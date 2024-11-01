Las aerolíneas, en contra de reparar las grietas del B737

La FAA, encontró grietas en el fuselaje de los Boeing 737 y ha emitido una orden para que los aparatos de los que se sospecha que puedan tener estas grietas se inspeccionen. Prevención antes que tener que sufrir un accidente. Lo nunca visto, sin embargo, es que las aerolíneas se opongan a llevar a cabo las revisiones ordenadas. El lobby americano de las compañías aéreas se opone con virulencia. Dice su portavoz que “la industria rechaza cualquier directiva que obligue a dejar los aviones en tierra porque esto afecta la salud financiera de...