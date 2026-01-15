El análisis del vídeo del tiroteo del ICE no muestra ninguna señal de que el agente que disparó hubiera sido atropellado [ENG]  

En un análisis en vídeo, The Times se centra en algunos de los momentos clave que están en disputa del vídeo grabado con el teléfono móvil del agente, junto con otras grabaciones. Es probable que aparezcan más vídeos, pero las pruebas visuales no muestran ningún indicio de que el agente que efectuó los disparos, Jonathan Ross, hubiera sido atropellado. Las imágenes permiten ver con claridad la posición relativa entre el agente y el SUV de la señora Good, así como los momentos clave de la escalada.