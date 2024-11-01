·
Abascal tilda de "insulto" la desclasificación de archivos del 23F y pide hacerlo con "negocios de alterne" de Sánchez
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado sobre la desclasificación de los papeles del 23F...
#1
YeahYa
Hablan para su público que al parecer, deben ser todos tontitos y medio analfabetos.
Desclasificar "negocios de alterne". En fin.
10
K
134
#12
rogerius
*
#1
Eso sería entrar al trapo. La única respuesta posible —coreemos todos juntos— es:
¡Abascal, sunormal! ¡Abascal, sunormal! ¡Abascal, sunormal!
1
K
38
#2
HeilHynkel
Vaya, parece que algún mierda tiene familiares golpistas.
9
K
120
#18
makinavaja
#2
El facherío es muy endogámico también, así salen.... como los borbones....
1
K
25
#4
Verdaderofalso
Da alguna razón coherente?
3
K
62
#5
YeahYa
#4
hahahahahahha
Este chiste sí ha sido bueno
2
K
31
#14
MiguelDeUnamano
#4
¿Para espantar a sus votantes?
2
K
53
#11
ipanies
Un admirador y exaltador de golpistas siempre va a rabiar por enseñar las vergüenza de un golpe.
1
K
32
#9
ostiayajoder
TRUCO PARA ENTENDER A LA ULTRADERECHA
En serio, en USA hacen exactamente lo mismo: cada acusacion q hacen es una confesion.
Mirad alli a Epstein.
Mirad aqui lo q ficen TODOS los q salen de Vox: q es un trapicheo inmenso.
Lo primero q hacen para defenderse cuando les acusen de cosas es acusar al resto de eso mismo, asi siempre quedara algun poso y, cuando les pillen, siempre podran decir q 'todos son iguales'...
Al menos hasta q lleguen al nivel de Trump en el q no le hace falta decir nada, si sale algun papel de que se folla a menores pues ya esta, ningun problema, a lo sumo veras algun MAGA diciendo por internet q tampoco esta mal y ya.
1
K
24
#15
MiguelDeUnamano
#9
Ya lo vimos con lo de las residencias, no pararon de culpar a Iglesias hasta que Ayuso dijo lo de "se iban a morir igual", la vara por la que medir a esta escoria.
2
K
43
#17
ostiayajoder
#15
Ese es otro ejemplo....
Acusan de incomoetencia a otros cuando ellos se comportan como incompetentes....
1
K
24
#3
Fj_Bs
Santiago Abascal, : Vago y Maleante , no se le conoce oficio digno
1
K
15
#10
Meloncio
#3
Hace unos años montó un bar, que le duró 2 años abierto
0
K
7
#19
Albarkas
Vox puede tildar lo que quiera. Pero lo mejor sería que tildara palabras como: camión, colchón, oropéndola...
0
K
11
#13
alfre2
Qué vela tiene Abascal en este asunto, si durante aquello él aún no tenía ni un día cotizado!
0
K
11
#7
XtrMnIO
Este vago debe creerse que sus votantes son imbéciles para que le tengan que aplaudir todas sus gracias.
0
K
11
#8
Powertrip
#7
¿no lo son?
0
K
10
#16
CircumscripcioUnica
*
¿Queda alguien a quien no le haya quedado claro que Abascal quiere que el sistema se parezca todavía menos a una democracia o hay que esperar a que haga un golpe des estado como Mussolini, Hitler, Franco, Bolsonaro, Trump, etc.?
0
K
9
#6
Bravok1
que ha dicho hoy el subnormal de vox fan nº1 del pedofilo violador de niñas Donald Epstein Trump??
0
K
7
