edición general
58 meneos
402 clics
40 años de 'David, el Gnomo', una serie española que fue censurada en EEUU y nos hizo llorar como magdalenas

40 años de 'David, el Gnomo', una serie española que fue censurada en EEUU y nos hizo llorar como magdalenas

La obra de Claudio Biern Boyd, que marcó la infancia de varias generaciones, se emitió por primera vez el 26 de octubre de 1985. Analizamos su éxito y la repercusión que tuvo en otros países.

| etiquetas: david el gnomo , claudio biern boyd , 40 aniversario
38 20 1 K 416 cultura
20 comentarios
38 20 1 K 416 cultura
Comentarios destacados:        
meroespectador #1 meroespectador *
Casualmente hace unas semanas le puse a mi hija el primer episodio, me quedé asombrado en los tres primeros minutos sobre cómo anticipó nuestra sociedad 40 años después. Una serie imprescindible para niños, de las que ya no se hacen, hoy solo ven series estúpidas, con mensajes fuera de la realidad, cargadas de nihilismo, toxicidad y rebosantes de artificialidad.
9 K 111
Macadam #2 Macadam
#1 A los míos también se la puse hará un par de años y les encantó también, junto a Willy Fog y Sherlock Holmes... con Dartacán no he logrado que se enganchen y me quedo yo sólo viéndola :-D
7 K 73
#3 ombresaco
#2 hace relativamente poco les puse Dartacán, y me pareció un imbécil
4 K 62
Macadam #4 Macadam
#3 xD xD xD Yo siempre fui de Pontos (Porthos)
1 K 27
themarquesito #6 themarquesito
#2 Willy Fog era memorable
2 K 35
#8 A_S
#1 #2 A mi peque y a mi mujer la que les enganchó fue la de "Los Diminutos", ya no recordaba como molaban las manualidades que te explicaban al final de los capítulos
5 K 68
Macadam #13 Macadam *
#8 Recuerdo desbloqueado! el tema de las "pequeñas ideas para chicos grandes" :-)
Gracias!

Edito: me la apunto como próxima serie para los críos
2 K 38
torkato #14 torkato
#2 Sherlock Holmes, serión. Recientemente me he enterado que es de Hayao Miyazaki...

Otras que tengo buen recuerdo: El inspector Gadget, Cocodrilos al rescate, Spirou, Mogwli...
4 K 55
Macadam #15 Macadam
#14 Sí, 6 episodios fueron dirigidos por Miyazaki, el resto por Kyosuke Mikuriya (Lupin 3º, Ulises 31)
4 K 55
#16 srskiner
#1 prueba a ver principe dragon, eso si, finge que solo tiene 3 temporadas.
Esta lo bastante bien como para que el debate de mis hijos fuera si el antagonista es malo y mi hija llego a decir a su hermano ¿ te das cuenta de que si ganese él pasaria a la historia como el héroe?

El tema es una espiral de odio y violencia entre elfos y humanos en el que realmente no hay personajes malos, pero llevan tantas generaciones matandose entre ellos que no hay quien lo pare. Tema que por cierto es siempre.sera muy actual en algun lugar
0 K 10
mikeoptiko #5 mikeoptiko
Muchos años después me interesé por la mitología, en especial con la griega, y descubrí que el final de David el gnomo es muy parecido al final de Filemón y Baucis.

Los que estaban detrás de esta serie tenían un bagaje cultural que desconocía
9 K 91
#7 ombresaco
#5 ...y aunque meneame, igual que barrapunto, ya no es lo que era, todavía de vez en cuando se pueden aprender cosillas
3 K 39
pedroj #12 pedroj
#7 Por eso algunos no perdemos la esperanza y continuamos aquí.
1 K 17
jo3l #9 jo3l
#5 La serie esta basada en un libro, y alli se recoge el final de todo gnomo.
0 K 6
Peazo_galgo #11 Peazo_galgo *
Como friki-datos comentar que el tal Claudio Byern Boyd fue realmente un "conseguidor", es decir, española era la empresa y el dinero pero lo que es la animación subcontrataba a estudios orientales:
- primero japonesa: Ruy pequeño Cid, Dartacan, Willy Fog... (visto en perspectiva la animación no era muy allá, especialmente la de Dartacan...)
- luego pasó a taiwaneses porque comentó que los japos se subieron a la parra: David el Gnomo, el "espinof" La Llamada de los Gnomos...…   » ver todo el comentario
3 K 31
mikeoptiko #20 mikeoptiko
#11 y la de "sancho quijote, quijote sancho" es de Juan Pardo (aunque desconozco si esos dibujos del Quijote pertenecen a la misma productora)
0 K 10
Elbaronrojo #17 Elbaronrojo
El último episodio es sublime hablando abiertamente de la muerte. Lo más parecido lo he visto este año en un episodio del mundo de creck que se titula la pequeña guerrera.
0 K 10
Tyler.Durden #18 Tyler.Durden
Esta serie nunca me había gustado especialmente. David el gnomo no significaba absolutamente nada para mi.

Pero una noche quedé con unos tipos de Mataró que me ofrecieron setas. Me tomé unas cuantas pero pensé que no me hacían efecto. No fue hasta que fui al baño que lo vi. David el gnomo en carne y hueso apareció por debajo de la separación entre lavabos y se puso a mirar como meaba. Me quedé patidifuso. En cuanto acabé de mear me puse a perseguirle por los baños y el cabrón se escapaba…  media   » ver todo el comentario
0 K 7
#10 Khanbaliq
Lo que lloré el día que se convierte en árbol, joder, aún me recuerdo metido debajo de la mesa camilla, es un algo que te queda para siempre.
0 K 7
EseToritoGuapo #19 EseToritoGuapo
#10 Pues yo recuerdo decirle a mi madre que fuera comprar champiñones porque tenías ganas de experimentar el placer de saborear un gnomo muerto. Supongo que está claro quien de nosotros dos sobreviviría en una guerra.
0 K 6

menéame