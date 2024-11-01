"Las autoridades en Dinamarca nos quitaron a nuestros bebés tras una prueba de aptitud parental y ahora luchamos para recuperarlos"

Cuando la hija de Keira nació en noviembre del año pasado, le permitieron pasar dos horas con ella antes de que la bebé fuera puesta bajo custodia. "En cuanto nació, empecé a contar los minutos", recuerda Keira, de 39 años. Y agrega: "No dejaba de mirar el reloj para ver cuánto tiempo nos quedaba". Cuando llegó el momento de quitarle a Zammi de los brazos, Keira relata que sollozó desconsoladamente, susurrándole a su bebé "lo siento". "Sentí como si una parte de mi alma muriera". Keira es hoy una de las muchas groenlandesas que viven.