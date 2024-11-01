Una acción contra los bajos turísticos inutiliza 450 cerraduras en barrios de València

En numerosos barrios, asociaciones vecinales denuncian procesos de expulsión progresiva de residentes de toda la vida vinculados a operaciones de inversión sobre edificios residenciales.
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El Ayuntamiento en cualquier ciudad, mira para otro lado.
Hay oscuros intereses espurios.
Pillaron hasta el curri de la frutera, haciendo nenocios VUT en barrios del sur con problemas de vivienda.
Ahora. Inutilizar el cajetín donde se guardan las llaves.... ya es otra cosa.
Ya que cobran, al menos que trabajen y vayan a abrir la puerta y conocer al usuario.
Por otra parte, el problema de la ocupación de vivienda es tan enorme en este país, que los barrios están llenos de cajetines con llaves de viviendas.... y nadie los abre para entrar en las viviendas.