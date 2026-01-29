edición general
Bruselas afea a España que sea el único país de la UE sin aplicar las normas de IVA para las pymes

«Actualmente España es el único país que no ha transpuesto y notificado esa directiva. El resto de países sí lo ha hecho aunque haya sido tarde», explicó ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una representante de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera del Ejecutivo comunitario.

Febrero2034 #1 Febrero2034
Todo lo que sea joder a los pequeños, ahí estará el PSOE.
#5 Nasser
#1 Antes de opinar es mejor informarse, lo demás tonterías.
#9 sorecer
#1 Claro!! Porque los sitios donde gobierna el PP en autonomías son todo ayudas y beneficios para el empresario... Ains, que penita dáis.
#4 Nasser
De copia y pega pero para evitar tonterías:

Las directivas de la UE pueden autorizar a los estados miembros a implementar medidas como:

1. Régimen de Exención (Módulos o Estimación Objetiva): Para autónomos con facturación baja (el umbral lo establece cada país), existe la posibilidad de estar exentos de aplicar el IVA en sus facturas. En este caso, no lo cobran y, por tanto, no tienen que liquidarlo. A cambio, no pueden deducirse el IVA que paguen en sus gastos. Esto simplifica enormemente…   » ver todo el comentario
cosmonauta #2 cosmonauta
Con la que tienen liada con el verifactu, sólo faltaba que toquen el IVA para que a más de uno le dé un parraque.
#3 encurtido
#2 En este caso hace la faena más fácil para todos: las pymes no cobran (repercuten) IVA si facturan menos de 85k anuales.

Lo que no me cuadra es que es un dinero importante, bajo esta norma sale a cuenta separar empresas en pymes con ese umbral de facturación.
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#3 a primera vista lo que veo es que aumenta la casuística para todo el mundo.
Febrero2034 #7 Febrero2034
#3 estamos hablando de profesionales liberales como psicólogos, diseñadores, etc. Gente q no va a tener a priori trabajadores y q abarataria su trabajo un 21 para clientes finales y empresas.

Cuanto tienes una SL con algo de faena, ya está facturando más de 100.000e y tendrías q pagar IVA
#8 perej
A ver si lo entiendo, tiene que facturar menos de 85.000 al año?
Eso viene a ser un autonomo sin empleados, vendiendo "cosillas" a otros países de la UE.
Ya es raro que venda fuera, con el follón que es para alguien que trabaja solo. Pero estamos hablando de un porcentaje miserable del comercio.
No llego a entenderlo, parece una norma muy ridícula.
Andreham #10 Andreham
#8 Ahora con el OSS y tal no es tan difícil vender fuera.
#11 parladoiro *
#8 realmente la directiva es para que si factura menos 85.000 € sea como sea no se aplique IVA, pero al no hacerlo aún en España, por ahora, no significa que no pueda aprovechar esa directiva facturando a otro país.

Me parece más lógico al revés, IVA siempre pero menos 85.000 € de facturación no busquen la obligación de darse de alta como actividad laboral.
