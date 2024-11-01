Autorizada la compra de 50 helicópteros para las fuerzas armadas españolas

El Consejo de Ministros en su reunión del 21 de octubre ha autorizado la celebración de tres contratos para la adquisición de un total de 50 helicópteros para los tres ejércitos por un valor conjunto de 2.261.500.000 euros. Este importe incluye, además de los helicópteros, apoyo logístico operativo y el apoyo logístico integrado para la entrada en servicio, y un simulador.