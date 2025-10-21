·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5083
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
4149
clics
El plan de Makinavaja y Popeye para robar unos Mirós
5060
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
4941
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
3705
clics
Alberto San Juan da una lección imperdible al ver que el 21% de los españoles cree que el franquismo fue "muy bueno"
más votadas
864
Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana
631
La asociación Amama denuncia ante la Fiscalía el borrado de historiales médicos en Andalucía
550
Todas las veces que la APM ha callado ante la cacería de PP y Vox contra los periodistas de TVE
298
Pedro Sánchez planea acabar con los cambios de hora e imponer una noche sin fin de oscuridad insondable
331
La Junta de Andalucía reconoce ahora que han desaparecido pruebas en los portales donde los pacientes tienen su historial médico
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
7
clics
Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema y esto va a pasar pronto»
El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025 sostiene que si la brecha «entre pobres y ricos se abre tanto, la democracia se rompe y colapsa».
|
etiquetas
:
byung-chul han
,
democracia
,
sistema
,
colapso
1
0
0
K
9
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
9
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente