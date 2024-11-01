edición general
Bielorrusia: "la última dictadura" de Europa

Tras haber cruzado al frontera desde Polonia a Bielorrusia y visitado la ciudad de Brest, en este capítulo me dirijo a Minsk, la capital del país. A menudo descrita por los medios occidentales como la "última dictadura" de Europa, me doy un paseo por sus anchas calles llenas de herencia soviética, pero también con lugar para la modernidad. Comida típica, metro, monumentos, mosaicos soviéticos...

Pertinax #1 Pertinax *
Aleksandr Lukashenko, Presidente desde 1994. Básicamente, en Bielorrusia no ha existido otro. Las comillas sobran.

Y putinista, para sorpresa de nadie.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
También tienes Transnitria
#2 xaviazo
Entonces Rusia es una democracia.
