Dinamarca devolverá a una madre groenlandesa la hija que le fue quitada por una polémica prueba [CAT]

En Dinamarca, una comisión de apelaciones ha anulado este lunes la decisión del municipio de Høje-Taastrup de separar a Ivana Nikoline Brønlund, de 18 años, de su hija recién nacida. El municipio tomó esta decisión porque la madre no había pasado la prueba de "competencia parental" que se realiza en Dinamarca a las mujeres embarazadas, condición necesaria para que puedan conservar la custodia de los hijos. Brønlund ha celebrado la anulación con una publicación en Facebook en la que ha escrito que vuelve a tener "el corazón entero"
| etiquetas: dinamarca , groenlandia , inuit , aviaja-luuna
Los padres de Toledo a los que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha retiró la custodia de su bebé a tan solo tres días de su nacimiento han recuperado a su pequeña
www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/padres-toledo-retirada-cus
En el caso de Toledo, los servicios sociales retiraron la custodia de una recién nacida por el difícil pasado de la madre y la falta de apoyos, aunque después un juez ordenó devolverla a sus padres con supervisión semanal. La polémica gira en torno a si se respetaron sus derechos como progenitores y si la medida inicial fue proporcionada.
En Groenlandia/Dinamarca, la bebé fue apartada de su madre inuit apenas una hora después de nacer tras una prueba de “competencia
