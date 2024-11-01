·
Aquella vez que un estudio de Hollywood se quiso ahorrar el sueldo del dueño de Lassie y acabó cometiendo un error increíblemente tonto: entregar una franquicia
A todo el mundo le suena el nombre de Lassie, seguramente el personaje encarnado por un perro más famoso de toda la historia del cine y la televisión.
#1
Rorschach_
'A todo el mundo le suena el nombre de Lassie, ...'
¿En serio?, salid a la calle y preguntad.
Qué asco dan las generalizaciones absurdas, chorras, estúpidas.
0
K
12
#2
ccguy
#1
más asco dan los usuarios con estos comentarios en todos los putos envíos.
Joder que cosa más tóxica, aprende a pasar de largo.
0
K
20
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
