Zarpan de China los primeros barcos con toneladas de arroz para ayuda humanitaria a Cuba

La embajada de Cuba en China informó a través de la red social X, que parte de los primeros lotes de las 60 mil toneladas de arroz que el presidente de China, Xi Jinping aprobó a principios de 2026, ha zarpado con dirección a Cuba. La cancillería también destacó en su publicación que dicho acto demuestra su solidaridad entre los “verdaderos amigos”, Cuba no está sola.
| etiquetas: cuba , china , eeuu , bloqueo , comunismo , amistad , solidaridad
China mandando arroz...
La ONU pidiendo el fin del bloqueo...
Y la UE seguirá poniéndose de lado... asi como España, a pesar de los profundos lazos históricos y culturales, que tenemos con Cuba.
www.msn.com/es-es/noticias/espana/españa-enviará-a-cuba-placas-fotov
Será algo a favor de las dictaduras de mierda, como siempre
Lameculos de dictadores, fans de guerras de sus amos, y críticos con Occidente y Europa
¿No te gustan las faltas de respeto? Te confundiste de sitio
Pensaba que ser crítico precisamente era un signo de respeto e inteligencia
Pero no me extraña que aparezcas por aquí siendo una noticia de una dictadura de mierda
www.meneame.net/user/ElenaCoures1/commented
#9
USA ya les manda remesas de todos los cubanos que salieron por piernas de la dictadura cubana de mierda
Fuck usa
Es lo que yo hago con los nazis y los fans de dictaduras de mierda
Es que lo que hay que leer.
Sé que estarás cantando a favor de las dictaduras de mierda que te gustan