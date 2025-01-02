Albiol, denunciado ante la Fiscalía por el desahucio de Badalona: prevaricación, desobediencia, discriminación y odio

La denuncia presentada por los Comuns, a través del eurodiputado y abogado Jaume Asens, acusa a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía ha instado de oficio al juzgado de Badalona que autorizó el desalojo a comprobar si el Ayuntamiento ha atendido a las víctimas del desahucio, algo que no se ha producido, dado que el auto hacía constar que debían ser auxiliadas por los Servicios Sociales.
Es grracvioso ver como en comu podem perdio un 26% de votos en las ultimas elecciones municipales.
Parece que quieren pasar a al irrelevancia mas absoluta.
Políticos tomando decisiones discriminatorias desde el odio por dar prioridad al populismo que hacer su trabajo (buscar alternativas).
El perfecto resumen de las políticas de las derechas españolas.
En vez de comentar su intervención, te dedicas a reírte de ellos. ¿Te gusta que la gente duerma en la calle?
Te recuerdo que podernos + sumar ha doblado sus escaños en Extremadura
A mi me parece un tipo cojonudo, deberia haber mas como Albiol.. a los piojosos esos okupas no hay que cederles nada, y menos a costa de joder al vecindario.
Vosotros seguid sembrando este odio al defender lo indefendible, apoyando a delincuentes de todo tipo, que las consecuencias van a ser extremadamente graciosas.
Qué pena
El auto lo entiende cualquiera autoriza a desalojarlos pero los servicios sociales se hacen cargo.
La mayoría de los ciudadanos se pueden ir a la mierda si de verdad creen que su problema son los inmigrantes y que Vox va a solucionar algo.
Esto es racismo y aporofobia.
Nada mas.
Ley de bases régimen llocal
Los principales medios por los que entran ilegales son la costa y Ceuta y Melilla, y viene mencionado en lo que aporto.
En 2024 entraron menos de 3.000 por Ceuta y Melilla, lo que palidece frente a los 60K por mar.
La gente esta dejando de votar a Comuns por cosas como estas.
El auge de la ultraderecha es consecuencia de que la gente considera que la izquierda no soluciona sus problemas.
Esto de Badalona es, absolutamente, racismo y aporofobia.
No se hasta q punto la izquierda tiene q ser racista y aporofoba....
Si la sociedad es asi y quiere eso lo normal es q gane la derecha, en mi opinion, no q la izquierda mute a lo q no es.
Pero el día que puedan, lo harán sin dudarlo.
Cuando antes nos demos cuenta de que nos enfrentamos a alimañas que no van a tener reparos en eliminarnos, antes empezaremos a acabar con esa lacra.
Esos fallecidos intentaban también entrar sin control
Los de Badalona sencillamente son aquellos que tuvieron la suerte de ser rescatados o escapar a los controles
>“Since we commenced turnbacks under Operation Sovereign Borders, there have been no known deaths at sea,”
O eso, o que se quiten la careta y propongan que hacer.. deportación sin autorización judicial, estilo USA.. tirarlos en mitad del desierto estilo Marruecos.. bala y cal. estilo srX ...
Y creemos que cada vez hay más ganas de hacérselo
