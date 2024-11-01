Unos padres en duelo en Irán pasan todas las noches junto a las tumbas de sus hijos, fallecidos en un ataque estadounidense (inglés)

Las familias llegan al cementerio tras la puesta del sol. Vienen cargadas con alfombras y cojines, comida y agua, y velas o linternas que colocan sobre las pequeñas tumbas recién excavadas. Los padres limpian con esmero las lápidas de sus hijos enterrados. Arreglan el espacio a su alrededor y se instalan para pasar la noche: una vigilia silenciosa que se prolongará hasta el amanecer. El dolor colectivo en Minab, Irán, es inconmensurable. Al menos 168 niños, la mayoría de ellos niñas de entre siete y doce años, murieron en un solo ataque...