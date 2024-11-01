Adiós a los tickets de compra: la patronal de Mercadona, Lidl y Dia pide dejar de imprimirlos

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que integra a grandes cadenas como Mercadona, Lidl, Dia, Aldi, Ahorramás, Consum o Spar, ha lanzado una petición formal al Gobierno para modificar la normativa que obliga a imprimir siempre el ticket de compra, ya sea en papel o en formato digital. Cada año, los supermercados españoles imprimen 5.000 millones de tickets, lo que supone el uso de 4.500 toneladas de papel y un gasto cercano a 10 millones de euros.