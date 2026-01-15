edición general
El abandono de la energía nuclear por parte de Alemania fue un "grave error estratégico", afirmó Merz. El canciller aleman señaló que el país está llevando a cabo "la transición energética más cara del mundo", que ya no puede subvencionarse infinitamente con cargo al presupuesto. "No conozco ningún otro país que haga todo tan difícil y caro como Alemania", resumió honestamente.

Comentarios destacados:    
jonolulu #1 jonolulu
El grave error fue confiar en EEUU, y más después de que les petaran el Nordstream
20 K 250
g3_g3 #6 g3_g3
#1 ¿Confiar? Realmente fueron derrotados, no se de donde te sacas eso de confiar.
1 K 28
#17 chavi
#1 Y antes
0 K 12
ostiayajoder #5 ostiayajoder *
Y en España seria un gravisimo error ABANDONAR las energias renovables:

No tenemos gas, no tenemos petroleo, no tenemos uranio barato ni para mas alla de una decada, pero tenemos sol y viento q son baratos.

Hay q explotar eso AL MAXIMO. A partir de ahi lo q se quiera, pero es la energia mas BARATA y limpia y hay q exprimirla al maximo.

Pongo en negrita lo de barata para todos los subnormales de derechas q esran en contra solo pq la izquierda esta a favor. No tiene q ver con nada verde; ES MAS BARATO, OSTIA.
3 K 46
azathothruna #22 azathothruna
#5 Ahora entiendes por que China esta en modo BRRR con las renovables.
Solo tiene carbon, lo cual no es la panacea.
Asi que a farmear luz solar, viento y todo lo demas.
0 K 17
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Y a quien le compran el uranio? xD
2 K 44
#4 j-light
#3 A Neptunio

Lo 100to...me salió así, como de los adentros...
0 K 10
riska #15 riska
Fue dicho y estaba escrito: Europa no puede acercarse a Rusia sopena de poner en riesgo la hegemonía EEUU.
El Nordstream debe ser destruido hasta arrastrar a la guerra a Rusia y Europa.
Ambas potencia se han debilitado Rusia y Europa.
EEUU se ha beneficiado.
Ahora nos damos cuenta que nos han traicionado y estamos inmersos en una guerra en Ukrania mientras nos abren otro flanco en Groenlandia.
Cuando se siembra la semilla de la desconfianza es muy difícil recobrarla. China ha iniciado un nuevo…   » ver todo el comentario
2 K 40
#13 Horkid
Fue un gran acierto, gracias a que Merkel es fisica, y sabe los riesgos de la energia nuclear, no le pueden engañar. En cambio Merz es un CEO de Blackrock, ¿qué va a decir? Lo que beneficie al lobby nuclear y armamentistico. Es un vendido, que le importa un pepino la vida y salud de los ciudadanos
1 K 29
#18 omega7767
#13 el problema fue permitir a EEUU inmiscuirse en Europa y crear un conflicto con Rusia
0 K 11
#2 guillersk
No? Si??????
#nosepodiasaber

A ver, es comprensible después de Chernobyl, pero así a las bravas...
2 K 28
neuron #9 neuron *
Remindme 4! Años! :troll:

Puede haber sido muy caro, pero alemania está avanzando a años luz en temas de energia renovable y transicón energética! Sigue teniendo una deuda baja y su presupuesto militar y de infraestructuras incomparable.

Ahora sufre. En 4-5 años será un país ejemplar. Y con terrenos que no tendrán que ser contaminados con residuos nucleares
1 K 28
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#9 Pues menuda transición energética generando un 30% con carbón.
Si no las hubieran cerrado el carbón sería un 0%, además de lo que indica #10
0 K 10
neuron #20 neuron *
#10 Es cierto que Alemania afronta vulnerabilidades reales (importaciones, Dunkelflaute, pérdida de potencia firme), pero el comentario mezcla riesgos de transición con tendencias estructurales.

La salida del nuclear y del carbón tensiona el sistema a corto plazo, sí, pero Alemania está compensándolo con un despliegue masivo de renovables, redes, almacenamiento y gestión de la demanda, además de una fuerte interconexión europea. No es un colapso energético, sino una fase intermedia de una transformación profunda que otros países aún no han iniciado a esa escala.
cc #11 #9
0 K 10
#21 pozz
#20 Lo que es obvio, es que sobre todo la mafia rusa, invirtio una barbaridad de dinero para convertir el pais en dependiente del gas ruso, que el canciller Gerard Schroder acabase como consejero de una de las empresas de gas del Kremlin a los pocos dias de dejar el cargo de canciller, es un claro indicio de lo podrida que estuvo la administracion de Schroder, ese tipo deberia ir a la carcel de por vida, por ser un traidor y un vendido a la mafia rusa, el Nord Stream es cosa suya, el fue el consejero delegado de la empresa del NS... son unos chanchullos incluso de meterle pena de muerte y embargarle absolutamente todo, ha hecho un daño a Alemania que es extremadamente dificil de cuantificar de lo descomunalmente grande que es..
0 K 7
freenetico #10 freenetico
Electricidad
Ya no es exportadora neta: desde 2023 importa registros de energía.
Déficit previsto: hasta 30 GW para 2030 (cierre de centrales + aumento de demanda).
Vulnerable en periodos de «Dunkelflaute» (falta de viento y sol).
Gas
Importa el 90 % de sus energías fósiles (2024).
Dependencia persistente pese al cambio de proveedores (Noruega, EEUU).
Riesgo en inviernos fríos: pérdidas potenciales de hasta 40 mil millones de euros.
Petróleo
Redujo dependencia de Rusia; reorganizó rutas de…   » ver todo el comentario
1 K 19
#14 Horkid
Y no corren el riesgo de arruinar el país y medio Europa con un accidente nuclear.
0 K 18
Priorat #23 Priorat
Quisiera recordar que estaba Merkel y su partido cuando sucedió.
0 K 12
vicvic #19 vicvic
Y confiar en Rusia como proveedor energético barato para su industria. En general es mala idea no diversificar significativamente, pero en el caso de Rusia, con fascistas como Putin al mando desde hace décadas, es una locura.
0 K 11
#8 VFR
Vivan los verdes
0 K 8
sivious #7 sivious
Ser dependientes energética ente de cualquier otro país es un error de primero de geopolitica. Mirad China lo que lleva haciendo en las últimas décadas. Y España debe continuar con las renovables, tenemos sol y aire, no tenemos carbón de calidad, capacidad para tratar uranio, petróleo ni gas.
0 K 7
jonolulu #16 jonolulu
#7 Capacidad para procesar uranio sí tenemos, de echo exportamos barras a toda Europa. Uranio tenemos poco y difícilmente explotable, lo que se procesa para barras viene de fuera
0 K 16
#11 pozz
Lo que Alemania deberia hacer, es pillar a toda esa gentuza que votó a favor de desmantelar las centrales nucleares, y meterlos en la carcel por alta traicion.
0 K 7

