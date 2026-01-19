Vox no respetará el luto nacional por la tragedia de Córdoba y continuará con la precampaña para las elecciones de Aragón

La ultraderecha sigue adelante con los actos que tenía programados pese a que el resto de formaciones han cancelado su agenda y aplazado la tradicional pegada de carteles al viernes por la mañana. Vox vuelve a ser la nota discordante en la política nacional y, en este caso, aragonesa. La formación de ultraderecha es la única que ha decidido seguir adelante con los actos de la precampaña de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Aragón el próximo 8 de febrero. El resto ya ha manifestado su intención de suspender toda su agenda y