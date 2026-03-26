El 65,9% de los votantes de Sumar creen que Irene Montero y Gabriel Rufián deberían liderar una coalición de partidos de izquierdas

Lo mismo piensa el 53,2% de los votantes del PSOE, según una encuesta de Sigma Dos. Los votantes de los partidos de Sumar tienen claro quiénes deberían asumir el relevo de Yolanda Díaz al frente de la izquierda política de ámbito estatal: dos de cada tres apuestan por un frente amplio capitaneado por Irene Montero y Gabriel Rufián. Así lo refleja el último barómetro de Sigma Dos para ‘El Mundo’, elaborado entre el 16 y el 31 de marzo con 1.958 entrevistas. En concreto, el 66% de quienes depositaron su voto por Sumar en las elecciones de 2023...
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Lo ideal es que se eche a un lado como ha hecho Yolanda Díaz
No me fiaria un pelo yo de este barometro (no porque los datos extraidos no sean correctos, sino porque el estudio se haya planteado de tal manera que retornara estos datos...)
Rufian podria convertirse en una figura muy potente en la izquierda.
Una forma de lastrarle, seria meter a Irene Montero.
Vamos, que sería mas conveniente para la derecha, que para la izquierda.
Sigma dos y su relación con el Pedro J. del antiguo inmundo. Y diariored de Pablo Iglesias.. extraños compañeros de cama.
Irene Montero está más amortizada que el que inventó el bocata de calamares. Y ni el voto más feminista la va a sostener.
Pero vamos que si quieren aunar todo lo que rechaza el facherio creo que los va a movilizar mucho más a ellos que a esa coalición de izquierdas.
Rufián al no haber tocado gobierno puede en cierta medida mostrar ese espíritu de rebeldía. El acompañamiento en esa lista es lo complicado de acertar.
¿Quién elabora la pregunta? El Mundo sobre la izquierda... no puede estar más sesgado... y lo difunde Canal Red...
www.ultimahora.es/noticias/nacional/2026/03/26/2597205/acto-gabriel-ru
Mas: Irene Montero y Gabriel Rufián exploran vías para un nuevo frente de izquierdas para las próximas elecciones generales
www.rtve.es/noticias/20260319/irene-montero-gabriel-rufian-exploran-vi
¿Qué sesgo? Si son ellos los que se están posicionando como líderes de un posible acuerdo electoral.
CC #2
Un plan sin fisuras
Y aún así me cuesta creerlo, viniendo de El Mundo...
Hasta los huevos de personalismos.