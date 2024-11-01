edición general
8 meneos
58 clics
Autorizada la compra de 50 helicópteros para las fuerzas armadas españolas

Autorizada la compra de 50 helicópteros para las fuerzas armadas españolas

El Consejo de Ministros en su reunión del 21 de octubre ha autorizado la celebración de tres contratos para la adquisición de un total de 50 helicópteros para los tres ejércitos por un valor conjunto de 2.261.500.000 euros. Este importe incluye, además de los helicópteros, apoyo logístico operativo y el apoyo logístico integrado para la entrada en servicio, y un simulador.

| etiquetas: autorizada , compra , 50 helicópteros , fuerzas armadas
5 3 1 K 106 Avionéame
10 comentarios
5 3 1 K 106 Avionéame
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
al modelo elegido, que según se anunció recientemente es el Airbus Helicopters H175.

Ni un puto euro al yanki, como debe ser.
6 K 82
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Joder, lo nunca visto. La fachorrada toda defendiendo los valores de la izquierda xD xD xD me despollo vivio.
Dentro de nada vemos a Feijóo cantando "Otan no, bases fuera" xD xD xD
1 K 32
#1 Katos
¡¡! Investigación y ciencia aprende de europa Trump!!! Ahh no.
1 K 17
ochoceros #6 ochoceros
Mientras no se usen como taxi de la jet(a)-set, como cuando la princesita de España iba y venía a la academia militar de Zaragoza :-P
0 K 11
#10 perica_we
#6 pone que van 6 vips.......
quienes pueden usar el helicoptero vip del estado? el presi, uno para la familia real, y quizás los otros se los repartan entre ministros?
0 K 7
Iqui_Balam #4 Iqui_Balam
Armas para el conocimiento, grande el perrosanche.
0 K 7
#8 perica_we
lo primero 6!!!!! vips...
y el grueso siendo bastantes nh90 parece hasta barato


que compren unos cuantos bambis buckets y en temporada de incendios echen una mano. queda tiempo para que puedan praticar/aprender/habilitarse
0 K 7
Fj_Bs #7 Fj_Bs
mas de 50 millones de euros por cada uno , mientras la gente pasando penas , pero si llega in misil moderno y los tumba , quien esta tras ese lobby ????
0 K 7
#9 perica_we
#7 80 millones pone que vale un nh90....
yo he visto que el grueso son nh90 y me ha parecido hasta barato, y como dicen por ahí arriba industria europea, espero que se construyan todos en albacete...
y llevamos un par de pedidos gordos..
0 K 7
Vini_Junior #2 Vini_Junior
hospitales y carreteras
0 K 6

menéame