Autorizada la compra de 50 helicópteros para las fuerzas armadas españolas

El Consejo de Ministros en su reunión del 21 de octubre ha autorizado la celebración de tres contratos para la adquisición de un total de 50 helicópteros para los tres ejércitos por un valor conjunto de 2.261.500.000 euros. Este importe incluye, además de los helicópteros, apoyo logístico operativo y el apoyo logístico integrado para la entrada en servicio, y un simulador.
Ni un puto euro al yanki, como debe ser.
Dentro de nada vemos a Feijóo cantando "Otan no, bases fuera"
quienes pueden usar el helicoptero vip del estado? el presi, uno para la familia real, y quizás los otros se los repartan entre ministros?
y el grueso siendo bastantes nh90 parece hasta barato
que compren unos cuantos bambis buckets y en temporada de incendios echen una mano. queda tiempo para que puedan praticar/aprender/habilitarse
yo he visto que el grueso son nh90 y me ha parecido hasta barato, y como dicen por ahí arriba industria europea, espero que se construyan todos en albacete...
y llevamos un par de pedidos gordos..