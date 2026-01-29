Bruselas afea a España que sea el único país de la UE sin aplicar las normas de IVA para las pymes

«Actualmente España es el único país que no ha transpuesto y notificado esa directiva. El resto de países sí lo ha hecho aunque haya sido tarde», explicó ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una representante de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera del Ejecutivo comunitario.
| etiquetas: iva , pyme , autónomos
Las directivas de la UE pueden autorizar a los estados miembros a implementar medidas como:
1. Régimen de Exención (Módulos o Estimación Objetiva): Para autónomos con facturación baja (el umbral lo establece cada país), existe la posibilidad de estar exentos de aplicar el IVA en sus facturas. En este caso, no lo cobran y, por tanto, no tienen que liquidarlo. A cambio, no pueden deducirse el IVA que paguen en sus gastos. Esto simplifica enormemente… » ver todo el comentario
Lo que no me cuadra es que es un dinero importante, bajo esta norma sale a cuenta separar empresas en pymes con ese umbral de facturación.
Cuanto tienes una SL con algo de faena, ya está facturando más de 100.000e y tendrías q pagar IVA
Eso viene a ser un autonomo sin empleados, vendiendo "cosillas" a otros países de la UE.
Ya es raro que venda fuera, con el follón que es para alguien que trabaja solo. Pero estamos hablando de un porcentaje miserable del comercio.
No llego a entenderlo, parece una norma muy ridícula.
Me parece más lógico al revés, IVA siempre pero menos 85.000 € de facturación no busquen la obligación de darse de alta como actividad laboral.