Zarpan de China los primeros barcos con toneladas de arroz para ayuda humanitaria a Cuba

La embajada de Cuba en China informó a través de la red social X, que parte de los primeros lotes de las 60 mil toneladas de arroz que el presidente de China, Xi Jinping aprobó a principios de 2026, ha zarpado con dirección a Cuba. La cancillería también destacó en su publicación que dicho acto demuestra su solidaridad entre los “verdaderos amigos”, Cuba no está sola.