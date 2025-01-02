edición general
Albiol, denunciado ante la Fiscalía por el desahucio de Badalona: prevaricación, desobediencia, discriminación y odio

La denuncia presentada por los Comuns, a través del eurodiputado y abogado Jaume Asens, acusa a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía ha instado de oficio al juzgado de Badalona que autorizó el desalojo a comprobar si el Ayuntamiento ha atendido a las víctimas del desahucio, algo que no se ha producido, dado que el auto hacía constar que debían ser auxiliadas por los Servicios Sociales.

#24 En comun no se cansa de hacer el ridiculo. Esta denuncia quedara en la nada mas absoluta, aunque ahora sirva para que algunos esten empalmados.

Es grracvioso ver como en comu podem perdio un 26% de votos en las ultimas elecciones municipales.
es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_municipales_de_2023_en_Badalona
Parece que quieren pasar a al irrelevancia mas absoluta. xD
Ze7eN #12 Ze7eN
Católicos que presumen de serlo defendiendo que más de 400 personas duerman a la intemperie por racismo y aporofobia.
Políticos tomando decisiones discriminatorias desde el odio por dar prioridad al populismo que hacer su trabajo (buscar alternativas).

El perfecto resumen de las políticas de las derechas españolas.
KLKManin #39 KLKManin
#12 No creo que sea cosa de católicos. A lo mejor para entenderlo deberían plantarte un campamento al lado de casa.
#58 apsilon
#12 por racismo y aporofibia no, por delincuentes, que en el B2 habia prodtitucion, trafico de drogas y se robaba con violencia a los vecinos de alrededor, que la gente mayor no se atevia a salir a la calle. Que hasta hubo un homocidio.
#24 pozz *
plutanasio #26 plutanasio
#24 tiene pinta que van a mamar fuerte durante bastante tiempo si siguen pasando de los vecinos.
#28 pozz
#26 Yo es que alucino el como esta gente viven totalmente alejados de la realidad en los mundos de yupi. Luego vendran con que si los vecinos son tontitos y no saben votar. xD
pedrario #27 pedrario
#24 Forma parte de su estrategia anti jueces.
DrEvil #29 DrEvil *
#24 Pero cuando eso pase no saldrá en las noticias. Como bien dices les rasca sus neuras a unos cuantos y ayuda a que se hable menos del tsunami de problemas que tiene su partido y el de sus socios en el gobierno central.
Mediorco #32 Mediorco *
#24 Un partido político que se preocupa de que la gente esté atendida por los servicios sociales. ¿Quién lo iba a decir?

En vez de comentar su intervención, te dedicas a reírte de ellos. ¿Te gusta que la gente duerma en la calle?

Te recuerdo que podernos + sumar ha doblado sus escaños en Extremadura
#42 konde1313
#24 Ridículo o no, Albiol ha incumplido la sentencia judicial que permitía el desalojo pero obligaba al Ayuntamiento a reubicar a los desalojados. Pero más allá de eso, como ser humano, es una persona despreciable.
#60 pozz
#42 Que los reubiquen, peor bien lejos de Badalona.
A mi me parece un tipo cojonudo, deberia haber mas como Albiol.. a los piojosos esos okupas no hay que cederles nada, y menos a costa de joder al vecindario.

Vosotros seguid sembrando este odio al defender lo indefendible, apoyando a delincuentes de todo tipo, que las consecuencias van a ser extremadamente graciosas.
Ze7eN #13 Ze7eN
#11 Joder, al primer argumento que te han plantado en el hocico has salido con el rabo entre las piernas.
#17 dclunedo
#13 Claro, anonadado me he quedado o_o
ChatGPT #31 ChatGPT
Esta noticia sí es relevante, una denuncia. No una condena, ni siquiera que se admita a trámite, con la denuncia ya los tocamos la pilila unos a otros diciendo “que se joda el fascista!!!”

