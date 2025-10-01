Aznar desatado contra Sánchez al que acusa de "perder el tren de la Historia" mientras "escolta flotillas y alienta algaradas"

Lo más llamativo es que FAES pone en valor que Pedro Sánchez se haya "manifestado favorable" a este plan, "adhesión reveladora por lo que tiene de contradictoria con su posición hasta la fecha" aunque "al Gobierno le pillan con el pie cambiado: escoltando flotillas y alentando y aplaudiendo algaradas, mientras son otros los que sientan las bases efectivas de una paz seria, no de pancarta".
Creo que los dos son pro-terrorismo, suponiendo que no sean el mismo.
Eso no quita que haya mucho mierdas deseando que volvamos a subirnos a ese tren.
Esta paz huele mal, es la paz de los muertos
No queremos esta paz podrida, es un ser deforme
Esta paz impuesta por los que dominan es de cementerio