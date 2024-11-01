Las aguas circundantes a Canarias se convierten en refugio de buques petroleros de la flota fantasma ante el conflicto EE.UU-Venezuela

La lista de petroleros de la 'darkfleet' que han pasado días, incluso semanas, y hasta casi un mes, a la deriva en aguas cercanas a Canarias es preocupantemente larga. Petroleros como el M/T Agate, con opaco registro de conveniencia de Vanuatu, lleva 23 días en deriva al Sur de Tenerife. Navega hasta el límite de 12 millas jurisdiccionales, y vuelve a quedar a la deriva.Todo apunta a que tienen miedo a ser apresados por EEUU, en consonancia con la falta de control activo que España tiene en su ZEE (Zona Económica Exclusiva) en Canarias.