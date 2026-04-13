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El bloqueo ordenado por Trump al estrecho de Ormuz asfixiará la economía de Irán y complicará las importaciones petroleras de China
La decisión geopolítica del presidente de EEUU es rechazada por los principales países de Europa y apunta a evitar que el régimen chiíta tenga armas nucleares
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eeuu
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bloqueo en ormuz
,
a iran
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#5
RoterHahn
En este contexto, Estados Unidos no permitirá que China, India, Japón y Corea del Sur sean abastecidas por Irán en sus puertos desplegados en Ormuz.
La clave táctica de Estados Unidos al decidir el bloqueo es asfixiar los ingresos por exportaciones de Irán, y no habrá excepciones aunque se trate de China o sus
históricos aliados como Japón y Corea del Sur
.
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#7
Verdaderofalso
#5
Corea del Sur tiene que estar encantada, primero les quita los Patriots y ahora esto
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#9
RoterHahn
*
#7
Y mas abajo pone que eeuu compensara a China con petróleo Venezolano.
Me imagino que el grueso del pago, si se hiciese eso realidad, iria a parar a Washington.
Y que se les olvide a los chinos en pagarlo en yuanes. No, cómprame dolares, y pagamelo con esos billetes.
Es que mea en la cara a todo dios, y dice que llueve
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#16
soberao
#7
Ya se han quejado, a su manera pero es un comienzo y una advertencia muy clara:
"Corea del Sur critica a Israel y compara sus acciones con la esclavitud sexual japonesa "
www.meneame.net/story/corea-sur-critica-israel-compara-acciones-esclav
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#18
Eibi6
#7
se viene reunificación bajo el paraguas del Gran Gordito Kim
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#2
Verdaderofalso
Esto es otra jugada de ajedrez en 5D que los simples mortales no somos capaces de vislumbrar
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#1
aPedirAlMetro
*
"complicará las importaciones petroleras de China"
Acometer actos de pirateria contra China... esa si que no me la vi venir.
Buena suerte bloquenado buques Chinos...
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#15
security_incident
#1
Eso y que las cargas de petróleo se pueden hacer de buque a buque en el mar. Con lo que China puede mandar unos buques que se encarguen de ir a llenar a puerto y salgan al mar a llenar otros buques. Los primeros buques nunca salen del golfo y los segundos nunca van a puerto por lo que Trump no podría detenerlos con esta orden. Tendría que cambiarla
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#11
DocendoDiscimus
¿Para llevar a cabo un bloqueo efectivo, no debería USA acercar sus barcos a una distancia en la que quedarán relativamente a tiro de Irán? Pregunto desde la ignorancia.
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#13
j3j3j3j3
#11
pues el otro dia atacaron una base a cerca de 4000Km de distancia ... alli es na'
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#14
woody_alien
*
China ya tiene suficiente flota de guerra para escoltar a sus mercantes, veremos que hace el cheeto ante los destructores de Xi jinping (seguramente cagarse y decir que ha sido una broma, como cada vez que lo confrontan)
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#4
Tensk
Hoy es lunes ¿mañana es TACO Tuesday? ¿o hay que esperar al Thursday?
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#3
HeilHynkel
Corresponsal en Washington Estados Unidos
Debe ser cosa de la comida porque solo ven las cosas en un sentido.
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#6
ZamoraBigote
Iran solo tienen que aguantar primero hasta los midterms y después las elecciones de noviembre de EEUU. El reloj corre sobretodo para naranjito. Aguantarán.
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#12
j3j3j3j3
como si el mar caspio no existiera , lo mejor que ha podido demostrar Iran es que le suda los huevos de las decisiones del pedofilo y el genocida
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#17
Veelicus
Mañana salen Chinos e Indios diciendo que van a escoltar sus petroleros con buques militares desde Iran... habra que ver la cara del cheeto.
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#8
Rogue
Piedra papel tijeras lagarto Spock!
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#10
ur_quan_master
Esta nueva jugada no llega al miércoles.
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18
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menéame
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La clave táctica de Estados Unidos al decidir el bloqueo es asfixiar los ingresos por exportaciones de Irán, y no habrá excepciones aunque se trate de China o sus históricos aliados como Japón y Corea del Sur.
Y mas abajo pone que eeuu compensara a China con petróleo Venezolano.
Me imagino que el grueso del pago, si se hiciese eso realidad, iria a parar a Washington.
Y que se les olvide a los chinos en pagarlo en yuanes. No, cómprame dolares, y pagamelo con esos billetes.
Es que mea en la cara a todo dios, y dice que llueve
Acometer actos de pirateria contra China... esa si que no me la vi venir.
Buena suerte bloquenado buques Chinos...
Debe ser cosa de la comida porque solo ven las cosas en un sentido.