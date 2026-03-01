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La apisonadora ultra de Milei, peor que la pandemia
En Argentina se pierden 160 empleos por día. En poco más de dos años, han cerrado 22.479 empresas, unas 7.000 más que durante la covid
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etiquetas
:
milei
,
economía
,
argentina
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Argentina
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Argentina
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#10
pablogad
#7
Cada vez más % de gente trabajando en negro en economía de subsistencia, como si hubiera habido una guerra.
No es para estar orgulloso, la verdad.
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K
51
#12
Findeton
#10
¿Y qué dirás cuando baje la tasa de informalidad? Porque Milei ya ha hecho la reforma al respecto y se empezarán a ver resultados antes o después.
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#4
Herrerii
Que disfruten lo votado, encima ahora como pueden tener a los trabajadores 12 horas, pues si tienes 3 trabajadores ahora te sobra 1 y encima han abaratado el despido ...
Pobres argentinos y la que nos espera a España cuando entren los herederos de Milei, que dios nos coja confesados.
4
K
48
#14
angelitoMagno
*
#4
¿Cómo que si tienes 3 trabajadores te sobra uno? El numero de horas semanales se mantiene igual, si trabajas 12 horas un día, otro día trabajaras 4. Así que no te sobra nadie.
0
K
15
#15
Herrerii
*
#14
Claroooooooo, un turno de 24 horas antes lo hacían 3 trabajadores (8x3=24), ahora lo hacen 2 (12x2=24), sobra un trabajador
O te pensabas que lo trabajar 12 horas era para mejorar la productividad, inocente.
Y encima te pueden pagar en kilos arroz o de lo que sea.
Las horas son las mismas pero las extras te las meten en la bolsa de horas y luego que dios te lo pague.
0
K
9
#20
angelitoMagno
#15
Antes tenía a un trabajador haciendo 5 turnos de 8 horas a la semana. Si le pasas a turno de 12, solo va a poder estar trabajando 3 días y medio. ¿Como cubres los días que te quedan? ¿Cierras la fábrica?
Yo no entro en que sea para mejorar o empeorar la productividad, solo digo que la jornada laboral total no ha cambiado, por mucho que se hayan publicado muchos titulares engañosos haciendo entender lo contrario.
Y encima te pueden pagar en kilos arroz o de lo que sea.
Pagos en especie. Como en España, que puede representar hasta un 30% del salario
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manu
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#16
fofito
#14
esa horas semanales que tantísimas veces no se cumplen?
0
K
11
#6
cocococo
*
Compré un pollo francés congelado en un supermercado... y al descongelarlo en casa estaba medio destrozado, como si lo hubiesen matado a patadas, medio despedazado. Me dije, "no vuelvo a comprar un pollo congelado francés en la vida, sea de la marca que sea".
somaco-online.fr/cdn/shop/files/A1208001-POULETENTIERPRIMCHANTDOUX1KG.
La semana pasada fui a otro supermercado y encontré pollo congelado argentino de la marca Granja tres arroyos. El pollo estaba muy bien…
» ver todo el comentario
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K
32
#11
Findeton
#6
Como si no hubiera empresas que no pagan sueldos en España.
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30
#19
lonnegan
*
Si nos ceñimos a los datos y nos dejamos de opiniones:
Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, Argentina registró el cierre de
21.938 empresas empleadoras (neto), según datos de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)*
. Esto representa una caída del tejido formal, totalizando unas 30 empresas menos por día, con fuerte impacto en la construcción y la industria manufacturera.
Datos Oficiales y Contexto (Noviembre 2023 - Noviembre 2025):
Total de empresas: Las unidades…
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K
11
#13
Meneador_Compulsivo
*
Lo mal que va (en menéame) a Argentina con la apisonadora ulta de Milei que no para de ganar elecciones y lo bien que va (en menéame) a la España cohete del faro de occidente, el superhéroe y representante de la democracia, la dignidad humana y la civilización, que no para de perder elecciones. La gente no sabe votar
2
K
11
#17
JackNorte
*
#13
En USA si saben votar y defender a Trump
aunque luego los deporten
, Israel tambien gana eso si a precio de genocidio.
Y Milei podra ganar todas las elecciones mientras destroza el pais. No es incompatible ser un genocida masacrar a tus ciudadanos y ganar elecciones. Cada cual vota lo que quiere o lo que le propagandean mas bien. Goebbles sabia lo que hacia.