Qué pena
JuanCarVen #2 JuanCarVen
Es lo que tiene el fachapass, o no pisas los juzgados o pasas de cumplir la sentencia.

El auto lo entiende cualquiera autoriza a desalojarlos pero los servicios sociales se hacen cargo.
KLKManin #40 KLKManin *
De los que critican a Albiol, ¿Cuántos tenéis okupas o un campamento al lado de casa?
#47 Duke_
#40 De los que defienden a Albiol, ¿cuántos habéis dormido alguna vez a la intemperie durante días y días con temperaturas bajo cero por qué a un grupo de racistas no les gusta el color de la piel de esos pobres?
#41 grelos
Por cosas como esta la izquierda cada vez lo tiene más complicado, por su cinismo total. La ciudad de Badalonaha dado a Albiol siendo del PP mayoria absoluta en una de las ciudades más importantes de Cataluña. Recomendaría a alguno que pasara por ciertos barrios de Badalona donde no ya es que vas a sentirte extranjero sino que además bastante inseguro y te lo dice alguien que se ha creado en la periferia chunga de Madrid. Si hay okupas que son violentos y que cometen delitos se dice y punto.
#45 progreame
Los podemitas defendiendo a delincuentes una vez más y dedicándose a llamar racistas y fascistas a los que no les bailan el agua. Eso sí, luego se sorprenden de que sus votantes quepan en un taxi.
#51 Duke_
#45 Gente con principios que no se suma al discurso racista imperante por un puñado de miserables votos. Gente que todavía cree que hay que ayudar a otros seres humanos cuando sufren. Gente que cree que no hay que quemar vivas a las personas por tener la piel negra. Todo mi respeto. Cada vez hay menos, pero sí que queda gente decente en el mundo.
angelitoMagno #20 angelitoMagno
#9 Ante esta alarmante escasez de mano de obra, desde UP (Unió de Pagesos) dicen haber detectado que hay personas que sí que querrían trabajar en las campañas agrarias, pero no tener los papeles se lo impide. Por este motivo, el sindicato quiere dar un paso adelante y reclama al Gobierno central que ponga en marcha un plan piloto que les permita contratar inmigrantes sin papeles residentes en Cataluña con un permiso extraordinario para salvar la campaña de la fruta. …   » ver todo el comentario
#65 osids
#20 Ya lo dijo ayuso, ¿Quien va a hacer las cosas que no queremos hacer nosotros y por una suma irrisoria de dinero?
#48 konde1313
#38 Pues estupendo porque este problema, en concreto, lo ha provocado Albiol al desalojar a 400 personas sin ofrecerles antes otro alojamiento, siquiera temporal y lo está solucionando Illa coordinándose con las ONGs. La gente vota a la ultraderecha porque son unos cobardes con miedo que se han dejado convencer de que la culpa de todos sus males la tienen los inmigrantes. Pero ojalá sus deseos se hagan realidad y les gobierne la extrema-derecha para que la puedan disfrutar a gusto.
#53 Glicinia
#48 La inmigración es un problema que preocupa a los ciudadanos, sino sufren sus consecuencias diariamente, el gobierno desatiende las demandas de la mayoría de ciudadanos y estos votan a quien les promete solucionar este problema. No es difícil de entender
#54 konde1313
#53 La inmigración es el chivo expiatorio de la extrema derecha y preocupa a los ciudadanos en función de lo que los medios les repiten machaconamente que les tiene que preocupar. Y, sí, claro, sufrimos sus consecuencias diariamente... como que me lleguen los paquetes de Amazon en menos de 24 horas o esté creciendo la economía. El problema no es con la inmigración, el problema es la desigualdad, pero, claro, es mucho más sencillo meterse con el negro que con el banquero y es mucho más complicado tener a la policía delante que al lado.

