El abandono de la energía nuclear por parte de Alemania fue un "grave error estratégico", afirmó Merz. El canciller aleman señaló que el país está llevando a cabo "la transición energética más cara del mundo", que ya no puede subvencionarse infinitamente con cargo al presupuesto. "No conozco ningún otro país que haga todo tan difícil y caro como Alemania", resumió honestamente.
No tenemos gas, no tenemos petroleo, no tenemos uranio barato ni para mas alla de una decada, pero tenemos sol y viento q son baratos.
Hay q explotar eso AL MAXIMO. A partir de ahi lo q se quiera, pero es la energia mas BARATA y limpia y hay q exprimirla al maximo.
Pongo en negrita lo de barata para todos los subnormales de derechas q esran en contra solo pq la izquierda esta a favor. No tiene q ver con nada verde; ES MAS BARATO, OSTIA.
Solo tiene carbon, lo cual no es la panacea.
Asi que a farmear luz solar, viento y todo lo demas.
El Nordstream debe ser destruido hasta arrastrar a la guerra a Rusia y Europa.
Ambas potencia se han debilitado Rusia y Europa.
EEUU se ha beneficiado.
Ahora nos damos cuenta que nos han traicionado y estamos inmersos en una guerra en Ukrania mientras nos abren otro flanco en Groenlandia.
Cuando se siembra la semilla de la desconfianza es muy difícil recobrarla. China ha iniciado un nuevo
A ver, es comprensible después de Chernobyl, pero así a las bravas...
Puede haber sido muy caro, pero alemania está avanzando a años luz en temas de energia renovable y transicón energética! Sigue teniendo una deuda baja y su presupuesto militar y de infraestructuras incomparable.
Ahora sufre. En 4-5 años será un país ejemplar. Y con terrenos que no tendrán que ser contaminados con residuos nucleares
Si no las hubieran cerrado el carbón sería un 0%, además de lo que indica #10
La salida del nuclear y del carbón tensiona el sistema a corto plazo, sí, pero Alemania está compensándolo con un despliegue masivo de renovables, redes, almacenamiento y gestión de la demanda, además de una fuerte interconexión europea. No es un colapso energético, sino una fase intermedia de una transformación profunda que otros países aún no han iniciado a esa escala.
Ya no es exportadora neta: desde 2023 importa registros de energía.
Déficit previsto: hasta 30 GW para 2030 (cierre de centrales + aumento de demanda).
Vulnerable en periodos de «Dunkelflaute» (falta de viento y sol).
Gas
Importa el 90 % de sus energías fósiles (2024).
Dependencia persistente pese al cambio de proveedores (Noruega, EEUU).
Riesgo en inviernos fríos: pérdidas potenciales de hasta 40 mil millones de euros.
Petróleo
Redujo dependencia de Rusia; reorganizó rutas de