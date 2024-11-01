edición general
Un vuelo de Málaga, forzado a desviar su rumbo por culpa de un grupo de pasajeros «conflictivos»

Un Airbus de Vueling que iba a Tenerife tuvo que aterrizar en Lanzarote y solicitar presencia policial a su llegada

19 comentarios
Comentarios destacados:      
#1 Leclercia_adecarboxylata
Solo leyendo el titular, apuestas.
6
#2 Veelicus
#1 good save the king!
0
#3 cenutrios_unidos
#1 ¡G! De gente sana.
0
#5 mis_cojones_en_bata
#3 me la juego: Sionistas sin especificar nacionalidad. (israelies o yankis)
4
#6 estemenda
#3 Ya estamos faltándole a los guiris >:-(
0
#4 estemenda
#1 Sólo diré que deberían poner un balcón en los aviones :troll:
3
#7 Dene
#1 sin leer mas, ingleses borrachos

(bueno, lo de borrachos se que es redundante, pero por aclarar)
6
#9 arturios
#7 ná, la noticia no lo dice, pero no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que eran hijos de la gran bretaña.
0
#10 concentrado
#1 Opción 1: Despedida de solter@s + alcohol
Opción 2: Socráticos contra sofistas
2
#12 Un_señor_de_Cuenca
#1 Dramaturgos o administradores de bases de datos, no falla.
1
#13 MIrahigos
#1 Sin leer, ¿Judios ortodoxos?
1
#14 johel
#1 Islamistas? Sionistas? Yankis? Un grupo de pelirrojos? Menas? Marroquis? Iranis? ruskis? unos chinos? unos putos rojos? un grupo de taxistas escuchando la cope? uno señores de bien que estaban saludando al sol? el nieto del rey pasado de farlopa con sus colegas? Con tanto señalamiento de odio ultimamente es dificil señalar a un balconero entre todos los grupos ;)
0
#15 Beticom
#1 mi voto va para la pérfida albion
0
#16 devilinside
#1 ¿Deportistas internacionales de salto de balcón?
0
#18 Guanarteme
#1 Es que leyendo el titular, me choca que el vuelo saliera de Málaga y no de Newcastle, Birmingham, Manchester o cualquier otro "sitio de esos" o_o
0
#8 almadepato
Esos que consideran que su libertad está muy por encima de tus derechos.
0
#17 Jaime131
Garrulos, simplemente.
0
#11 Mauricio_Colmenero
Si a estos 6 "seres que respiran" (me niego a decirles personas).

Les toca pagar ...
- 300€ a cada uno de los 150 pax del vuelo ... 45.000€
- 50.000€ a la compañía aérea por el retraso en la operatividad de ese avión (las horas que lo tienen parado).
- 50.000€ de sanción por todo el follón que montan (aeropuerto, policía, servicios de emergencia)


Entre los seis pasajeros, les sale a 25.000€ cada uno ... y como guinda, prohibición de volver a volar en esa compañía.


Poco a poco se solucionaba ese problema.
0

