La Armada iraní incauta otro petrolero "extranjero" en el estrecho de Ormuz (Ingles)

Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria de Irán incautaron un petrolero extranjero en el estrecho de Ormuz por presunto contrabando de combustible ...............(Ingles)

#1 guillersk
¿ Esto no es piratería?
#2 candonga1
#1 Esto es la ley del Talión aplicada a los del Mundo Libre que hacen lo mismo en el Caribe.
#3 sliana
#1 si pero solo porque lo hacen estos, cuando lo hacen los yankis es bueno.
Para lo mismo con la oposición a una invasión, si son los buenos contra los nazis se llama resistencia, y si son los malos oponiéndose a los yankis, insurgencia. Connotaciones de manipulación.
Asimismov #4 Asimismov
#1 ahora ya no es piratería, es un mundo basado en reglas.
#5 Zamarro
#1 Si para ti lo que hace USA no lo es, esto tampoco.
Si para ti lo que hace USA, es justicia, esto tambien lo es.
Se llaman consecuencias de los actos.
