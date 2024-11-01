edición general
"Las autoridades en Dinamarca nos quitaron a nuestros bebés tras una prueba de aptitud parental y ahora luchamos para recuperarlos"

Cuando la hija de Keira nació en noviembre del año pasado, le permitieron pasar dos horas con ella antes de que la bebé fuera puesta bajo custodia. "En cuanto nació, empecé a contar los minutos", recuerda Keira, de 39 años. Y agrega: "No dejaba de mirar el reloj para ver cuánto tiempo nos quedaba". Cuando llegó el momento de quitarle a Zammi de los brazos, Keira relata que sollozó desconsoladamente, susurrándole a su bebé "lo siento". "Sentí como si una parte de mi alma muriera". Keira es hoy una de las muchas groenlandesas que viven.

#1 Empakus
Yo creo que cualquiera que quite a los hijos de algún prigenitor, debe tener muuuuy claros los motivos, de otra forma, deberían cumplir una severa pena de cárcel...el día que echemos la vista atrás y sepamos lo que se ha estado permitiendo en temas de familia, desde el buenismo, muchas veces injustificado y vacío, del "interés superior del menor", vamos a flipar...
Amén del presunto negocio que se ha generado alrededor de ellos...
0 K 10
ali_oli_94 #2 ali_oli_94
El colonialismo en estado puro en pleno siglo XXI
0 K 10

