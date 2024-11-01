Ayuso teme que Sánchez prepare "algo desquiciado" tras la condena al fiscal y avisa: "Son hechos propios de dictadura"

La dirigente regional ha exigido al presidente del Gobierno que asuma que "su juego ha llegado muy lejos" al actuar como "en una dictadura" y ha defendido que España necesita "una nueva etapa de cordura, convivencia y reputación institucional". Ante esta noticia, la presidenta madrileña ha apelado a la "cordura de los españoles", la que asegura que "no asiste" a Sánchez, porque los políticos están "de ida y vuelta" pero las instituciones y la imagen de España ante el mundo "es lo que queda".
¿Más que toda la cúpula de un partido en Murcia haciendo negocios ilegales en plena crisis sanitaria?
¿Más desquiciado que que el segundo partido del país espíe a rivales políticos, financie sus campañas con mordidas en B, reparta sobresueldos, tenga miembros que fallezcan con una extraña conveniencia…?
¿Más? ¿Más que una mafia? No se yo…
#4 Todo lo que comentas lo tiene también el PSOE en su haber, así que ojito con los y tu más esos a conveniencia. Me hace gracia en particular que ahora, ahora tras la condena del FGE por filtrar los datos de Gonzalez Amador, digas que es que es un ciudadano particular vaya jeta
Los fachitiesos sois tan previsibles.
En meneame gusta usar mucho (y muy mal usado, porque es a lo que se agarran los ignorantes) lo de la verdad es la verdad, la diga Agamenón o Forocoches. Así que sí, todos son iguales, unos putos ladrones que te pasarían por encima por llevarse un euro más al bolsillo mientras te dicen que es por tu bien
Con la Guardia Civil actuando de policía judicial cuando correspondía a la Policía Nacional en este caso.
Si esto es normalidad democrática apaga y vámonos.
Y eso se consigue dejando libre a un defraudador confeso.
Parece que no defender a los que han filtrado, que es asunto muy serio por más que lo queramos justificar porque lo ha hecho la izquierda, implica justificar "al novio".
En breve la veremos con falda larga y camisa de falange y boina roja
Lo suyo es que asuma el puesto de Frijolito cuanto antes.
sabiendo de lo que adolece su marioneta y su formación, se adelanta y lo achaca al contrario...
muy goebeliano.
Para cuerda ella... y para conviviente
Debe haber puesto a los fontaneros a trabajar