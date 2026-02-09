Vox Murcia califica de "barbaridad" que "se desperdicie el agua del Ebro" e insta a Azcón a "rectificar" su no al trasvase

José Ángel Antelo ha emitido un comunicado con imágenes del río a su paso por Zaragoza en el que se ha referido a las declaraciones de Azcón en las que afirmó que "no habrá trasvase del Ebro" mientras él sea presidente de la comunidad.
| etiquetas: vox , murcia , trasvase del ebro , azcón , rectificar
¿Van a poner una presa en la desembocadura? ¿Cuántos ríos hay en el mundo que tengan su desembocadura con una presa que no deja pasar el agua? ¿Cómo se van a llevar en esa agua? ¿En capachos?
No pillo la idea.
CC #11
Es la clave de todo esto, una retorica pobre un tanto altosonante para proponer soluciones absurdas sin posibilidad de realizarse.
Regar los oidos con frases sencillas a aquellos que no pueden o no quieren reflexionar más alla del derrape de un caracol.