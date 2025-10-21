edición general
Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema y esto va a pasar pronto»

El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025 sostiene que si la brecha «entre pobres y ricos se abre tanto, la democracia se rompe y colapsa».

| etiquetas: byung-chul han , democracia , sistema , colapso
