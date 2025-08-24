Una bebé recién nacida fue retirada de su madre inuit y entregada en acogida tras la prueba de “competencia parental”

Ivana Nikoline Brønlund, una joven de 18 años nacida en Nuuk (Groenlandia) y exjugadora de la selección de balonmano del país, fue separada de su hija recién nacida. Según informó Cadena SER, solo pudo estar con la pequeña Aviaja-Luuna durante una hora antes de que las autoridades municipales la trasladaran a un hogar de acogida. La decisión se tomó tras la aplicación de una prueba de “competencia parental”, a pesar de que la ley danesa prohíbe desde este año realizar ese tipo de exámenes a personas de origen groenlandés.
| etiquetas: dinamarca , groenlandia , inuit , acogida , aviaja-luuna
Que cosas peores han hecho.
Se trata de aculturización y asimilación forzosa. Etnocidio, en una palabara.
En nombre de la libertad, igualdad y fraternidad.
Esto es una barbaridad y con la aclaración resulta todavía más sangrante: "este tipo de pruebas resultan más difíciles de superar para personas groenlandesas debido a barreras lingüísticas y culturales, mientras que para ciudadanos daneses de origen nórdico suelen ser relativamente sencillas."
Hay que civilizar a los aldeanos inuit e "igualizarlos".
Es otro ejemplo de como actúa Occidente (en este caso Canadá), con los indígenas.