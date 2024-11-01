edición general
Matteo Salvini absuelto en el caso Open Arms: "Defender las fronteras no es delito"

El alto tribunal italiano rechazó el recurso de la Fiscalía de Palermo (sur) que pedía revisar la sentencia por el bloqueo del desembarco de inmigrantes rescatados en por Open Arms, cuando era ministro del Interior. La decisión se dio a conocer tras una larga jornada de declaraciones, donde estuvo presente el fundador de Open Arms, Óscar Camps, junto a sus abogados, mientras que Salvini no asistió y fue representado por su abogada. El vicepresidente Salvini celebró la decisión con un mensaje rotundo: «Defender las fronteras no es delito».

Comentarios destacados:    
pedrario #3 pedrario
Dejar de hacerle el juego a las mafias como hacen los de Open Arms salva vidas.

Si en origen la gente ve que no se consigue nada yendo, habrá muchos menos que se arriesguen.
11 K 90
Andreham #5 Andreham
#3 Y para que la gente en origen no consiga nada yendose, tendrán que tener un nivel de vida que los que acusan a Open Arms de estar con mafias no van a permitir porque no quieren pagar más impuestos ni precios más altos.
0 K 8
pedrario #8 pedrario
#5 No entiendo, ¿estas diciendo que es responsabilidad de europeos o algo aumentar el nivel de vida de otros países?
3 K 18
StuartMcNight #7 StuartMcNight *
#3 Espera pedrito que te arreglo el mensaje para que todo el mundo entienda lo que quieres decir:

Si en origen la gente ve que no se consigue nada yendo se deja a morir a miles de sus compatriotas ahogados, habrá muchos menos que se arriesguen.

Que oye, que es totalmente respetable tu opinion. Pero no te andes con eufemismos.
2 K 32
pedrario #10 pedrario *
#7 No mira, podrían perfectamente coger a los ahogados, y siguiendo la ley marítima, llevarlos al puerto más cercano en vez de hacer de taxi e incentivar que se tire más gente al mar. Y así a la larga, habría menos ahogados.

Mal intento de manipulación.

cc #9

edit: e incluso en casos X por los cuales lleguen a costa europea, pues se les expulsa en el minuto 0 y listo también.
4 K 4
StuartMcNight #11 StuartMcNight
#10 No se al puerto mas cercano. Es al puerto SEGURO mas cercano. Que lo sabes muy bien Pedrito. Que lo que quieres es que los dejen morir ahogados como aviso para navegantes (badum tss). Si los llevaran de vuelta al estado fallido de Libia o donde sea que los cojan no verian "que no se consigue nada", porque se subirian en el siguiente bote y llegarian.

Mal intento de manipulación. Pero me alegra que incluso tu te des cuenta del nivel de psicopatia de tu propuesta y te averguence escribirlo.
1 K 21
pedrario #13 pedrario
#11 Todos esos puertos son considerados seguros, ellos no lo dictaminan, otra mala manipulación.
3 K 15
#12 Mutiko30
#10 Que asco de ser humano. Espero que nunca seas parte de mi vida. ufff . Que grima.
1 K 18
pedrario #14 pedrario
#12 Ya ves, cómo se me ocurre poner sobre la mesa medidas eficaces para que se ahogue menos gente. Que asco doy.
2 K 8
silvano.jorge #20 silvano.jorge
#14 No ayudan a las mafias, eso es un bulo.
0 K 11
pedrario #22 pedrario
#20 claro que no, las lanchas y los viajes que realizan los hizo un mago.

Enga.
0 K 11
vicus. #16 vicus. *
#10 Mira, para mí, todos los que piensan como tú, me dais asco. Pera mi, no sois más que niñatos de papá y mamá que no sabéis lo que es pasar un día sin nada que llevarse a la boca, no decís más que tonterías, fruto de la ignorancia, de no saber nada de la vida. Yo os daba una patada en el culo y os mandaba al puto desierto, a ver cómo carallo os las arreglabais, no durabais ni una semana sin mataros entre vosotros.
1 K 27
pedrario #17 pedrario
#16 Pues nada oye, ya sabes, aléjate, coge todos tus recursos y pasa la vida allí ayudando a la gente y creando un mundo mejor.

Que te aproveche.
0 K 11
vicus. #9 vicus.
#3 Y se llenará el mediterráneo de cadáveres, y sus playas llenas de calaveras como en la peli de Terminator, para mayor disfrute de la parroquia mongola. Seguirán viniendo con open o sin open. Morír de hambre es mucho más chungo que morir ahogado intentándolo.
2 K 38
silvano.jorge #15 silvano.jorge
#3 Salvar vidas NO es delito.
1 K 22
pedrario #18 pedrario
#15 Ponerlas en riesgo ayudando a mafias debería. Llámame loco por no querer ayudar a mafias e incentivar tirarse al mar.
0 K 11
Kachemiro #19 Kachemiro
#3 estas sojuzgando la decisión de un migrante en base a tu lógica racional occidental y acomodada. No entiendes como funciona la desesperación en el proceso de toma de decisiones de alguien que sufre represión violencia sistemica, pobreza estructural y falta total de futuro.
0 K 10
pedrario #21 pedrario
#19 No es muy complejo entender que si yo veo que a la familia de mi vecino que cogió el barco le empieza a llegar el dinero, quizá sea buena idea subirse al barco.

Mientras que si el vecino vuelve, esquilmado y estafado por mafiosos, no.

No creo que sean irracionales.
0 K 11
Kachemiro #24 Kachemiro
#21 creo que estas haciendo una reducción simplona e infantil de procesos de toma de decisiones mucho mas complejos
0 K 10
pedrario #25 pedrario
#24 No voy a montar una tesis en comentarios de una red social, y menos contra el discurso simplón falaz para apelar a emociones de "HaY qUe SaLvAR V1DaS"

Pero el argumento sigue siendo válido aunque metas muchas variables. Seguirá habiendo gente desesperada en cualquier caso. Igual que los hay en calles de Europa, pero buena parte se regirá por eso.
0 K 11
#6 mcfgdbbn3
Indubio pitorreo a la italiana.
1 K 23
#1 cybermon *
Por lo tanto, dejar entrar sí es delito
0 K 20
#23 angar300
Lo que debería ser delito es poner fronteras a la miseria que tú mismo ayudas a crear. Vergüenza de Europa.
1 K 17
PabloPani #2 PabloPani
Pobre frontera que estaba orpimida.
0 K 11
#4 z1018
¿Y por qué Open Arms no lleva a los rescatados al país de dónde zarpó el barco? (que encima suele ser el puerto más cercano)
0 K 7

