Dinamarca devolverá a una madre groenlandesa la hija que le fue quitada por una polémica prueba [CAT]

En Dinamarca, una comisión de apelaciones ha anulado este lunes la decisión del municipio de Høje-Taastrup de separar a Ivana Nikoline Brønlund, de 18 años, de su hija recién nacida. El municipio tomó esta decisión porque la madre no había pasado la prueba de "competencia parental" que se realiza en Dinamarca a las mujeres embarazadas, condición necesaria para que puedan conservar la custodia de los hijos. Brønlund ha celebrado la anulación con una publicación en Facebook en la que ha escrito que vuelve a tener "el corazón entero"