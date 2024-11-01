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Unos padres en duelo en Irán pasan todas las noches junto a las tumbas de sus hijos, fallecidos en un ataque estadounidense (inglés)

Unos padres en duelo en Irán pasan todas las noches junto a las tumbas de sus hijos, fallecidos en un ataque estadounidense (inglés)

Las familias llegan al cementerio tras la puesta del sol. Vienen cargadas con alfombras y cojines, comida y agua, y velas o linternas que colocan sobre las pequeñas tumbas recién excavadas. Los padres limpian con esmero las lápidas de sus hijos enterrados. Arreglan el espacio a su alrededor y se instalan para pasar la noche: una vigilia silenciosa que se prolongará hasta el amanecer. El dolor colectivo en Minab, Irán, es inconmensurable. Al menos 168 niños, la mayoría de ellos niñas de entre siete y doce años, murieron en un solo ataque...

| etiquetas: guerra de irán , ataque estadounidense , minab
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5 comentarios
14 3 0 K 204 actualidad
#1 omega7767
que tristeza

cuanta miseria y dolor llevan creando israel/eeuu en su imperialismo
5 K 94
ansiet #2 ansiet
Que tristeza sólo leyendo la entradilla.
No quiero ni leer la noticia.
Que pena todo. :'(
2 K 51
#4 PerritaPiloto
Nadie debería perder así a sus hijos.
1 K 29
Josecoj #3 Josecoj
Ojalá existiera algo en el más allá para que esas criaturas pudieran ver todo el amor que les procesaba su familia
0 K 10
ElBeaver #5 ElBeaver
Los familiares de las víctimas asesinadas por los ayatolás también sienten dolor, pero para MNM nunca fueron importantes.
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