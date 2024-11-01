edición general
28 meneos
59 clics
Una acción contra los bajos turísticos inutiliza 450 cerraduras en barrios de València

Una acción contra los bajos turísticos inutiliza 450 cerraduras en barrios de València

En numerosos barrios, asociaciones vecinales denuncian procesos de expulsión progresiva de residentes de toda la vida vinculados a operaciones de inversión sobre edificios residenciales.

| etiquetas: valencia , bajos turísticos , cerraduras , barrios , acción
24 4 0 K 368 actualidad
9 comentarios
24 4 0 K 368 actualidad
#1 guuilesmiz
B R A V O
3 K 44
Cehona #2 Cehona
Ese es el camino.
El Ayuntamiento en cualquier ciudad, mira para otro lado.
Hay oscuros intereses espurios.
Pillaron hasta el curri de la frutera, haciendo nenocios VUT en barrios del sur con problemas de vivienda.
2 K 40
#4 Biriru *
Inutilizar las cerraduras de acceso a viviendas, cualquier vivienda, es una barbaridad.
Ahora. Inutilizar el cajetín donde se guardan las llaves.... ya es otra cosa.
Ya que cobran, al menos que trabajen y vayan a abrir la puerta y conocer al usuario.

Por otra parte, el problema de la ocupación de vivienda es tan enorme en este país, que los barrios están llenos de cajetines con llaves de viviendas.... y nadie los abre para entrar en las viviendas. :-O
1 K 16
#7 MADMax2 *
Muchos de los bajos turísticos son locales comerciales reconvertidos que quedaron vacíos cuando los dueños se jubilaron, y nadie tomó el reemplazo , porque prefieren abrir tiendas en los centros comerciales.
0 K 10
Esfingo #8 Esfingo *
Pues a mi me cuando son locales reconvertidos no me molestan las viviendas turísticas no así cuando ocupan pisos. Así que esta vez no puedo aplaudir la acción.
0 K 10
#9 Feliberto
Es lo que hay, la revolución francesa no se ganó dialogando.
0 K 10
#3 Hacksturcon *
Y como experimento mental.... ¿Ningun dueño afectado por una de esas se ha liado a joder cerraduras de viviendas normales a modo de venganza?
0 K 6
#5 guuilesmiz
#3 sí, se dice que los rentistas que comentas han comenzado inutilizando las cerraduras de sus propias viviendas residenciales
1 K 21
jonolulu #6 jonolulu
#3 Eso sería trabajar
0 K 16

menéame