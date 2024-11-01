Ayuso teme que Sánchez prepare "algo desquiciado" tras la condena al fiscal y avisa: "Son hechos propios de dictadura"

La dirigente regional ha exigido al presidente del Gobierno que asuma que "su juego ha llegado muy lejos" al actuar como "en una dictadura" y ha defendido que España necesita "una nueva etapa de cordura, convivencia y reputación institucional". Ante esta noticia, la presidenta madrileña ha apelado a la "cordura de los españoles", la que asegura que "no asiste" a Sánchez, porque los políticos están "de ida y vuelta" pero las instituciones y la imagen de España ante el mundo "es lo que queda".