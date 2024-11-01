Xabier Fortes da una respuesta inapelable a los que le acusan de cobrar una 'millonada' por trabajar en RTVE

"Rescatamos con 700M a una RTVE que paga millonadas a Intxaurrondo, Fortes, Cintora, Ruiz, Miró, etc. Son tus impuestos. Para sanidad y educación. Ya", dijo Juanma López Zafra haciéndose eco de la noticia de El Mundo. La respuesta del presentador de La noche en 24 Horas no se ha hecho esperar: "A ver si lo entiendes. No cobro ninguna millonada. Soy un informador de plantilla en RTVE desde hace 35 años. Cobro exactamente lo que marca la tabla salarial..."
