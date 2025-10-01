edición general
Aznar desatado contra Sánchez al que acusa de "perder el tren de la Historia" mientras "escolta flotillas y alienta algaradas"

Lo más llamativo es que FAES pone en valor que Pedro Sánchez se haya "manifestado favorable" a este plan, "adhesión reveladora por lo que tiene de contradictoria con su posición hasta la fecha" aunque "al Gobierno le pillan con el pie cambiado: escoltando flotillas y alentando y aplaudiendo algaradas, mientras son otros los que sientan las bases efectivas de una paz seria, no de pancarta".

Cosmos1917 #3 Cosmos1917 *
Este señor debería estar en una cárcel por crímenes contra la humanidad y por mentir descaradamente el 11M. A partir de ahí toda la mierda que diga o haga carece de valor social.
15 K 189
skaworld #15 skaworld
#3 Os corroe la envidia porque el mejor presidente de la historia de España tiene su nombre escrito en la histroria de la humanidad como el imprescindible ayudante de gente tan brillantre como George W Bush
1 K 19
pepel #16 pepel
#3 Tienes razón, pero sigue siendo el Boss en Génova.
0 K 19
Cosmos1917 #21 Cosmos1917 *
#16 Y así les va.....que si no fuera por los jueces que nombró Franco en su día y ahora sus descendientes, directamente no tendrían nada para hacer oposición.
1 K 24
ochoceros #17 ochoceros
#3 ¿Señor? Infraser ya le quedaría grande ¬¬
0 K 11
#19 luckyy
#3 mejor en una cuneta que tanto les gusta
0 K 11
#31 soberao *
#3 O en su trabajo de Inspector de Hacienda, que este señor promueve la jubilación hasta después de los 70 y él mismo tras meterse en política no volvió a trabajar en su vida.
0 K 16
ewok #2 ewok
El marqués de las Azores.
7 K 76
frg #6 frg
#2 Y conde del 11-M
1 K 25
ochoceros #18 ochoceros
#6 Conde-lito de perjurio.
0 K 11
#7 Leon_Bocanegra
Joder con la flotilla, el daño que hace a la puta derechusma. Es flipante.
3 K 43
#32 soberao *
#7 La última vez Israel atacó a Irán para desviar la atención de cuando asaltaron a la flotilla en aguas internacionales junto a Greta, a ver ahora lo que hacen cuando son 40 barcos y más de 300 activistas.
0 K 16
#8 veratus_62d669b4227f8
Que te den por el culo cacho de mierda!
2 K 29
OCLuis #14 OCLuis
Él, sin embargo, solo alentó invasiones de países soberanos y guerras amparándose en mentiras para que sus amigos hicieran negocio. Por eso causó 400 muertes en Madrid y sigue sin pedir perdón. Ni este, ni la loca ni el de Valencia. Ellos cometen los peores delitos y crímenes contra el estado y contra los españoles pero a los españoles siempre se les olvida, siempre les perdonan y siempre pasan de todo.
1 K 25
#26 mrM4
#14 No te pases, el 11M fueron 191 muertos. Si quieres, al ser gananciales, le podemos sumar los 5 muertos del Madrid Arena de su esposa. En cualquier caso están muy por debajo de los 7921 de Ayuso.
1 K 27
OCLuis #30 OCLuis
#26 Tienes razón... confundo a los muertos de madrid con los de valencia. Es que son tantos los españoles que han muerto porque el PP ha tenido poder en este país que ya me equivoco con las víctimas que ha causado Mazón con las que ha causado Ayuso y con las de Aznar.
0 K 14
Aeren #1 Aeren
aznarito es de los que se cree "en el lado bueno de la historia", y todos sabemos como es ese lado bueno al que se refiere.
2 K 24
Alegremensajero #5 Alegremensajero
#1 Nadie se cree en el lado malo de nada.
0 K 7
Aeren #11 Aeren
#5 Pues con ese comentario se referían expresamente a la dictadura franquista y al nazismo. Si no ven algo de malo en los campos de exterminio y fusilar civiles, es que muy listos no son.
0 K 10
obmultimedia #10 obmultimedia
#1 Aznarito el que hace negocios con sionistas.
0 K 11
#22 Setis
De qué Aznar me hablas? Del que dejó un vacío de poder en Medio Oriente para la creación de ISIS? O te refieres al Aznar del Grupo de Liberación Vasco?

Creo que los dos son pro-terrorismo, suponiendo que no sean el mismo.
1 K 18
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
Pues afortunadamente que no vamos en lo que él considera "el tren de la historia" porque su tren tiene todo lo que, cualquiera con un mínimo de decencia, rechaza.

Eso no quita que haya mucho mierdas deseando que volvamos a subirnos a ese tren.
0 K 15
pitercio #13 pitercio
Aznar a tope con el tráfico de armas.
0 K 13
#29 detectordefalacias
#24 El mejor líder que ha tenido la derecha en España es Pedro Sanchez...
0 K 13
#20 detectordefalacias
Y esto, señores, es lo que la derecha considera "su mejor líder". Apaga y vámonos
0 K 13
#24 rystan
#20 Bueno, debes considerar que Rajoy era aún más inútil
0 K 6
alfre2 #9 alfre2
Todo lo que salga de la fundación FABES huele a lo que huele
0 K 12
#34 soberao
#9 La Fundación FAES es un fracaso y la culpa es de Aznar, porque estas fundaciones se convierten en "centros de estudios neutrales" donde mandan a gente a televisiones y periódicos para crear opinión del lado del que les paga, pero con Aznar al frente, esta institución nunca podrá ser "neutral", ni sus miembros podrán servir para crear una opinión "neutral" ni podrán pasar por un centro de estudios "independiente" y que no son "ni de izquierdas ni de derechas".
0 K 16
johel #27 johel *
"El tren de la historia"... le puede el subconsciente. Personalmente el tren del sionazismo estoy encantado de perderlo dado que lleva a campos de exterminio.
0 K 11
#4 ombresaco
como decían aquellos:

Esta paz huele mal, es la paz de los muertos
No queremos esta paz podrida, es un ser deforme
Esta paz impuesta por los que dominan es de cementerio
0 K 11
traviesvs_maximvs #25 traviesvs_maximvs
La derechusma traidora y miserable está desatada. Ojalá pierdan las siguientes elecciones.
0 K 10
Pepa56 #33 Pepa56
La gente decente no echa cuentas de este impresentable.
0 K 7
#28 Samaritan
Si puede haber alguien más a la ultraderecha que Abascal y Ayuso ... es este repugnante tipejo.
0 K 6
#23 rystan
Quiren criticar al PSOE y realmente no saben cómo. Dicen cada estupidez que es para enmarcarla.
0 K 6