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K
14
#21
Findeton
#18
No, se ha aprobado una ley que quita barreras para poder contratar. Ley de modernización laboral. De hecho baja impuestos a la contratación, entre otras cosas.
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K
10
#1
Findeton
*
El número de trabajadores sigue creciendo y la tasa desempleo sigue bajando. Votada sensacionalista, los trabajos que se pierden son más que compensados con los que se crean.
17
K
-69
#2
Delay
#1
Findeton yo sí te creo
5
K
90
#5
Herrerii
#2
#3
Al ignore y =================>
1
K
7
#9
Findeton
*
#2
Es la realidad, la tasa de desempleo ha estado bajando en todo 2025, no subiendo. Hay más trabajadores que nunca.
Otra cosa es que esos trabajadores ahora sean más independientes o incluso informales (y por eso hace unas semanas se aprobó una ley para convertir trabajadores informales en formales) y no tantos asalariados, pero trabajadores hay más.
Fuente: INDEC
www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim254
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K
13
#18
MPR
*
#7
Se están destruyendo empleos en A para crearlos en B, una espléndida noticia según...¿tú?, porque cualquiera con 2 dedos de frente dirá que es un dato pésimo.
#9
Se aprobó una ley para convertir trabajadores asalariados en trabajadores autónomos, lo de que se vaya a convertir a trabajadores informales en formales es la excusa, más bien ocurrirá todo lo contrario: las empresas despedirán trabajadores asalariados y contratarán autónomos para ahorrarse las cotizaciones sociales, y será culpa…
» ver todo el comentario
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K
7
#3
Cuñado
#1
Y tú sigues mintiendo. Como siempre
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K
110
#7
Findeton
*
#3
"De trabajo asalariado" Eso no cuenta ni a los independientes ni al trabajo informal. Yo dije trabajadores, todo tipo de trabajadores.
5
K
21
#8
Findeton
*
#3
Fuente: Indec:
La tasa de desocupación ha venido bajando en todo 2025 y está por debajo del nivel del 3º trimestre de 2024.
www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim254
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No es para estar orgulloso, la verdad.
Pobres argentinos y la que nos espera a España cuando entren los herederos de Milei, que dios nos coja confesados.
O te pensabas que lo trabajar 12 horas era para mejorar la productividad, inocente.
Y encima te pueden pagar en kilos arroz o de lo que sea.
Las horas son las mismas pero las extras te las meten en la bolsa de horas y luego que dios te lo pague.
Yo no entro en que sea para mejorar o empeorar la productividad, solo digo que la jornada laboral total no ha cambiado, por mucho que se hayan publicado muchos titulares engañosos haciendo entender lo contrario.
Y encima te pueden pagar en kilos arroz o de lo que sea.
Pagos en especie. Como en España, que puede representar hasta un 30% del salario
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manu
somaco-online.fr/cdn/shop/files/A1208001-POULETENTIERPRIMCHANTDOUX1KG.
La semana pasada fui a otro supermercado y encontré pollo congelado argentino de la marca Granja tres arroyos. El pollo estaba muy bien… » ver todo el comentario
Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, Argentina registró el cierre de
21.938 empresas empleadoras (neto), según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)*. Esto representa una caída del tejido formal, totalizando unas 30 empresas menos por día, con fuerte impacto en la construcción y la industria manufacturera.
Datos Oficiales y Contexto (Noviembre 2023 - Noviembre 2025):
Total de empresas: Las unidades… » ver todo el comentario
Y Milei podra ganar todas las elecciones mientras destroza el pais. No es incompatible ser un genocida masacrar a tus ciudadanos y ganar elecciones. Cada cual vota lo que quiere o lo que le propagandean mas bien. Goebbles sabia lo que hacia.
Otra cosa es que esos trabajadores ahora sean más independientes o incluso informales (y por eso hace unas semanas se aprobó una ley para convertir trabajadores informales en formales) y no tantos asalariados, pero trabajadores hay más.
Fuente: INDEC
www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim254
#9 Se aprobó una ley para convertir trabajadores asalariados en trabajadores autónomos, lo de que se vaya a convertir a trabajadores informales en formales es la excusa, más bien ocurrirá todo lo contrario: las empresas despedirán trabajadores asalariados y contratarán autónomos para ahorrarse las cotizaciones sociales, y será culpa… » ver todo el comentario
La tasa de desocupación ha venido bajando en todo 2025 y está por debajo del nivel del 3º trimestre de 2024.
www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim254