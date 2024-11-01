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Vuelven los coches pequeños en Europa: el eléctrico y China les dan su segunda vida

Vuelven los coches pequeños en Europa: el eléctrico y China les dan su segunda vida

Los coches pequeños vuelven a ganar protagonismo en Europa tras años de desaparición por falta de rentabilidad, regulaciones estrictas y el auge de los SUV. Su resurgir llega gracias al coche eléctrico: requieren baterías más pequeñas, son más baratos de producir y encajan mejor en las nuevas normativas urbanas y Zonas de Bajas Emisiones. Además, la llegada de fabricantes chinos impulsa precios competitivos y obliga a Europa a reaccionar. Nuevos modelos eléctricos urbanos ya están llegando y ampliarán la oferta en los próximos años.

| etiquetas: electricos , europa , coches pequeños
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7 comentarios
11 3 0 K 228 actualidad
#2 rbrn
Es que joder, se están metiendo los coches en unos tamaños que no es ni medio normal, puto asco. Después son todo problemas para moverte con ellos...
3 K 33
#3 tropezon
#2 Y para aparcarlos, que no caben en las plazas de garaje
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#4 rbrn
#3 Sí, el aparcamiento lo incluía, te metes en un parking y es una lotería.

La plaza de mi piso no es mala, pero para según qué coches se queda muy justa de ancho. Y veo que estamos yendo a más, hoy visto uno en la calle y tenía el tamaño de un furgón.
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Veelicus #5 Veelicus
#3 Asi es, alado del mio dejan una California, menos mal que en el otro lado esta un coche mas pequeño, pero como algun dia el del coche pequeño se compre un suv... tocara poner unos pivotes metalicos en el suelo y si no pueden abrir la puerta su problema por comprar un coche para una plaza donde no va a caber.
Y eso, que en mi caso las plazas son normales, no quiero ni pensar como sera la cosa en la plazas de los pisos de los años 60-70 que estaban pensadas para escarabajos y coches de ese estilo...
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#6 soylomillo
#3 En mi calle hay aparcamientos en batería, ya tenemos un par de coches (BMW) que tienen que subir una rueda delantera a la acera porque si no cortan la calle y no pasa el autobús. Digo yo que si tienen pasta para comprar semejante monstruo, deberían también pillarse una plaza de parking.
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#7 tropezon
#6 O, por lo menos, la multa por invadir la acera.

Porque... los multan ¿no?
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#1 tropezon
La exigencia de los fabricantes europeos de que les dejen vender una categoría de coches pequeños con menos ADAS entra en esto
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menéame