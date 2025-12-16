Volkswagen cierra planta en Alemania por primera vez en 88 años: el adiós a la “Fábrica de Cristal” de Dresde

El fabricante de automóviles alemán Volkswagen ha anunciado una decisión de gran calado histórico: la interrupción de la producción en su emblemática planta de Dresde, efectiva a partir de hoy. Este evento no es un simple ajuste de línea, sino el primer cierre de una factoría de la compañía en Alemania en sus 88 años de existencia, un símbolo palpable de las profundas presiones que redefinen la industria del automóvil. Las Causas Profundas: Un Coctel de Presiones Globales La paralización de la producción en la denominada “Fábrica de Cristal” s