Ayuso y su Gobierno desdeñan las denuncias de los trabajadores del hospital de Torrejón y las achacan a un plan de Moncloa: "No hay pruebas sólidas"  

La consejera de Sanidad asegura que la auditoría realizada por el Gobierno "revela que ni se ha recortado personal ni se ha reutilizado material", aunque no publica ningún informe al respecto. Ayuso y su Gobierno rebajan la gravedad del escándalo del hospital de Torrejón que desde hace semanas ponen en cuestión el modelo de privatización de la sanidad. Además de los testimonios de los propios pacientes, laSexta ha publicado varias exclusivas sobre este caso con declaraciones de distintos profesionales y documentos internos del centro.