La mayoría de los ciudadanos se pueden ir a la mierda si de verdad creen que su problema son los inmigrantes y que Vox va a solucionar algo.
#63 Glicinia
#54 Tu sabes que la población en África crece mucho más que en España, que cada vez llegan más y más inmigrantes, que en esos países te entierran vivo por robar un móvil entre otras cosas que tienen los primitivos culturales, y que los recursos de un país no aumentan haciendo vudú, verdad
ostiayajoder #62 ostiayajoder
#53 Esto no es inmigracion.

Esto es racismo y aporofobia.

Nada mas.
#56 apsilon
#48 Illa lo esta solucionando con los impuestos de los ciudadanos, como si no hubiera mas sintecho en Cataluña. Pero claro, estos tienen prioridad porque patatas
#57 konde1313
#56 Illa lo está solucionando con los recursos de las ONGs.
#64 apsilon
#57 Las ONG con Servicios sociales, pagados por los ciudadanos. Y mientras los dependientes esperando. Pero claro, primero los de fuera y luego los de squi
Mediorco #46 Mediorco
#38 La gente está votando ahora más a podemos de hecho, que no te enteras. Han doblado sus escaños en Extremadura por ejemplo.
#55 Glicinia *
#46 Desde un punto de vista matemático puede resultar interesante, pero desde un punto de vista político ese incremento es el mismo que el de antes, irrelevante
johel #36 johel *
Argumentos de mierda vistos por aqui arriba (con ignores):  media
tarkovsky #23 tarkovsky
Se lo pasa por el forro de los huevos, el tarado racista este.
YSiguesLeyendo #25 YSiguesLeyendo
en los casoplones de esta gauche divine caben el doble de las personas desahuciadas, hipócritas!
Mediorco #35 Mediorco *
#25 Vaya razón más tonta para no votar a un partido: su exlíder tenia. hipoteca y una chalet! Habrá se visto! Vota a vox que el Abascal disfruta de un humilde pisito en Vallecas.
ingenierodepalillos #66 ingenierodepalillos
#19 A callar un rato, que están hablando los adultos.
Jonesy #44 Jonesy *
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social
Ley de bases régimen llocal
pedrario #52 pedrario
#50 Si quieres rebatir algún dato, te invito a que aportes alguno.

Los principales medios por los que entran ilegales son la costa y Ceuta y Melilla, y viene mencionado en lo que aporto.

En 2024 entraron menos de 3.000 por Ceuta y Melilla, lo que palidece frente a los 60K por mar.
Macnulti_reencarnado #34 Macnulti_reencarnado
Aún nos pasa poco.
#59 abilon
En vez de tanto denunciar que los acojan en sus chalets {0x1f602}
Daniel_González_5 #37 Daniel_González_5
Espero que le caiga un buen puro al sinvergüenza este. Hay que ser mala persona. Hoy en día está de moda ser mala persona y hacer gala de ello.
#49 Glicinia
La política demagógica del gobierno es lo que conduce a estas tristes situaciones, los flujos migratorios crecen año a año y esto tiene que tener un fin. Albiol ha sido el único cuerdo en todo esto
zentropia #6 zentropia
Comuna no vuelve a ganar elecciones.
Mediorco #30 Mediorco
#6 ¿Te da coraje que haya alguien que se preocupe por la gente que lo necesita?
zentropia #38 zentropia
#30 solo indico lo obvio.
La gente esta dejando de votar a Comuns por cosas como estas.
El auge de la ultraderecha es consecuencia de que la gente considera que la izquierda no soluciona sus problemas.
ostiayajoder #61 ostiayajoder
#38 A ver...

Esto de Badalona es, absolutamente, racismo y aporofobia.

No se hasta q punto la izquierda tiene q ser racista y aporofoba....

