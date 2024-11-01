Adiós a los tickets de compra: la patronal de Mercadona, Lidl y Dia pide dejar de imprimirlos

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que integra a grandes cadenas como Mercadona, Lidl, Dia, Aldi, Ahorramás, Consum o Spar, ha lanzado una petición formal al Gobierno para modificar la normativa que obliga a imprimir siempre el ticket de compra, ya sea en papel o en formato digital. Cada año, los supermercados españoles imprimen 5.000 millones de tickets, lo que supone el uso de 4.500 toneladas de papel y un gasto cercano a 10 millones de euros.
Los envases plásticos inútiles, para otro día, ¿verdad?
Salu3
Cuando pago, recibo al momento el ticket digital.
Lo prefiero así, ya que es una manera de tenerlo todo archivado.
Pero que un anciano, le digan que le envían el ticketo por mail ... opino que debería de ser optativo (yo lo prefiero)
A veces, cuando compro algo para otra persona y le tengo que dar al momento el ticket, le digo que me lo imprima y sin problemas.
Además de enviarlo por mail, me llevo la copia en papel.
Antes, las colas, les hacía perder clientes, y tenian que invertir en personal.
Eso se acabó con el "cóbrate tu mismo", y sin I A.
Y en el Mercadona, cuando hay 4 personas en fila en alguna caja, al momento está llegando alguien para abrir cajas y agilizar la cosa.
¿ Supongo que sabes de la huella ecológica de todo lo digital ?
Siempre repaso el ticket y son frecuentes los errores que he reclamado hasta cuando eran a favor de ellos, cosa que las cajeras me han agradecido con mucho cariño.
No estaría mal una empresa pública de producción y distribución alimentaria para atenuar estos abusos y que generaría incontables beneficios sociales, sobre todo fuera de las capitales; y cuyo modelo como en sanidad y educación, también se debería extender a otros sectores como el teleco, bancario, energético y a reponer los servicios y el transporte público eliminado con la borrachera capitalina.
No se contempla un plan alternativo nunca.