y la ley.
A eso súmale todos los salarios de tramitación y cotizaciones a la SS.
Y bueno, ahora que Clara ya sabe que es lo que le tiene que decir al médico para que le den una baja por ansiedad, ni cotiza que va a trabajar poquito.
www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2011/07/16/puedo-cobrar-paro-tr
Los problemas que se plantean para el trabajador se dan en dos situaciones:
La primera, si comienza de nuevo a trabajar en otra empresa y en el proceso judicial se dicta sentencia reconociendo la improcedencia del despido y el empresario en este momento opta por readmitir al trabajador en su antiguo puesto de trabajo; en
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