·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14944
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7528
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
6105
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
4348
clics
Pantomima full - ex - futbolista
4039
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
más votadas
452
Los titiriteros que fueron a la cárcel: "Nos usaron para perjudicar a Carmena y a Podemos"
409
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
562
TV turca agradece a España estar en el lado correcto de la historia
373
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
649
La prensa de Alemania acorrala a Merz por su silencio ante Trump tras las amenazas a España
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
165
clics
Un vuelo de Málaga, forzado a desviar su rumbo por culpa de un grupo de pasajeros «conflictivos»
Un Airbus de Vueling que iba a Tenerife tuvo que aterrizar en Lanzarote y solicitar presencia policial a su llegada
|
etiquetas
:
vueling
,
málaga
,
tenerife
,
lanzarote
,
pasajeros conflictivos
11
1
2
K
124
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
1
2
K
124
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Leclercia_adecarboxylata
Solo leyendo el titular, apuestas.
6
K
81
#2
Veelicus
#1
good save the king!
0
K
11
#3
cenutrios_unidos
#1
¡G! De gente sana.
0
K
12
#5
mis_cojones_en_bata
*
#3
me la juego: Sionistas sin especificar nacionalidad. (israelies o yankis)
4
K
66
#6
estemenda
#3
Ya estamos faltándole a los guiris
0
K
12
#4
estemenda
#1
Sólo diré que deberían poner un balcón en los aviones
3
K
50
#7
Dene
#1
sin leer mas, ingleses borrachos
(bueno, lo de borrachos se que es redundante, pero por aclarar)
6
K
68
#9
arturios
#7
ná, la noticia no lo dice, pero no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que eran hijos de la gran bretaña.
0
K
11
#10
concentrado
#1
Opción 1: Despedida de solter@s + alcohol
Opción 2: Socráticos contra sofistas
2
K
46
#19
ContinuumST
#10
www.youtube.com/watch?v=n2jT6BBoutc
1
K
32
#12
Un_señor_de_Cuenca
#1
Dramaturgos o administradores de bases de datos, no falla.
1
K
33
#13
MIrahigos
#1
Sin leer, ¿Judios ortodoxos?
1
K
18
#14
johel
*
#1
Islamistas? Sionistas? Yankis? Un grupo de pelirrojos? Menas? Marroquis? Iranis? ruskis? unos chinos? unos putos rojos? un grupo de taxistas escuchando la cope? uno señores de bien que estaban saludando al sol? el nieto del rey pasado de farlopa con sus colegas? Con tanto señalamiento de odio ultimamente es dificil señalar a un balconero entre todos los grupos
0
K
10
#15
Beticom
#1
mi voto va para la pérfida albion
0
K
7
#16
devilinside
#1
¿Deportistas internacionales de salto de balcón?
0
K
12
#18
Guanarteme
#1
Es que leyendo el titular, me choca que el vuelo saliera de Málaga y no de Newcastle, Birmingham, Manchester o cualquier otro "sitio de esos"
0
K
17
#8
almadepato
Esos que consideran que su libertad está muy por encima de tus derechos.
0
K
10
#17
Jaime131
Garrulos, simplemente.
0
K
10
#11
Mauricio_Colmenero
Si a estos 6 "seres que respiran" (me niego a decirles personas).
Les toca pagar ...
- 300€ a cada uno de los 150 pax del vuelo ... 45.000€
- 50.000€ a la compañía aérea por el retraso en la operatividad de ese avión (las horas que lo tienen parado).
- 50.000€ de sanción por todo el follón que montan (aeropuerto, policía, servicios de emergencia)
Entre los seis pasajeros, les sale a 25.000€ cada uno ... y como guinda, prohibición de volver a volar en esa compañía.
Poco a poco se solucionaba ese problema.
0
K
9
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
(bueno, lo de borrachos se que es redundante, pero por aclarar)
Opción 2: Socráticos contra sofistas
Les toca pagar ...
- 300€ a cada uno de los 150 pax del vuelo ... 45.000€
- 50.000€ a la compañía aérea por el retraso en la operatividad de ese avión (las horas que lo tienen parado).
- 50.000€ de sanción por todo el follón que montan (aeropuerto, policía, servicios de emergencia)
Entre los seis pasajeros, les sale a 25.000€ cada uno ... y como guinda, prohibición de volver a volar en esa compañía.
Poco a poco se solucionaba ese problema.