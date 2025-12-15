Vox impulsará en el Congreso la ilegalización del movimiento 'Antifa'

Vox ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para disolver las organizaciones asociadas al movimiento Antifa, incluirlo en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea y reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La iniciativa, registrada el 14 de diciembre y pendiente de debate en febrero, condena la "violencia" atribuida a estos colectivos y acusa al Gobierno de mantener una "actitud de tolerancia" hacia ella.
| etiquetas: antifa , antifascismo , fascismo , terrorismo
Si no ilegalizas al Fascismo, el Fascismo se convierte en la legalidad e ilegaliza al Antifascismo.
Fácil, entendible hasta para un retrasado mental.
Si quieres que el Fascismo participe de la vida política, tenga voz en debates, se coloque de igual a igual con demócratas, es también muy sencillo: eres un fascista, uno de ellos, y por lo tanto parte del problema.
Y luego estos imbéciles pretenden que respetenos sus ideas.
www.rtve.es/noticias/20251201/desarticulada-castellon-primera-celula-o
El hecho de presentar una proposición para prohibir movimientos de izquierdas.... A la vez que nadie presenta proposiciones para prohibir movimientos de derechas, lo que hace en la práctica es mover el palo que dice donde está el "centro" hacia la derecha.
El que está propuesta no salga adelante es lo de menos. Simplemente por el efecto mediático de presentarla ya es una victoria.
Este y no otro es el punto del debate.
Poner sobre la mesa que los planes del fascismo implicar oprimir y eliminar a TODOS los que no son ellos.
Lo próximo será atacar barcos de Marruecos que "transportan droga".
Lo mismo con el resto de ideologías. Sean las que sean
Abascal es el hombre de Trump en España, ahora recordemos que se filtró que los EEUU quieren que la UE se disuelva y la conclusión lógica es que VOX es su caballo de Troya en España.
¿Que entidades se dedicaron a incitar las cacerías de migrantes en Torre Pacheco, Antifa o los satélites de VOX?
¿A quienes blanquean como "demócratas" a Antifa o a VOX?
¿A que personas que no forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad… » ver todo el comentario