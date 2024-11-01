edición general
Las aguas circundantes a Canarias se convierten en refugio de buques petroleros de la flota fantasma ante el conflicto EE.UU-Venezuela

La lista de petroleros de la 'darkfleet' que han pasado días, incluso semanas, y hasta casi un mes, a la deriva en aguas cercanas a Canarias es preocupantemente larga. Petroleros como el M/T Agate, con opaco registro de conveniencia de Vanuatu, lleva 23 días en deriva al Sur de Tenerife. Navega hasta el límite de 12 millas jurisdiccionales, y vuelve a quedar a la deriva.Todo apunta a que tienen miedo a ser apresados por EEUU, en consonancia con la falta de control activo que España tiene en su ZEE (Zona Económica Exclusiva) en Canarias.

HeilHynkel
Espérate tú que ahora zanahorio no diga que hay traficantes en Canarias y nos empiece a pegar bombazos y luego se las ceda a Marruecos a cambio de ese teórico petróleo que hay por la zona.

Todo ello con el aplauso de Kallas, Rutte, Starmer, Feijoo, Abascal, Ayuso, ....
WcPC
¿Veis como Canarias sigue siendo un punto estratégico?
Lo digo porque ese argumento de que:
¿Para que va a querer Marruecos Canarias?
Es un pelín que no le han dado una vuelta.
Enésimo_strike
Ridículo absoluto en el descontrol de las aguas en las que no ejercemos la soberanía que nos corresponde.
