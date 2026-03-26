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El 65,9% de los votantes de Sumar creen que Irene Montero y Gabriel Rufián deberían liderar una coalición de partidos de izquierdas

Lo mismo piensa el 53,2% de los votantes del PSOE, según una encuesta de Sigma Dos. Los votantes de los partidos de Sumar tienen claro quiénes deberían asumir el relevo de Yolanda Díaz al frente de la izquierda política de ámbito estatal: dos de cada tres apuestan por un frente amplio capitaneado por Irene Montero y Gabriel Rufián. Así lo refleja el último barómetro de Sigma Dos para ‘El Mundo’, elaborado entre el 16 y el 31 de marzo con 1.958 entrevistas. En concreto, el 66% de quienes depositaron su voto por Sumar en las elecciones de 2023...

| etiquetas: izquierda , podemos , irene montero , gabriel rufián , encuestas , el mundo
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
Josecoj #1 Josecoj *
No veo lo de Irene Montero. En mi opinión es un personaje político desgastado y sin proyección para un futuro político.

Lo ideal es que se eche a un lado como ha hecho Yolanda Díaz
16 K 161
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#1 "Así lo refleja el último barómetro de Sigma Dos para ‘El Mundo’"
No me fiaria un pelo yo de este barometro (no porque los datos extraidos no sean correctos, sino porque el estudio se haya planteado de tal manera que retornara estos datos...)

Rufian podria convertirse en una figura muy potente en la izquierda.
Una forma de lastrarle, seria meter a Irene Montero.

Vamos, que sería mas conveniente para la derecha, que para la izquierda.
6 K 63
#16 To_lo_loco
#6 jajajaja

Sigma dos y su relación con el Pedro J. del antiguo inmundo. Y diariored de Pablo Iglesias.. extraños compañeros de cama.

Irene Montero está más amortizada que el que inventó el bocata de calamares. Y ni el voto más feminista la va a sostener.

Pero vamos que si quieren aunar todo lo que rechaza el facherio creo que los va a movilizar mucho más a ellos que a esa coalición de izquierdas.

Rufián al no haber tocado gobierno puede en cierta medida mostrar ese espíritu de rebeldía. El acompañamiento en esa lista es lo complicado de acertar.
0 K 7
obmultimedia #9 obmultimedia
#1 Yolanda se a apartado porque ya no se podia sostener en ese cargo florero.
2 K 31
Harkon #23 Harkon
#9 pero se ha apartado en diferido en concepto de simulación... xD
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Pertinax #26 Pertinax *
#23 Harkon, tengo una curiosidad. ¿En qué reunión de redacción decidísteis que las encuestas de El Inmundo eran creíbles y noticiables? ¿Cuando confirmaban vuestro sesgo? :roll:
0 K 17
Casiopeo #10 Casiopeo
#1 Bueno, la fuente de la noticia no es muy neutral precisamente con la Montero. Dudo mucho que al votante de Sumar le guste, si gfuera asi , habrian votado a Podemos y no a Sumar.
3 K 30
javierchiclana #11 javierchiclana *
#1 Jojo. La pregunta es en conjunto... como si Montero tuviese mucho que ver con Rufián o fueran el dúo Pimpinela.

¿Quién elabora la pregunta? El Mundo sobre la izquierda... no puede estar más sesgado... y lo difunde Canal Red... ¬¬
3 K 43
angelitoMagno #24 angelitoMagno
#11 Pues a ver, es que Irene Montero y Gabriel Rufian tienen programado un acto conjunto para hablar del futuro de la izquierda.
www.ultimahora.es/noticias/nacional/2026/03/26/2597205/acto-gabriel-ru

Mas: Irene Montero y Gabriel Rufián exploran vías para un nuevo frente de izquierdas para las próximas elecciones generales
www.rtve.es/noticias/20260319/irene-montero-gabriel-rufian-exploran-vi

¿Qué sesgo? Si son ellos los que se están posicionando como líderes de un posible acuerdo electoral.
1 K 31
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo *
#1 La noticia es de Diario-red....

CC #2
0 K 17
oceanon3d #20 oceanon3d
#1 Tu no, pero entre el 50% de izquierdas que es femenino gusta mucho.
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Harkon #22 Harkon
#1 pero Maíllo que lleva 40 años en política sin comerse un colín no, claro. xD
0 K 17
#5 bizcobollo
Irene Montero tienen que irse a su casa y que se lleve a Ione Belarra con ella. Mientras estén alguna de estas dos no van a levantar cabeza.
7 K 69
#13 tpm1
Los del Mundo troleando y los de diario-red se lo tragan.
3 K 53
#15 DotorMaster
Sí, porfaplis!! Que yo tengo ganas de un gobierno de Fríjol & Ab-Ascal.
1 K 32
Harkon #27 Harkon
#15 lo vas a tener igual, el gobierno actual no hace más que políticas que bien podría hacer el PP
0 K 17
josde #8 josde
Sobre todo Irene Montero, xD
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SVSRTZ #3 SVSRTZ *
Prefiero a Emilio Delgado y Bustinduy.
2 K 29
#12 NeuronaSur
#3 Por preferir y más coherente Emilio Aragón
1 K 12
Harkon #25 Harkon
#3 dos trepas, uno que perdona multas a aerolíneas, hijo de una chupa sillones de puertas giratorias del PSOE y otro que tapa agresores sexuales cocainómanos a sabiendas de que lo son, te los asciende, y que te montan una escisión de izquierdas en 5 minutos y para rematar habla de las mismas gilipolleces que Vox.

Un plan sin fisuras
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
Troles. Están haciendo "un chiquilicuatre" :-D.
1 K 24
jonolulu #2 jonolulu *
La trampa está en que se basa en el "recuerdo de voto", que en el caso de Sumar englobaba a Podemos.

Y aún así me cuesta creerlo, viniendo de El Mundo...
0 K 16
#7 XXguiriXX
Irene está mejor en la eurocámara. Entre tanto pusilánime se necesita a una valiente, no importa los defectos que lleve.
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#14 detectordefalacias
Listas abiertas... Y yo pondría a Oltra sinceramente
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Andreham #18 Andreham
La izquierda no necesita nombres ni estandartes, necesita proyectos y poner las cartas en la mesa.

Hasta los huevos de personalismos.
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#21 Onaj
#18 Ya, pero que la persona que tiene que poner proyectos sobre la mesa sea idiota no ayuda.
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Harkon #28 Harkon
#18 precisamente vsn a hablar de eso, el resto que se decida en primarias
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ElMichi #19 ElMichi
Jaja Pablo Iglesias diciendo que Irene tiene que liderar. Qué raro. No se cree nadie, salvo los fan boys, esa encuesta
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menéame