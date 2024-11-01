edición general
Adiós a los tickets de compra: la patronal de Mercadona, Lidl y Dia pide dejar de imprimirlos

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que integra a grandes cadenas como Mercadona, Lidl, Dia, Aldi, Ahorramás, Consum o Spar, ha lanzado una petición formal al Gobierno para modificar la normativa que obliga a imprimir siempre el ticket de compra, ya sea en papel o en formato digital. Cada año, los supermercados españoles imprimen 5.000 millones de tickets, lo que supone el uso de 4.500 toneladas de papel y un gasto cercano a 10 millones de euros.

#1 Luiskelele
Así no te será tan fácil echar un ojo a ver cuánto ha subido todo de un año para otro. Win-win para todos, menos para los de siempre.
#3 sisi
#1 O cuando la han liado actualizando las etiquetas del precio....
#12 soberao
#1 Te obligarán a instalar su app y así les regalas el uso de tu teléfono para que espíe tus habitos a la hora de ir a la tienda.
#6 Virusaco
Me alegro que los supermercados se preocupen por el residuo inútil de los tickets que acaban directamente en la basura y quieran remediarlo por ecologismo.

Los envases plásticos inútiles, para otro día, ¿verdad?

Salu3
#2 Mauricio_Colmenero
Yo suelo comprar en Mercadona (abro paraguas antes de que empiece la lapidación) y tengo asociado a mi tarjeta de crédito mi mail.

Cuando pago, recibo al momento el ticket digital.

Lo prefiero así, ya que es una manera de tenerlo todo archivado.


Pero que un anciano, le digan que le envían el ticketo por mail ... opino que debería de ser optativo (yo lo prefiero)
#4 Wintermutius
#2 También puedes elegir que te lo envíen al WhatsApp. Casi todo el mundo lo tiene y lo utiliza.
#11 skaworld
#2 #4 Tambien puedo no querer dar mis datos personales de contacto a un supermercado, que se que suena muy loco, pero algunos somos asi nos gusta vivir al limite...
#13 okeil
#2 ¿Y cuanto te descuentan por tu gesto en favor del medio ambiente y la cuenta de resultados de Mercadona?. Yo lo tuve, pero a cambio me subieron los precios, así que ...
#14 Mauricio_Colmenero
#13 No es por el medio ambiente ... es por mi comodidad.

A veces, cuando compro algo para otra persona y le tengo que dar al momento el ticket, le digo que me lo imprima y sin problemas.

Además de enviarlo por mail, me llevo la copia en papel.
#16 okeil
#14 Si, si, es muy cómodo y medioambientalmente interesante, pero no lo hacen ni por tu comodidad ni por el medio ambiente, lo hacen porque es dinero, para su bolsillo, y es que en ningún momento te dicen que mientras mantengas el sistema te hacen un descuentillo, por pequeño que sea, a cambio de lo que se ahorran. Y ya lo del autopago del Lidl o el ahorramás ya es para nota, me niego en redondo a autocobrarme a cambio de nada, y en eso no hay ninguna motivación medioambiental.
#19 Mauricio_Colmenero
#16 Yo me niego a autocobrarme ... pero si vas con prisa, solo hay una caja abierta, con 10 personas en la cola, y las cajas de autocobro libres, pues ...
#23 perej
#19 esa es el truco, tu impaciencia les ahorra salarios.
Antes, las colas, les hacía perder clientes, y tenian que invertir en personal.
Eso se acabó con el "cóbrate tu mismo", y sin I A.
#25 Mauricio_Colmenero
#23 Pues en el LIDL me suelo encontrar pocas cajas abiertas, colas grandes ... y el gerente animando a usar cajas de autobro.

Y en el Mercadona, cuando hay 4 personas en fila en alguna caja, al momento está llegando alguien para abrir cajas y agilizar la cosa.
#26 Varelse
#25 Pues mi experiencia con LIDL no es esa, suele abrir una caja más en cuanto se acumula un poco de cola.
#24 mam23
#19 ahi esta el truco, menos cajer@s y mas autocobro para guiarte poco a poco al autocobro.
#15 Connect
#2 Los ancianos de hoy cada vez más ya llegan de la era digital. Muchos ya están acostumbrados. Pero siempre hay que ni anciano ni joven : nunca se enteró
#20 jonolulu
#2 Ellos también lo tienen muy bien archivado ;)
#21 perej
#2 quieren eliminar ése, también.
#22 pirat
#2 No hace falta ser anciano, solo me faltaba llenar el correo de más mierda y casarme con johnelrojo y su puto mencabrona.
¿ Supongo que sabes de la huella ecológica de todo lo digital ?
Siempre repaso el ticket y son frecuentes los errores que he reclamado hasta cuando eran a favor de ellos, cosa que las cajeras me han agradecido con mucho cariño.
#30 concentrado
#2 Ya, pero que Mercadona te diga que quiere ahorrar papel cuando sólo le falta plastificar a los cajeros. Que sse vayan con el cuento a otra parte.
#8 autonomator
Asi, en bajito, para leer la entrelínea quieren tus datos y saber tus costumbres de compra
#5 nosomosnaiderl
O los quitan, o hacen que paguemos 5 céntimos por tiket, como con las bolsas de plástico.
#7 Pacman
#5 no des ideas
#10 litos523
Y si el papel higiénico esta mal y me rasca el buyas ¿Cómo demuestro donde lo compre?
#18 comadrejo
A partir de ese momento todas mis compras con factura ordinaria en los vendedores que no me faciliten la simplificada en papel, nada de simplificada.
#17 okeil *
Edit. Comentario duplicado
#27 pirat
La avaricia de estas empresas es insaciable, y la docilidad de los consumidores no deja de sorprenderme.
No estaría mal una empresa pública de producción y distribución alimentaria para atenuar estos abusos y que generaría incontables beneficios sociales, sobre todo fuera de las capitales; y cuyo modelo como en sanidad y educación, también se debería extender a otros sectores como el teleco, bancario, energético y a reponer los servicios y el transporte público eliminado con la borrachera capitalina.
#28 pirat
Hoy en día, como se te acabe la batería el móvil o se te estropee los llevas jodido...
#9 intotheflow
Da la impresión de que diseñan todas estas prácticas sostenibles para que las asuman los consumidores y se lo ahorren los comerciantes. ¿Existe alguna en sentido contrario?
