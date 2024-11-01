Bielorrusia: "la última dictadura" de Europa  

Tras haber cruzado al frontera desde Polonia a Bielorrusia y visitado la ciudad de Brest, en este capítulo me dirijo a Minsk, la capital del país. A menudo descrita por los medios occidentales como la "última dictadura" de Europa, me doy un paseo por sus anchas calles llenas de herencia soviética, pero también con lugar para la modernidad. Comida típica, metro, monumentos, mosaicos soviéticos...