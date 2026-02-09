edición general
Vox Murcia califica de "barbaridad" que "se desperdicie el agua del Ebro" e insta a Azcón a "rectificar" su no al trasvase

Vox Murcia califica de "barbaridad" que "se desperdicie el agua del Ebro" e insta a Azcón a "rectificar" su no al trasvase

José Ángel Antelo ha emitido un comunicado con imágenes del río a su paso por Zaragoza en el que se ha referido a las declaraciones de Azcón en las que afirmó que "no habrá trasvase del Ebro" mientras él sea presidente de la comunidad.

elGude #2 elGude
"ejque eso de qe el awua se baya ala mar es un desperdicio" ha asegurado Antelo.
#3 Luiskelele
#2 lo dices como de coña, pero la coña es que lo dice así de verdad.
elGude #6 elGude
#3 No lo digo como coña. Eso es lo triste.
elGude #14 elGude
#3 "En Aragón, el agua del río Ebro acaba en el mar sin que ni siquiera los propios aragoneses puedan aprovecharla por falta de infraestructuras hidráulicas"

:palm:
devilinside #21 devilinside
#14 Ya se veía la inteligencia del pavo cuando jugaba al baloncesto
Derko_89 #9 Derko_89
#2 Peor, el agua va... ¡a los catalanes!
freeclimb #1 freeclimb
Tristemente, estos tiene ahora poder de decisión en Aragón.
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#1 Y el gremio de demandantes de autocrítica encantados con estos imbéciles.
Ovlak #16 Ovlak
#1 Como si tuvieran absoluta. El plan hidrológico seguiría sin ser de su competencia.
elGude #11 elGude
Lo que a mi me tienen que explicar como si fuera imbécil, es ¿Cuál es el plan?

¿Van a poner una presa en la desembocadura? ¿Cuántos ríos hay en el mundo que tengan su desembocadura con una presa que no deja pasar el agua? ¿Cómo se van a llevar en esa agua? ¿En capachos?


No pillo la idea.
HeilHynkel #13 HeilHynkel *
La solución es que se vayan los de Murcia al Delta del Ebro con cubitos a buscar agua.

CC #11
#7 mstk
La primera medida de vox será deshidratar el agua para volver a hidratarla en época de sequía.
Pacman #12 Pacman
#7 buen plan, solamente con echarle agua después ya la tendrías
pitercio #5 pitercio
¿Les echamos un churro?
Socavador #8 Socavador
#5 Lo que pasa es que el churro se llama España...
Brill #18 Brill
Y de pasada joden el delta del Ebro a los catalanes. Un plan gañán sin fisuras, ni lógica, ni decencia.
#19 Albarkas
Recordemos que Vox está a favor del trasvase. Ahora cuando empiecen los jaleos , podremos decirles a los que más chillan: Pues podías haber votao a otros, tontolaba.
#17 konde1313
Entre el agua que derrochamos en el mar y la que nos roban los portugueses!! ¡Azcón, diles que sí al trasvase del Ebro!

:popcorn:
#22 nexus5
El Casademont Zaragoza deberia organizar un partido de homenaje a su ex-jugador Antelo. Consu presencia obligada.
delcarglo #20 delcarglo *
Que se pongan a limpiar el Mar Menor que sí que es de su competencia y dejen al Ebro tranquilo...
#4 cKr1
Pero sabe escribir?
SerVicius #10 SerVicius
Populismo: Soluciones sencillas a problemas complejos.
Es la clave de todo esto, una retorica pobre un tanto altosonante para proponer soluciones absurdas sin posibilidad de realizarse.
Regar los oidos con frases sencillas a aquellos que no pueden o no quieren reflexionar más alla del derrape de un caracol.
