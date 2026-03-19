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Zarpan de China los primeros barcos con toneladas de arroz para ayuda humanitaria a Cuba

Zarpan de China los primeros barcos con toneladas de arroz para ayuda humanitaria a Cuba

La embajada de Cuba en China informó a través de la red social X, que parte de los primeros lotes de las 60 mil toneladas de arroz que el presidente de China, Xi Jinping aprobó a principios de 2026, ha zarpado con dirección a Cuba. La cancillería también destacó en su publicación que dicho acto demuestra su solidaridad entre los “verdaderos amigos”, Cuba no está sola.

| etiquetas: cuba , china , eeuu , bloqueo , comunismo , amistad , solidaridad
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33 comentarios
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Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Rusia mandando combustible...
China mandando arroz...
La ONU pidiendo el fin del bloqueo...

Y la UE seguirá poniéndose de lado... asi como España, a pesar de los profundos lazos históricos y culturales, que tenemos con Cuba.
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#2 DotorMaster
#1 y México enviando petroleo...
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IkkiFenix #25 IkkiFenix
#4 Me alegro, pero comparado con lo de Ucrania es de chiste.
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calde #12 calde
#1 La UE? Aquí no hay tiempo para meter ese tema en la escaleta... :-O
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ur_quan_master #21 ur_quan_master
#1 ¿ Os acordáis de la política del apaciguamiento? Pues otra vez estamos en eso con USrael
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IkkiFenix #3 IkkiFenix *
Y Sánchez? Miles de millones a la derechuza ucraniana banderista y nada para Cuba? No se supone que eran socialistas? Un trilero, un engañabobos, un cobarde que solo quiere poltrona. Mientras Yolanda Diaz se fue a los Oscars.
1 K 32
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#3 No se que rayos dices, porque te tengo en ignorados
Será algo a favor de las dictaduras de mierda, como siempre
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Narmer #15 Narmer
#7 No entiendo a los usuarios que usáis el ignore; precisamente lo que hace interesante esta web es el poder leer y conversar con gente con ideas y/u opiniones diferentes, siempre y cuando no se caiga en el insulto y falta de respeto.
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ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
#15 Son unos nazis de mierda y yo ignoro a los nazis
Lameculos de dictadores, fans de guerras de sus amos, y críticos con Occidente y Europa
¿No te gustan las faltas de respeto? Te confundiste de sitio
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Narmer #23 Narmer
#18 Bueno, llevo 17 años en este sitio como usuario y casi 20 leyéndolo a diario. Afortunadamente, la gran mayoría de usuarios suelen ser respetuosos, lo que ocurre es que el cántaro vacío es el que más suena.
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ElenaCoures1 #27 ElenaCoures1
#23 Pues para darme cuenta de la gentuza que hay aquí, yo necesité ni 17 segundos
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#30 Assoka
#18 críticos con Occidente y Europa

Pensaba que ser crítico precisamente era un signo de respeto e inteligencia
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capitan__nemo #32 capitan__nemo *
Edit
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capitan__nemo #31 capitan__nemo *
Para cuando lleguen ya la han "invadido", hecho vasalla los nazis estadounidenses.
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Mauro_Nacho #16 Mauro_Nacho
EE.UU. siempre con embargos, bombas y cambios de régimen, mejor alimentos y petroleo, es una buena lección.
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Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Felicito a China y a Rusia por el los alimentos y el petróleo, EE.UU. no debería ser menos y debería llevarles hacer algo parecido, por ejemplo medicamentos, sera un buen gesto.
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ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#9#9 No tengo ni idea de que has escrito ni lo voy a leer, porque te tengo en ignorados
Pero no me extraña que aparezcas por aquí siendo una noticia de una dictadura de mierda
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EsUnaPreguntaRetórica #17 EsUnaPreguntaRetórica *
#_11 @admin @Eirene ¿Qué fue de aquello que pregonabais sobre las conversaciones sanas y bla bla bla?
www.meneame.net/user/ElenaCoures1/commented

#9
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ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#8 Tranqui
USA ya les manda remesas de todos los cubanos que salieron por piernas de la dictadura cubana de mierda xD
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Priorat #5 Priorat
Bueno, pues dentro de 30 días llegará a Cuba.
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unaqueviene #13 unaqueviene
Al final los yankis se van a meter por el culo toda la basura cultural con la que llevan años alimentándonos ahora que hemos descubierto que los malos de las películas eran ellos.
Fuck usa
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ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#13 Se nota que realmente has visto pocas películas yankis, porque en muchas de ellas el villano es norteamericano, rico y cabrón
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unaqueviene #19 unaqueviene
#14 no me toca la lotería y me toca el plasta este con sus tonterías. C'est la vie
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ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1
#19 Pues ya sabes, usa el ignorar
Es lo que yo hago con los nazis y los fans de dictaduras de mierda
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unaqueviene #22 unaqueviene
ponme tú en ignore, hazme el favor. Soy todo eso que dices y más
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Spirito #28 Spirito
#22 Tienes que ponerte a la cola, porque no da abasto a poner en el ignore. xD
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Spirito #24 Spirito
¿Y donde está España?
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Spirito #26 Spirito *
#_20 Mira la resucitada-perdonavidas.

Es que lo que hay que leer. xD xD xD
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ElenaCoures1 #29 ElenaCoures1
#26#26 Ya no me hace falta leer tu basurilla habitual
Sé que estarás cantando a favor de las dictaduras de mierda que te gustan xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
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ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
El barco de los meneantes debe estar a punto de salir
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Aiden_85 #33 Aiden_85
#6 El lunes parte. Gracias por tu aportación.
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