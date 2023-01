Mi vocación científica solo me ha hecho sufrir: dejo la investigación porque hay opciones más valiosas

Publicado hace 53 minutos por chisqueiro a eldiario.es

Tras cuatro años de grado, dos másters, sucesivas becas de colaboración y de investigación, matrículas de honor, publicaciones en revistas indexadas, prácticas externas, cursos y ponencias, me han denegado por segunda vez la financiación que necesito para realizar la tesis doctoral. No voy a volver a intentarlo. No merece la pena una vida de producción científica agotadora, realizando la tesis sin remuneración, llamando a una puerta que no se abre.