El alcalde de Chicago ordena a los funcionarios de la ciudad que no colaboren con los agentes federales

El alcalde de Chicago ordena a los funcionarios de la ciudad que no colaboren con los agentes federales

El regidor demócrata ha firmado una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Policía de Chicago que no colabore con el personal militar en patrullas policiales o en la aplicación de la ley de inmigración civil.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
Se vienen cosas en la cuna de la libertad.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#1 desde que una horda de nazis, rednecks, Qñaos, extremistas y demás gentuza Asaltarán el Capitolio amenazando de muerte al vicepresidente r ene aquel entonces porque a un perturbado mental y sus secuaces les apeteciera decir sin ninguna prueba que hubo fraude electoral… y con todo esto que el cabecilla esté libre…

Yo ya me espero cualquier cosa
#9 lameth
#4 El cabecilla es presidente.
Pacofrutos #7 Pacofrutos *
#1 Y esas calles de Shicago
que yo tanto frecuento
y esos cubos de basura
y esos negritos muertos
(de jambre)
y hay que ver la injusticia que es
ir por una calle de Shicago americana.
Y estamos contratando
ar primo-hermano de Ar Capone
pa' que le pinshe ay las ruedas
ar coche der arcarde
de Shicago
americana
ay Shicago americana...
youtu.be/-HPcGo0NHhc?si=xewCpiYXAPHhvnPk
luspagnolu #8 luspagnolu
#7 Positivazo al canto. En cuanto he subido la noticia, he pensado en Los Chanclas y me he puesto a escucharla.
www.youtube.com/watch?v=HioljD5AtA0&list=RDHioljD5AtA0&start_r
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Chicago de noche  media
io1976 #6 io1976
Qué alivio sería para el mundo que las ansias belicista de los yankis se consumiesen todas en su propia casa, lo mismo se puede aplicar a los británicos y su grupo terrorista el Mi6.
#5 hipernes
A ver cuánto tardan en dispararse unos a otros
Format_C #3 Format_C
Civil war en 3, 2, 1 ...
