El brillo de la automatización de muchas tiendas en Tokio tiene un secreto: manos humanas conectadas desde Filipinas

A miles de kilómetros de Japón, en un edificio de oficinas del distrito financiero de Manila, un grupo de jóvenes vigila el interior de tiendas donde nunca ha estado. Frente a ellos, los monitores muestran los movimientos de brazos robóticos que colocan bebidas en estantes refrigerados. Son los mismos robots que muchos clientes japoneses creen totalmente autónomos. En realidad, su aparente independencia depende de estos operadores filipinos que, conectados por Internet, corrigen errores de estas máquinas. Cuando una lata cae, toman el control.

| etiquetas: japón , automatización , robots , filipinas
Aokromes #1 Aokromes *
se han marcado un amazon, solo que desde filipinas.
edit:
bueno, al menos aqui son casi siempre autonomos los robots.
