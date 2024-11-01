edición general
9 meneos
54 clics

Aquella vez que un estudio de Hollywood se quiso ahorrar el sueldo del dueño de Lassie y acabó cometiendo un error increíblemente tonto: entregar una franquicia

A todo el mundo le suena el nombre de Lassie, seguramente el personaje encarnado por un perro más famoso de toda la historia del cine y la televisión.

| etiquetas: lassie , hollywood , franquicia
7 2 1 K 89 cultura
2 comentarios
7 2 1 K 89 cultura
Rorschach_ #1 Rorschach_
'A todo el mundo le suena el nombre de Lassie, ...'

¿En serio?, salid a la calle y preguntad. :palm:

Qué asco dan las generalizaciones absurdas, chorras, estúpidas.
0 K 12
ccguy #2 ccguy
#1 más asco dan los usuarios con estos comentarios en todos los putos envíos.

Joder que cosa más tóxica, aprende a pasar de largo.
0 K 20

menéame