edición general
18 meneos
17 clics
La administración Trump sigue cancelando informes económicos clave y todo el mundo empieza a sospechar [EN]

La administración Trump sigue cancelando informes económicos clave y todo el mundo empieza a sospechar [EN]

El informe del PIB se suma a una lista de informes económicos que no se han publicado, incluidos los informes de empleo y el de inflación de octubre. A pesar de la insistencia continua del presidente en lo contrario, los bolsillos de la gente están sintiendo los efectos de la mala situación, y muchos han especulado con que las cancelaciones de datos son un intento de esconder información sobre el verdadero estado de la economía: “probablemente los cancelaron porque son muy buenos”. "¿Tan mal está la economía para tener que ocultar datos?".

| etiquetas: ee.uu. , económia , informes económicos , cancelación , sospechas
15 3 0 K 190 EEUU
11 comentarios
15 3 0 K 190 EEUU
#1 Grahml
Bueno, hace ya bastantes meses que las sospechas fueron directamente certezas absolutas.
1 K 39
manuelpepito #10 manuelpepito
#1 Con lo fanfarrón y mentiroso que es el cheto naranja, si los datos hubieran sido buenos o solo un poco malo estaría diciendo gilipolleces sobre lo bien que va la cosa. Debe ser un absoluto desastre para que no quiera ni que se publiquen.
0 K 10
#11 Grahml *
#10 No parece que se corte un pelo:


President Donald Trump brags about the US economy despite growing concerns: ‘We have the greatest economy right now,’

www.aol.com/news/president-donald-trump-brags-us-112422868.html
0 K 19
duende #3 duende
La inflación en EEUU debe de ser un infierno:
- Aranceles que hacen subir todas las importaciones
- La IA está haciendo subir mucho los precios de la electricidad
- La expulsión masiva de inmigrantes está haciendo subir mucho los precios de los alimentos
- Los resultados de la crisis climática están disparando los seguros sobre la propiedad
- El recorte del gasto sanitario hará dispararse la factura de los seguros médicos

Una fiesta.
1 K 30
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si es que la gente es de un suspicaz xD xD xD
0 K 20
JackNorte #6 JackNorte
El dia que quieran recuperar lo que tienen en bonos americanos solo los va a poder recuperar el primero xD
0 K 12
#7 Suleiman
Si fueran buenos ya hubiera montado un circo anunciándolo.
0 K 12
#5 Mustela
Un poco tarde para "todo el mundo"...
0 K 11
Kantinero #8 Kantinero
Le ha copiado el sistema a la Yuso
0 K 11
#9 DenisseJoel
Es que sacar informes es algo propio de la izquierda radical. Un verdadero patriota confía ciegamente en su líder sin necesidad de ver ningún informe.
0 K 11

menéame