Matteo Salvini absuelto en el caso Open Arms: "Defender las fronteras no es delito"

El alto tribunal italiano rechazó el recurso de la Fiscalía de Palermo (sur) que pedía revisar la sentencia por el bloqueo del desembarco de inmigrantes rescatados en por Open Arms, cuando era ministro del Interior. La decisión se dio a conocer tras una larga jornada de declaraciones, donde estuvo presente el fundador de Open Arms, Óscar Camps, junto a sus abogados, mientras que Salvini no asistió y fue representado por su abogada. El vicepresidente Salvini celebró la decisión con un mensaje rotundo: «Defender las fronteras no es delito».