Si la sociedad es asi y quiere eso lo normal es q gane la derecha, en mi opinion, no q la izquierda mute a lo q no es.
#43 alambique
#6 Y Albiol se va a aburrir de ganar elecciones municipales
#3 IngridPared
#1 Para hablar de que "los dejan entrar sin control" hay que ser cínico de cojones:

www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/9-757-personas-fallecidas-pa
#9 dclunedo
#3 Si, hasta que te los metan en tu casa. Cada vez hay más "cínicos". Luego con gritar fachas, racista, machistas, etc. y llorar solucionado...... :troll:
valandildeandunie #10 valandildeandunie *
#3 Son escoria que no pueden matar a los inmigrantes con sus propias manos porque a día de hoy aún es demasiado bestia para hacerlo.

Pero el día que puedan, lo harán sin dudarlo.

Cuando antes nos demos cuenta de que nos enfrentamos a alimañas que no van a tener reparos en eliminarnos, antes empezaremos a acabar con esa lacra.
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#3 No estoy tan segura
Esos fallecidos intentaban también entrar sin control
Los de Badalona sencillamente son aquellos que tuvieron la suerte de ser rescatados o escapar a los controles
#33 IngridPared
#14 Tú misma lo dices: "tuvieron la suerte de (...) escapar a los controles". Los que no "tuvieron la suerte" murieron. Si se entrara sin control no habría pasado.
pedrario #16 pedrario
#3 Las medidas duras contra inmigración ilegal pueden salvar precisamente a personas al hacer que dejen de tirarse al mar, o disminuya su número, como el ejemplo de Australia

>“Since we commenced turnbacks under Operation Sovereign Borders, there have been no known deaths at sea,”
>minister.homeaffairs.gov.au/peterdutton/Pages/2016/three-years-osb.asp
>www.bbc.com/news/world-australia-64898507
josete15 #4 josete15
#1 no olvides tomar el cuerpo de cristo en la próxima misa
#5 dclunedo
#4 Yo voy después de Albiol en la lista xD
Dene #7 Dene
#1 con Rajoy entraban mas... la única diferencia es atender o no atender minimamente a seres humanos tirados en la calle
O eso, o que se quiten la careta y propongan que hacer.. deportación sin autorización judicial, estilo USA.. tirarlos en mitad del desierto estilo Marruecos.. bala y cal. estilo srX ...
#15 dclunedo
#7 Rajoy era otro inútil buenista. Si, es lo que propone VOX t por mucho que les llamen de todo por ello cada vez hay más gente de acuerdo en que es un problemón y el buenismo un suicidio colectivo..... pero nada llameáosles fachas y sintámonos moralmente superiores que así arreglaremos nuestra sociedad enferma :troll:
valandildeandunie #18 valandildeandunie
#15 También podemos volver a jacer, y es lo que va a pasar más pronto que tarde, lo que les hicimos a esas alimañas, y a sus seguidores, el 16 de octubre de 1946 en el patio del gimnasio del castillo de Nuremberg.

Y creemos que cada vez hay más ganas de hacérselo ;)
#19 dclunedo
#18 Tómate una caña que es Nochebuena :->
pedrario #22 pedrario
#7 >con Rajoy entraban mas

Vaya invents te marcas, allá por 2015 las cifras no rondaban ni los 10.000 >www.rtve.es/noticias/20160914/aumenta-16-llegada-inmigrantes-irregular

En estos años llegan más de 30.000, siendo 2024 el récord con 61.000 >cadenaser.com/nacional/2025/01/02/la-inmigracion-roza-cifras-record-en
#50 esInvierno
#22 Esos datos sólo se refieren a entradas por mar y desde africa, que desde siempre ha sido un porcentaje relativamente minoritario de la inmigración irregular.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#1 Ok, y después que Badalona devuelva los 75 millones de euros que recibe del estado central para cumplir con sus obligaciones y competencias

Fuente: www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/Inform
Resumen en Excel de Entidades Locales en régimen de Cesión de Tributos
#11 dclunedo
#8 Blablabla... Que Perrito meta 300 seres de luz en un gueto al lado del cole de tus hijos..... se te pasará el buenismo rapidito.....
