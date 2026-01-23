edición general
Villarroya carga contra Puigdemont: "La charlotada catalana versión reaccionaria y supremacista"

El historiador José Miguel Villarroya responde a las críticas del expresidente sobre Rodalies, calificando sus declaraciones como una mezcla de populismo y desprecio hacia España ...

#1 Poll
Señor desconocido insulta a Puigdemont en vez de contradecir con argumentos.
#2 YeahYa
#1 Es una racistada de declaración. ¿Qué argumentos vas a usar cuando el otro trata a todos los españoles de imbéciles?
#3 Poll
#2 ¿En que momento dice que todos los españoles son imbéciles?
#6 josde
#2 Al unico que le dice que es imbécil es Puchi y los suyos.
#4 daTO
#1 Puigdemot es abiertamente supremacista, clasista y y sionista. Nunca lo ha ocultado. Y tiene su público, que también son así,
#5 ExtremeñoOrgulloso
#4 Pues este es con quien pacta nuestro Gobierno
#7 josde
#5 Y así le ha salido todo, un impresentable de pies a cabeza.
#8 josde
#1 Es un historiador creo que bastante conocido, profesor universitario y periodista.
