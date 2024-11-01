edición general
7 meneos
11 clics

Ayuso teme que Sánchez prepare "algo desquiciado" tras la condena al fiscal y avisa: "Son hechos propios de dictadura"

La dirigente regional ha exigido al presidente del Gobierno que asuma que "su juego ha llegado muy lejos" al actuar como "en una dictadura" y ha defendido que España necesita "una nueva etapa de cordura, convivencia y reputación institucional". Ante esta noticia, la presidenta madrileña ha apelado a la "cordura de los españoles", la que asegura que "no asiste" a Sánchez, porque los políticos están "de ida y vuelta" pero las instituciones y la imagen de España ante el mundo "es lo que queda".

| etiquetas: ayuso , sánchez , desquiciado , condena , fiscal , dictadura
5 2 2 K 80 actualidad
32 comentarios
5 2 2 K 80 actualidad
Comentarios destacados:          
#4 tromperri *
¿Más desquiciado que una presidenta viviendo un piso pagado por un defraudador con mordidas a la sanidad que ella misma está desmantelando y privatizando? ¿Más desquiciado que defender desde la tribuna de la presidencia a un ciudadano particular que es un delincuente? ¿Más que activar todos los resortes de una justicia al servicio de un partido? No sé yo.

¿Más que toda la cúpula de un partido en Murcia haciendo negocios ilegales en plena crisis sanitaria?

¿Más desquiciado que que el segundo partido del país espíe a rivales políticos, financie sus campañas con mordidas en B, reparta sobresueldos, tenga miembros que fallezcan con una extraña conveniencia…?

¿Más? ¿Más que una mafia? No se yo…
28 K 284
kumo #28 kumo *
#6 Necesita un muñeco gigante ahora mismo.


#4 Todo lo que comentas lo tiene también el PSOE en su haber, así que ojito con los y tu más esos a conveniencia. Me hace gracia en particular que ahora, ahora tras la condena del FGE por filtrar los datos de Gonzalez Amador, digas que es que es un ciudadano particular xD vaya jeta xD xD
0 K 6
Desideratum #30 Desideratum *
#28 Qué tierna esa versión enésima de la máxima forocochera: "todos son iguales".

Los fachitiesos sois tan previsibles. :troll:
2 K 44
kumo #31 kumo
#30 Pero es mentira lo que he dicho o sólo te queda el ad hominem como a todos los que defendéis la corrupción cuando es de vuestro lado? Lo mismo te lo tienes que hacer mirar, eh? xD xD


En meneame gusta usar mucho (y muy mal usado, porque es a lo que se agarran los ignorantes) lo de la verdad es la verdad, la diga Agamenón o Forocoches. Así que sí, todos son iguales, unos putos ladrones que te pasarían por encima por llevarse un euro más al bolsillo mientras te dicen que es por tu bien ;)
0 K 6
manuelpepito #1 manuelpepito
El PP es un peligro para la democracia
14 K 168
#7 guillersk
#1 ¿ Y un gobierno con el fiscal general condenado no?
6 K -33
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#7 porque delito y con que pruebas? Estoy un poco desconectado de la política española
8 K 107
Top_Banana #15 Top_Banana
#7 La cantidad de espuma que vais a echar con el sustituto se puede monetizar. Tenlo en cuenta.
1 K 22
sotillo #16 sotillo
#7 Eso no es una condena, eso es persecución personal y politica
1 K 13
#21 chavi
#7 En este caso el que es un peligro es un tribunal supremo prevaricador e impune
3 K 42
wata #23 wata
#7 El FG lo nombra el Gobierno...pero es un organismo autónomo. Si das por hecho que está n manos del Gobierno estarás de acuerdo, entonces, que el CGPJ está en manos del PP.
0 K 10
#32 PerritaPiloto
#7 Con una sentencia que ni siquiera está motivada. Por un tribunal presidido por el Juez que no veía relación entre M punto Rajoy y Mariano Rajoy, pero ve inequívoco que haya sido el FGE quien ha filtrado el correo de un buzón de correo en el que tenían al menos otras quince personas y que los periodistas están diciendo que ya lo tenían de antes, pero que tenían que esperar a publicarlo para confirmar su autenticidad por otras fuentes.

