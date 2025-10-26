40 años de 'David, el Gnomo', una serie española que fue censurada en EEUU y nos hizo llorar como magdalenas

La obra de Claudio Biern Boyd, que marcó la infancia de varias generaciones, se emitió por primera vez el 26 de octubre de 1985. Analizamos su éxito y la repercusión que tuvo en otros países.
| etiquetas: david el gnomo , claudio biern boyd , 40 aniversario
Edito: me la apunto como próxima serie para los críos
Otras que tengo buen recuerdo: El inspector Gadget, Cocodrilos al rescate, Spirou, Mogwli...
Esta lo bastante bien como para que el debate de mis hijos fuera si el antagonista es malo y mi hija llego a decir a su hermano ¿ te das cuenta de que si ganese él pasaria a la historia como el héroe?
El tema es una espiral de odio y violencia entre elfos y humanos en el que realmente no hay personajes malos, pero llevan tantas generaciones matandose entre ellos que no hay quien lo pare. Tema que por cierto es siempre.sera muy actual en algun lugar
Los que estaban detrás de esta serie tenían un bagaje cultural que desconocía
- primero japonesa: Ruy pequeño Cid, Dartacan, Willy Fog... (visto en perspectiva la animación no era muy allá, especialmente la de Dartacan...)
- luego pasó a taiwaneses porque comentó que los japos se subieron a la parra: David el Gnomo, el "espinof" La Llamada de los Gnomos...… » ver todo el comentario
