Albiol, denunciado ante la Fiscalía por el desahucio de Badalona: prevaricación, desobediencia, discriminación y odio

La denuncia presentada por los Comuns, a través del eurodiputado y abogado Jaume Asens, acusa a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía ha instado de oficio al juzgado de Badalona que autorizó el desalojo a comprobar si el Ayuntamiento ha atendido a las víctimas del desahucio, algo que no se ha producido, dado que el auto hacía constar que debían ser auxiliadas por los Servicios Sociales.