Con la Guardia Civil actuando de policía judicial cuando correspondía a la Policía Nacional en este caso.

Si esto es normalidad democrática apaga y vámonos.
0 K 9
Antipalancas21 #25 Antipalancas21
#1 Desde que era AP ya lo fue.
0 K 20
JackNorte #3 JackNorte
Algunos no necesitan una dictadura para exterminar gente. 7291.
6 K 76
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo *
España necesita "una nueva etapa de cordura, convivencia y reputación institucional"
Y eso se consigue dejando libre a un defraudador confeso.
5 K 59
Mala #14 Mala
#5 No se va a dejar libre a un defraudador confeso, salvo que a costa de todas las filtraciones innecesarias y la violación de su derecho a la intimidad, cualquier reclamación suya pueda tener algún recorrido. Pagar y multa... lo tiene asegurado.
Parece que no defender a los que han filtrado, que es asunto muy serio por más que lo queramos justificar porque lo ha hecho la izquierda, implica justificar "al novio".
0 K 10
sotillo #19 sotillo
#5 Desde que dijeron que controlaban la Sala segunda por detrás y todo pasó sin consecuencias ya se sabe lo que viene después
6 K 75
Dene #24 Dene
#5 no, lo siguiente es decir que España necesita una caudilla
En breve la veremos con falda larga y camisa de falange y boina roja
0 K 12
Mala #2 Mala
"Algo desquiciado" Le dijo la sartén al cazo.
2 K 28
obmultimedia #8 obmultimedia
#2 Su comentario es una proyeccion de lo que ella va a hacer.
4 K 48
oceanon3d #13 oceanon3d
#2 En este caso no hay cazo; solo una sartén psicótica desquiciada.
0 K 8
Antipalancas21 #26 Antipalancas21
#2 La loca corruptora y algo mas con 7291 muertos a sus espaldas acusando.
1 K 14
Arzak_ #17 Arzak_
Desquiciado es que la presidenta este entrepiernada en el ático que compró su gigoló con dinero estafado a hacienda, que somos todos. 8-D
1 K 23
Top_Banana #11 Top_Banana
Es una pena que sólo sea presidenta de una comunidad autónoma.

Lo suyo es que asuma el puesto de Frijolito cuanto antes.

:foreveralone:
1 K 22
Romfitay #18 Romfitay
Cuando leo qué dice Ayuso y qué Iker Jiménez los confundo
1 K 22
Gry #10 Gry
¿y que tienen de malo las dictaduras? Hay que aprender de los que no quieren una cosa o la otra. :troll:

www.meneame.net/story/ayuso-rechaza-condenar-franquismo-aprendi-aquell
0 K 15
#29 pirat
Mira que es retorcido ese mar...
sabiendo de lo que adolece su marioneta y su formación, se adelanta y lo achaca al contrario...
muy goebeliano.
1 K 14
Mauro_Nacho #20 Mauro_Nacho
Hay desesperación en Ayuso por sus problemas mentales y su novio delincuente confesó, hay desesperacion con Feijoo l y su incapacidad, hay desesperación como la ultraderecha está en auge, hay desesperación con el poder judicial emitiendo una sentencia sin pruebas, hay desesperación en la derecha que está utilizando la justicia como arma contra Pedro Sánchez y resiste, hay desesperación en los españoles porque no se habla de los problemas de la vivienda inaccesible y la sanidad pública colapsada.
1 K 14
pitercio #12 pitercio *
"una nueva etapa de cordura, convivencia y reputación institucional"

Para cuerda ella... y para conviviente :troll:
0 K 12
#27 okeil *
¿Algo tan desquiciado como volver a pactar con Junts?. Creo que se han dado cuenta de que si vuelve el PP algo ocurriría con sus amnistías. Recordar que aunque son muy fachas, les gusta más el poder, antes que con PS pactaron con Esquerra ...
0 K 10
alcama #6 alcama *
Sánchez está en modo supervivencia y necesita otra DANA a la que redirigir la atención mediática. Obviamente no va a provocar una DANA ,pero me entendéis: necesita algo así para salir del paso.
Debe haber puesto a los fontaneros a trabajar
7 K -32
#22 chavi
#6 Para salir de qué paso exactamente?
1 K 15

menéame