La administración Trump sigue cancelando informes económicos clave y todo el mundo empieza a sospechar [EN]

El informe del PIB se suma a una lista de informes económicos que no se han publicado, incluidos los informes de empleo y el de inflación de octubre. A pesar de la insistencia continua del presidente en lo contrario, los bolsillos de la gente están sintiendo los efectos de la mala situación, y muchos han especulado con que las cancelaciones de datos son un intento de esconder información sobre el verdadero estado de la economía: “probablemente los cancelaron porque son muy buenos”. "¿Tan mal está la economía para tener que ocultar datos?".