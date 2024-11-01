La administración Trump sigue cancelando informes económicos clave y todo el mundo empieza a sospechar [EN]

El informe del PIB se suma a una lista de informes económicos que no se han publicado, incluidos los informes de empleo y el de inflación de octubre. A pesar de la insistencia continua del presidente en lo contrario, los bolsillos de la gente están sintiendo los efectos de la mala situación, y muchos han especulado con que las cancelaciones de datos son un intento de esconder información sobre el verdadero estado de la economía: “probablemente los cancelaron porque son muy buenos”. "¿Tan mal está la economía para tener que ocultar datos?".
| etiquetas: ee.uu. , económia , informes económicos , cancelación , sospechas
President Donald Trump brags about the US economy despite growing concerns: ‘We have the greatest economy right now,’
www.aol.com/news/president-donald-trump-brags-us-112422868.html
- Aranceles que hacen subir todas las importaciones
- La IA está haciendo subir mucho los precios de la electricidad
- La expulsión masiva de inmigrantes está haciendo subir mucho los precios de los alimentos
- Los resultados de la crisis climática están disparando los seguros sobre la propiedad
- El recorte del gasto sanitario hará dispararse la factura de los seguros médicos
Una fiesta.