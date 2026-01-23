·
15740
clics
Menéame el banner de la escort y la puta historia del sexo oral
4367
clics
El bulo viral de El Debate
5757
clics
Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica
3656
clics
ICE secuestra a un niño porque no tiene a mano una prueba de ciudadanía [Eng]
3928
clics
"¿Qué narices es eso?": la guerra en Ucrania ha entrado en su fase más demencial, drones convertidos en "Uber" de combate
más votadas
652
Sánchez anuncia que España no participará en la Junta de Paz de Gaza propuesta por Trump
432
Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial
488
Los republicanos detonarán a medianoche su arma secreta para impedir que las mujeres voten [ENG]
231
El bulo viral de El Debate
438
Las víctimas de las residencias alucinan con el funeral ofrecido por Ayuso tras la tragedia de Adamuz: "Busca su minuto de oro"
14
meneos
68
clics
Villarroya carga contra Puigdemont: "La charlotada catalana versión reaccionaria y supremacista"
El historiador José Miguel Villarroya responde a las críticas del expresidente sobre Rodalies, calificando sus declaraciones como una mezcla de populismo y desprecio hacia España ...
|
etiquetas
:
puigdemont
,
catalunya
,
villarroya
11
3
0
K
231
actualidad
8 comentarios
11
3
0
K
231
actualidad
#1
Poll
Señor desconocido insulta a Puigdemont en vez de contradecir con argumentos.
0
K
10
#2
YeahYa
#1
Es una racistada de declaración. ¿Qué argumentos vas a usar cuando el otro trata a todos los españoles de imbéciles?
1
K
30
#3
Poll
#2
¿En que momento dice que todos los españoles son imbéciles?
0
K
10
#6
josde
#2
Al unico que le dice que es imbécil es Puchi y los suyos.
0
K
8
#4
daTO
#1
Puigdemot es abiertamente supremacista, clasista y y sionista. Nunca lo ha ocultado. Y tiene su público, que también son así,
1
K
18
#5
ExtremeñoOrgulloso
#4
Pues este es con quien pacta nuestro Gobierno
0
K
6
#7
josde
#5
Y así le ha salido todo, un impresentable de pies a cabeza.
0
K
8
#8
josde
#1
Es un historiador creo que bastante conocido, profesor universitario y periodista.
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
