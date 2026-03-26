El 65,9% de los votantes de Sumar creen que Irene Montero y Gabriel Rufián deberían liderar una coalición de partidos de izquierdas

Lo mismo piensa el 53,2% de los votantes del PSOE, según una encuesta de Sigma Dos. Los votantes de los partidos de Sumar tienen claro quiénes deberían asumir el relevo de Yolanda Díaz al frente de la izquierda política de ámbito estatal: dos de cada tres apuestan por un frente amplio capitaneado por Irene Montero y Gabriel Rufián. Así lo refleja el último barómetro de Sigma Dos para ‘El Mundo’, elaborado entre el 16 y el 31 de marzo con 1.958 entrevistas. En concreto, el 66% de quienes depositaron su voto por Sumar en las elecciones de 2023...