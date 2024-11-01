edición general
Las aerolíneas, en contra de reparar las grietas del B737

La FAA, encontró grietas en el fuselaje de los Boeing 737 y ha emitido una orden para que los aparatos de los que se sospecha que puedan tener estas grietas se inspeccionen. Prevención antes que tener que sufrir un accidente. Lo nunca visto, sin embargo, es que las aerolíneas se opongan a llevar a cabo las revisiones ordenadas. El lobby americano de las compañías aéreas se opone con virulencia. Dice su portavoz que “la industria rechaza cualquier directiva que obligue a dejar los aviones en tierra porque esto afecta la salud financiera de...

| etiquetas: aerolíneas , reparación , grietas , boeing b737
comentarios
cocolisto #1 cocolisto
Lo impensable hace años empieza a normalizarse.Vuela bajo tu cuenta y riesgo.
pepel #7 pepel
#1 Casi es mejor ir de polizón.
#2 sarri
Unas pocas muertes por accidente es un precio justo a pagar por la libertad de no revisar defectos de fabricación, ha añadido el portavoz de las putas ratas del lobby
Cantro #5 Cantro
Pues imagina el daño que le puede hacer a la salud financiera de tu compañía si se le caen los aviones...
#8 sarri
#5 Ojalá llevaras razón, pero a boeing se le han caído varios por chapuzas y ahi siguen... No digo que les vaya bien, pero quebrar no han quebrado. Esto es como la banca, las too big to fail tienen una suerte de carta blanca
Cantro #9 Cantro
#8 Me refería a las aerolíneas, Ahora mismo subirse a un Boeing de una compañía estadounidense es jugarse el pellejo
DORO.C #4 DORO.C
Y me llamaban loco por volar sólo con Airbus xD
Asimismov #11 Asimismov
Solo digo que los 737 son los aviones emblema de Ryanair.
pepel #6 pepel
La salud financiera, dicen; ¿cómo sería la salud financiera si por causa de esas grietas tuviera un accidente con 140 muertos?
#12 Marisadoro *
¿Grietas?.. Sayer, la solución.

m.youtube.com/watch?v=94hR4p0t2T4
#3 veratus_62d669b4227f8
Pues habrá que empezar a informarse de que compañias disponen de de estos aparatos y si son todas pues preguntar si el vuelo que queremos comprar es en uno de ellos .
#10 z1018
Boeing 737, el nuevo Ford Pinto
