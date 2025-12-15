edición general
Vox impulsará en el Congreso la ilegalización del movimiento 'Antifa'

Vox ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para disolver las organizaciones asociadas al movimiento Antifa, incluirlo en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea y reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La iniciativa, registrada el 14 de diciembre y pendiente de debate en febrero, condena la "violencia" atribuida a estos colectivos y acusa al Gobierno de mantener una "actitud de tolerancia" hacia ella.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Podían aprovechar y añadir para prohibir el movimiento fascista y nazi :troll:
javibaz #8 javibaz
#1 y el pseudo sindicato Revuelta
Antipalancas21 #21 Antipalancas21
#1 Eso que se ilegalicen ellos también de paso.
Supercinexin #4 Supercinexin *
La cosa es muy sencillita, progres, os la explico enseguida:

Si no ilegalizas al Fascismo, el Fascismo se convierte en la legalidad e ilegaliza al Antifascismo.

Fácil, entendible hasta para un retrasado mental.

Si quieres que el Fascismo participe de la vida política, tenga voz en debates, se coloque de igual a igual con demócratas, es también muy sencillo: eres un fascista, uno de ellos, y por lo tanto parte del problema.
uyquefrio #20 uyquefrio
#4 :clap: :clap: Karl Popper para todos.
ummon #24 ummon
#4 “Si en una mesa hay un nazi y diez personas que lo respetan, en esa mesa hay once nazis…” Refrán alemán.
karakol #15 karakol
A los fascistas no les gustan los antifascistas.
XtrMnIO #14 XtrMnIO
Ilegalización de la Democracia.

Y luego estos imbéciles pretenden que respetenos sus ideas.
skaworld #13 skaworld
Supongo que se refieren a esas peligrosas organizaciones de ideologías extremas que recientemente han sido objetivo de la policía por conspirar para atentar en nuestro país.

www.rtve.es/noticias/20251201/desarticulada-castellon-primera-celula-o
Catacroc #6 Catacroc
El "Partido de los Ladrones" propone ilegalizar a la policia.
#9 Alcalino
Esto es mas grave de lo que parece.

El hecho de presentar una proposición para prohibir movimientos de izquierdas.... A la vez que nadie presenta proposiciones para prohibir movimientos de derechas, lo que hace en la práctica es mover el palo que dice donde está el "centro" hacia la derecha.

El que está propuesta no salga adelante es lo de menos. Simplemente por el efecto mediático de presentarla ya es una victoria.
Graffin #27 Graffin
#9 Ser antifascista no es, ni debe ser exclusivo de la izquierda.
Supercinexin #32 Supercinexin
#27 Empezaré a creerme eso cuando vea a los liberatas condenar al fascismo. De momento, la totalidad de los liberales derechistas que conozco, de varios países además, minimizan, exculpan, justifican o directamente apoyan a regímenes fascistas o mienten como canallas equiparándolos al comunismo o poniéndolos por debajo, es decir "el comunismo peor, bravo por esos regímenes que respondieron a la amenaza comunista".
meroespectador #3 meroespectador
¿Van a prohibir a los partidarios de la democracia?.
tul #5 tul
#3 en cuanto tengan ocasion
Ludovicio #12 Ludovicio
#3 Tampoco es que sorprenda
Juanro49 #19 Juanro49 *
Eso ya lo admitieron cuando comenzaron a purgar al sector liberal, auparon al sector mas conservador y fascista proveniente de falange, y permitieron la entrada de los nazis de Hacer Nación (antes España 2000) cuando se disolvieron
qwertyTarantino #23 qwertyTarantino
Entre otras muchas cosas, esto implica que cualquier alemán afiliado a un partido alemán desde la CDU hasta los verdes pasaría a ser considerado un terrorista en España.

Este y no otro es el punto del debate.

Poner sobre la mesa que los planes del fascismo implicar oprimir y eliminar a TODOS los que no son ellos.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Entonces veo que admiten que son unos putos fascistas de mierda ¿no?
hdblue #18 hdblue
Luego que si está mal llamar imbéciles o idiotas a sus votantes... si es que...
#29 javic
#18 Te están fumigando y se nota. {0x1f680}
hdblue #31 hdblue
#29 sep :tinfoil:  media
powernergia #2 powernergia
Que originales los trumpistas.
Lo próximo será atacar barcos de Marruecos que "transportan droga".
#22 surco
Para mi esto vale para todos. No sé ilegalizan ideas, se persiguen hechos. Puedes tener las ideas y votar a quien te salga de los cojones ( incluyendo al memo de Abascal) pero si intimidas o le das dos hostias a un senegales por senegales, eso es un delito.
Lo mismo con el resto de ideologías. Sean las que sean
Herrerii #25 Herrerii
Los democratas de toa la vida xD
#30 Piscardomorao *
Anda, como hizo Trump en EEUU, que "casualidad".
Abascal es el hombre de Trump en España, ahora recordemos que se filtró que los EEUU quieren que la UE se disuelva y la conclusión lógica es que VOX es su caballo de Troya en España.

¿Que entidades se dedicaron a incitar las cacerías de migrantes en Torre Pacheco, Antifa o los satélites de VOX?
¿A quienes blanquean como "demócratas" a Antifa o a VOX?
¿A que personas que no forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad…   » ver todo el comentario
rogerius #11 rogerius
¿Acuálo qué? :troll:
vicus. #26 vicus.
Puestos a pedir, porque no se ilegaliza a VOX antes de que pueda ilegalizar a todos los demás. VOX es un partido que recibe la guita de países y vanquros extranjeros y que recita a pues juntillas toda la política Trumpista al dedillo y que prefiere estar al lado de carlistas y falangista antes que reunirse con el jefe del estado, y que además no pierden ocasión de ir a ver a su jefe, desplazandose a Gringolandia para recibir la palmadita en la espalda con su galletita de premio. Es increíble que toda está peña con el historial que tiene a sus espaldas no estén en la cárcel por alta traición.
#28 okeil
#26 Esa propuesta sería motivo suficiente para que fuese VOX lo que se ilegalizase.
Dene #16 Dene
Que se ilegalice VomitoX
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Menudos desgraciados y vaya gilipollas quienes los votan.
Brill #33 Brill
Siempre a remolque de lo que haga Trump, esta gente no ha tenido un pensamiento original en su puta vida.
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
Partido minoritario impulsa una iniciativa hacia el fracaso
