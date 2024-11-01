edición general
Caso novio de Ayuso': de admitir el fraude ante Hacienda y pactar con el fiscal para evitar la cárcel a negar el delito

González Amador se desdice de sus confesiones de culpa ante la Agencia Tributaria en 2023, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en 2024, para defender su absolución en el juicio donde le piden casi cuatro años de prisión. El empresario y comisionista Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene ahora que no cometió los delitos fiscales por los que será enjuiciado. Antes había admitido de manera oficial todo lo contrario: confesó a través de su abogado el doble fraude fiscal ante los inspectores

Comentarios destacados:    
Ferran #5 Ferran *
#3 Sí, si eres novio de Ayuso y te protegen los medios de comunicación afines.

No, si eres de izquierdas y te condenan hasta por usar la wifi del trabajo para enviar un mail personal durante el descanso.
Quel #8 Quel
#5 Ya...
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#6 no puede. Está solo para enranciar los hilos.
camvalf #11 camvalf *
#6 #7 Que alguien me corrija si no es así, el acusado puede mentir y cambiar su declaración inicial, los que no pueden, bueno deben mentir son los testigos.
Si no he oído mal, lo que ha cambiado es la cantidad que defraudo y ahora dice que son unos 200.000€ que no llega a delito.
#1 LaMinaEnMiPuerta
Pero el pacto se lo ofreció la fiscalía.
:troll:
J.P.S. #2 J.P.S.
¿Se puede negar un delito del que voluntaria y unilateralmente, sin coacciones , a través de tu abogado, con premeditación y en plenas funciones mentales y de libertades, te has declarado culpable ante sede judicial?
J.P.S. #6 J.P.S.
#3 ¿Puedes desarrollarlo? No es para mí, es para el novio de una conocida.
#4 Adadasads
#2 un delito no, dos.
#9 gershwin
#2 ante sede judicial y que un juez lo admita y sentencie, no.
pero ante fiscalía o policía sí.. E incluso puedes ver en el caso Ana Duato e Imanol Arias cómo este se declaró culpable y luego Ana fué declarada inocente por los mismos hechos.
camvalf #10 camvalf
No solo veremos como le esculpan de todo, sino que tendrán que indemnizarle con mas de 300.000 €
