Una bebé recién nacida fue retirada de su madre inuit y entregada en acogida tras la prueba de “competencia parental”

Ivana Nikoline Brønlund, una joven de 18 años nacida en Nuuk (Groenlandia) y exjugadora de la selección de balonmano del país, fue separada de su hija recién nacida. Según informó Cadena SER, solo pudo estar con la pequeña Aviaja-Luuna durante una hora antes de que las autoridades municipales la trasladaran a un hogar de acogida. La decisión se tomó tras la aplicación de una prueba de “competencia parental”, a pesar de que la ley danesa prohíbe desde este año realizar ese tipo de exámenes a personas de origen groenlandés.