El abandono de la energía nuclear por parte de Alemania fue un "grave error estratégico", afirmó Merz. El canciller aleman señaló que el país está llevando a cabo "la transición energética más cara del mundo", que ya no puede subvencionarse infinitamente con cargo al presupuesto. "No conozco ningún otro país que haga todo tan difícil y caro como Alemania", resumió honestamente.