edición general
Una bebé recién nacida fue retirada de su madre inuit y entregada en acogida tras la prueba de “competencia parental”

Ivana Nikoline Brønlund, una joven de 18 años nacida en Nuuk (Groenlandia) y exjugadora de la selección de balonmano del país, fue separada de su hija recién nacida. Según informó Cadena SER, solo pudo estar con la pequeña Aviaja-Luuna durante una hora antes de que las autoridades municipales la trasladaran a un hogar de acogida. La decisión se tomó tras la aplicación de una prueba de “competencia parental”, a pesar de que la ley danesa prohíbe desde este año realizar ese tipo de exámenes a personas de origen groenlandés.

| etiquetas: dinamarca , groenlandia , inuit , acogida , aviaja-luuna
6 comentarios
#1 EISev
El "carnet de padres" que algunos piden. El problema que los que otorgarían ese "carnet de padres" pueden tener sus sesgos.
ochoceros #2 ochoceros
#1 Y no vayamos a pensar mal porque esto pueda ser parte de una futura supresión encubierta de votantes en Groenlandia para que en un futuro referéndum por fin se la puedan anexionar los yankis.

Que cosas peores han hecho.
ehizabai #4 ehizabai
#2 Esto se lleva haciendo desde hace siglos con los indígenas. No hay que meter a USA en medio para entenderlo.
Se trata de aculturización y asimilación forzosa. Etnocidio, en una palabara.
En nombre de la libertad, igualdad y fraternidad.
#5 intotheflow
"el municipio justificó la decisión alegando que la joven había sufrido un trauma derivado de los abusos de su padre adoptivo, que cumple condena en prisión. Además, según el mismo medio, las autoridades locales le dijeron que no era “suficientemente groenlandesa” como para que se le aplicara la nueva norma, pese a haber nacido en Groenlandia de padres groenlandeses."

Esto es una barbaridad y con la aclaración resulta todavía más sangrante: "este tipo de pruebas resultan más difíciles de superar para personas groenlandesas debido a barreras lingüísticas y culturales, mientras que para ciudadanos daneses de origen nórdico suelen ser relativamente sencillas."
ehizabai #3 ehizabai
Luego algunos defienden la Revolución francesa y su terrorífico concepto de igualdad, que ha dado frutos tan maravillosos como esta noticia.
Hay que civilizar a los aldeanos inuit e "igualizarlos".
#6 Acabose
Es muy recomendable la novela gráfica "Un tributo a la tierra" del gran Joe Sacco.
Es otro ejemplo de como actúa Occidente (en este caso Canadá), con los indígenas.
