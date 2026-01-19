edición general
Vox no respetará el luto nacional por la tragedia de Córdoba y continuará con la precampaña para las elecciones de Aragón

La ultraderecha sigue adelante con los actos que tenía programados pese a que el resto de formaciones han cancelado su agenda y aplazado la tradicional pegada de carteles al viernes por la mañana. Vox vuelve a ser la nota discordante en la política nacional y, en este caso, aragonesa. La formación de ultraderecha es la única que ha decidido seguir adelante con los actos de la precampaña de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Aragón el próximo 8 de febrero. El resto ya ha manifestado su intención de suspender toda su agenda y

#1 Alcalino
Como los traidores que son, no se podia esperar menos.
#4 Chiapela *
Yo dejo de trabajar en señal de luto.
#8 Chiapela
perro chinches
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano
VOX no entiende que hay que dejar a un lado la política y estar con las victimas... Vergüenza...
shake-it #6 shake-it
Sinceramente, no creo que esto sorprenda a nadie. Y sí que va a hacer vibrar a sus fans y votantes, convencidos de que PerroChanche hizo descarrilar el tren.
Islamotransfeministe #2 Islamotransfeministe
Estáis atacando a vox hasta con esto. Joder... Que nivel.
Esto si que es carroña
AndresEl_Lanas #5 AndresEl_Lanas *
#2 supongo que serás un troll multi cuentas de esos. Pero es que, si después de la tragedia ocurrida, que esta manga de hdlgp, hagan como si nada, es para poder criticarlos. Se llama libertad de expresión, y Santiago Holgazán se supone que es un convencido defensor.
comadrejo #7 comadrejo
#5 Sospecho que es una nueva criatura de la granja "catalanofachas".

Se caracterizan por tener unas tragaderas por la derecha del tamaño de nuestra galaxia pero por la izquierda la cosa está estrecha como el ojo de una aguja. :troll:
