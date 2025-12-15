Vox impulsará en el Congreso la ilegalización del movimiento 'Antifa'

Vox ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para disolver las organizaciones asociadas al movimiento Antifa, incluirlo en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea y reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La iniciativa, registrada el 14 de diciembre y pendiente de debate en febrero, condena la "violencia" atribuida a estos colectivos y acusa al Gobierno de mantener una "actitud de tolerancia" hacia ella.