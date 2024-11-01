edición general
13 meneos
29 clics
Abascal tilda de "insulto" la desclasificación de archivos del 23F y pide hacerlo con "negocios de alterne" de Sánchez

Abascal tilda de "insulto" la desclasificación de archivos del 23F y pide hacerlo con "negocios de alterne" de Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado sobre la desclasificación de los papeles del 23F...

| etiquetas: abascal , vox
11 2 1 K 131 actualidad
19 comentarios
11 2 1 K 131 actualidad
Comentarios destacados:      
YeahYa #1 YeahYa
Hablan para su público que al parecer, deben ser todos tontitos y medio analfabetos.

Desclasificar "negocios de alterne". En fin.
10 K 134
rogerius #12 rogerius *
#1 Eso sería entrar al trapo. La única respuesta posible —coreemos todos juntos— es:

¡Abascal, sunormal! ¡Abascal, sunormal! ¡Abascal, sunormal!
1 K 38
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Vaya, parece que algún mierda tiene familiares golpistas.
9 K 120
makinavaja #18 makinavaja
#2 El facherío es muy endogámico también, así salen.... como los borbones.... xD xD xD
1 K 25
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Da alguna razón coherente?
3 K 62
YeahYa #5 YeahYa
#4 hahahahahahha

Este chiste sí ha sido bueno
2 K 31
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#4 ¿Para espantar a sus votantes? xD
2 K 53
ipanies #11 ipanies
Un admirador y exaltador de golpistas siempre va a rabiar por enseñar las vergüenza de un golpe.
1 K 32
ostiayajoder #9 ostiayajoder
TRUCO PARA ENTENDER A LA ULTRADERECHA

En serio, en USA hacen exactamente lo mismo: cada acusacion q hacen es una confesion.

Mirad alli a Epstein.

Mirad aqui lo q ficen TODOS los q salen de Vox: q es un trapicheo inmenso.

Lo primero q hacen para defenderse cuando les acusen de cosas es acusar al resto de eso mismo, asi siempre quedara algun poso y, cuando les pillen, siempre podran decir q 'todos son iguales'...

Al menos hasta q lleguen al nivel de Trump en el q no le hace falta decir nada, si sale algun papel de que se folla a menores pues ya esta, ningun problema, a lo sumo veras algun MAGA diciendo por internet q tampoco esta mal y ya.
1 K 24
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#9 Ya lo vimos con lo de las residencias, no pararon de culpar a Iglesias hasta que Ayuso dijo lo de "se iban a morir igual", la vara por la que medir a esta escoria.
2 K 43
ostiayajoder #17 ostiayajoder
#15 Ese es otro ejemplo....

Acusan de incomoetencia a otros cuando ellos se comportan como incompetentes....
1 K 24
Fj_Bs #3 Fj_Bs
Santiago Abascal, : Vago y Maleante , no se le conoce oficio digno
1 K 15
#10 Meloncio
#3 Hace unos años montó un bar, que le duró 2 años abierto
0 K 7
#19 Albarkas
Vox puede tildar lo que quiera. Pero lo mejor sería que tildara palabras como: camión, colchón, oropéndola...
0 K 11
alfre2 #13 alfre2
Qué vela tiene Abascal en este asunto, si durante aquello él aún no tenía ni un día cotizado!
0 K 11
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Este vago debe creerse que sus votantes son imbéciles para que le tengan que aplaudir todas sus gracias.
0 K 11
Powertrip #8 Powertrip
#7 ¿no lo son?
0 K 10
CircumscripcioUnica #16 CircumscripcioUnica *
¿Queda alguien a quien no le haya quedado claro que Abascal quiere que el sistema se parezca todavía menos a una democracia o hay que esperar a que haga un golpe des estado como Mussolini, Hitler, Franco, Bolsonaro, Trump, etc.?
0 K 9
#6 Bravok1
que ha dicho hoy el subnormal de vox fan nº1 del pedofilo violador de niñas Donald Epstein Trump??
0 K 7

menéame