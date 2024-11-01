Caso novio de Ayuso': de admitir el fraude ante Hacienda y pactar con el fiscal para evitar la cárcel a negar el delito

González Amador se desdice de sus confesiones de culpa ante la Agencia Tributaria en 2023, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en 2024, para defender su absolución en el juicio donde le piden casi cuatro años de prisión. El empresario y comisionista Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene ahora que no cometió los delitos fiscales por los que será enjuiciado. Antes había admitido de manera oficial todo lo contrario: confesó a través de su abogado el doble fraude fiscal ante los inspectores